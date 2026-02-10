କାଠ ଆଣିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲେ, ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ 3 ମହିଳା ମୃତ
ଜାଳେଣୀ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପାତପୁରୀ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ମହିଳା ।
Published : February 10, 2026 at 5:17 PM IST|
Updated : February 10, 2026 at 5:36 PM IST
ଢେଙ୍କାନାଳ: ପାଟପୁରା ଜଙ୍ଗଲରେ ଦନ୍ତା ହାତୀର ଉନ୍ମତକାଣ୍ଡ । ଜାଳେଣୀ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ 6 ମହିଳାଙ୍କୁ ଶୁଣ୍ଢରେ ଟେକି କଚାଡି ଦେଲା ଦନ୍ତାହାତୀ । 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 3 ମହିଳା ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସଦର ବନାଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଟପୁରା ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଘଟିଛି ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା । ମୃତକ ମହିଳା ହେଲେ ଲୋଚାପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ଇନ୍ଦୁମତି ପ୍ରଧାନ ,କୁନ୍ତଳା ପ୍ରଧାନ ଓ ଟୁନି ଦେହୁରୀ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ତେବେ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ରମା ଦେହୁରୀ,ରଶ୍ମିତା ପ୍ରଧାନ ଓ ଝିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତର ଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି।
ସବୁଦିନ ପରି ଲୋଚାପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ୧୫ଜଣ ମହିଳା ଜାଳ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗାଁ ପାଖ ପାତପୁରୀ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଧାଡି ବାନ୍ଧି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅଚାନକ ଏକ ଦନ୍ତା ହାତୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା । ଫଳରେ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଏଣେ ତେଣେ ଦୌଡିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି 6ଜଣ ହାତୀ କବଳରୁ ବର୍ତ୍ତି ପାରିନଥିଲେ । ହାତୀ ହାବୁଡ଼ରୁ ଖସି ପଳାଇ ଆସିଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ଠାରୁ ସୂଚନା ପାଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ତେବେ ଡାକ୍ତର ଖାନାରେ ୩ଜଣଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ଢେଙ୍କାନାଳ ରେଞ୍ଜର ଉଛବ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, " ଆମେ ସେଠି ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିଲୁ, ହାତୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିଲା । ମହିଳା ମାନେ କାଠ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ହାତୀକୁ ଦେଖିବା ପରେ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଦୌଡୁଥିଲେ । ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲୁ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ଥିବା ନେଇ ସଚେତନ କରାଯାଇଥିଲା । "
ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ତାପସ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, " 19 ଜଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଠ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ହାତୀ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । କିଛି ମହିଳା ଜଙ୍ଗଲ ବାହାରକୁ ଆସି ଖବର ଦେବା ପରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲୁ 5 ଜଣଙ୍କୁ ହାତୀ ଦଳିଦେଇଛି । ଜଙ୍ଗଲରେ ହାତୀ ଥିବା ନେଇ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସଚେତନ କରାଯାଇନଥିଲା । "
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ