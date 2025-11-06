ତିନି ଝିଆରୀ କାକାଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ କରିବା ପରେ ତେଜିଲା ବିବାଦ: ସମାଧାନ ପାଇଁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ
ଶବସତ୍କାର କରିଥିବା ତିନିଝିଆରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପାଇକ ସମାଜ ଧମକ ଦେଇଥିବା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦଳେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପାଇକ ସମାଜ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି ।
Published : November 6, 2025 at 5:03 PM IST
ଭବାନୀପାଟଣା: ସାମାଜିକ କଟକଣା ଭୟରେ କେହି ନ ଆସିବାରୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ତିନି ଝିଆରୀ କକାଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ଘଟଣା ଏବେ ବିବାଦୀୟ ମୋ଼ଡ ନେଇଛି । ଘଟଣା ଖାଲି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ନୁହେଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି । ଶବ ସତ୍କାର କରିଥିବା ତିନି ଝିଆରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପାଇକ ସମାଜ ଧମକ ଦେଇଥିବା ବାପା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦଳେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ହେଲେ ଏପରି ଅଭିଯୋଗକୁ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପାଇକ ସମାଜ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ସହ ଏହା ବିରୋଧରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛି । ସେପଟେ ବିବାଦ ବଢୁଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଛି ।
8 ଘଣ୍ଟା ପଡି ରହିବା ପରେ ଶବ ସତ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା
ଗତ ଗୁରୁବାରର ଘଟଣା । କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଲାଞ୍ଜିଗଡ ସହରସ୍ଥିତ ପ୍ରଧାନୀପାଡର ମହେନ୍ଦ୍ର ଦଳେଇଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ମହେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନିଜର ବୋଲି କେହି ନ ଥିଲେ । ତେଣୁ ନିକଟରେ ରହୁଥିବା ତାଙ୍କର ବଡବାପାଙ୍କ ପୁଅ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦଳେଇ ଶବ ସତ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ନେହୁରା ହୋଇ କହିଥିଲେ । ହେଲେ ସାମାଜିକ କଟକଣା ଭୟରେ କେହି ବାହାରିନଥିଲେ । 8 ଘଣ୍ଟା ଶବ ପଡି ରହିଲା । ଶେଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ୩ ଜଣ ଝିଅ କକାଙ୍କ ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ । ନିଜ କାନ୍ଧରେ ଶବ ବୋହି ନେଇ ମହେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ । ସପ୍ତାହକ ତଳେ ଏହି ଘଟଣା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଶିରୋନାମା ପାଲଟିଥିଲା।
ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ବିବାଦ
ହେଲେ କଥା ସେତିକିରେ ଅଟକି ନ ଥିଲା । ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଘଟଣାର ପରଦିନ ଲାଞ୍ଜିଗଡ ଠାରେ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପାଇକ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ବୈଠକରେ ସମାଜର କଥା ନ ମାନି ଶବ ସତ୍କାର କରିଥିବାରୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ସମାଜ ଛାଡ଼ିବାକୁ କହିବା ସହ ଗାଁ ଛାଡି ଚାଲିଯିବାକୁ ସମାଜ କହିଥିବା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପାଇକ ସମାଜର ଏହି ବୈଠକର ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ।
ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦଳେଇ କହିଛନ୍ତି, " ଭାଇଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ଆସିବା ପରଦିନ ମତେ ଡାକି ଧମକ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା । କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ, ତମେ ସମାଜରୁ ବାହାରିବା ସହ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଯାଅ । ସକାଳ ୮ ଟାରୁ ଭାଇର ମୁତ୍ୟୁ ହେଲା, ଦିନ ୨ ଟାରେ ଆମେ ଶବ ନେଇଗଲୁ । ଅନେକ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ " ବୋଲି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି।
ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କଲା କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପାଇକ ସମାଜ
ସେପଟେ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପାଇକ ସମାଜର ସଭାପତି ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ଵଜ ପେସନିଆ । ସେ କହିଛନ୍ତି, ମହେନ୍ଦ୍ର ଦଳେଇ ସମାଜରୁ ବହୁ ଦିନରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ଶବ ସତ୍କାର ପରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦଳେଇଙ୍କୁ ବୈଠକକୁ ଡାକି ଗାଁ ଛାଡି ଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଥିବାର ଏକ ଭିଡିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ତେବେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଯେତେବେଳେ ସମାଜରେ ହିଁ ନାହାଁନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବାସନ୍ଦ କେମିତି କରିବୁ ? ମହେନ୍ଦ୍ର ଦଳେଇଙ୍କ ଜେଜେ ବାପା ପାଇକ ସମାଜରେ ଥିଲେ । ହେଲେ ମହେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବାପା ଅନ୍ୟ ଜାତିରେ ବିବାହ କରିବା ପରେ ସେ ସମାଜରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ଯାହା ବି ହେଉ, ଏ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଏସପିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ । ବିନା କାରଣରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏହାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନ ନେଇ ଯେଉଁ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ କରଯାଇଥିବା କଥା ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି ତାହାକୁ ଆମେ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛୁ " ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାୱାର ସଚିନ ପ୍ରକାଶ କହିଛନ୍ତି, " ଲାଞ୍ଜିଗଡରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି । ମୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଏଡିଏମ ଜେନେରାଲଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି । ଏହି କମିଟି ଲାଞ୍ଜିଗଡ ଗସ୍ତ କରିବ ଓ କଣ ଘଟଣା ହୋଇଛି ତାହାର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହ ଏକ ରିପୋର୍ଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭବାନୀପାଟଣା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ପାଖ ମାଡ଼ିଲେନି ସମାଜ ଲୋକ, ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କଲେ ତିନି ଯୁବତୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭାର ରାଣୀ ଓମରାନ୍ନି; ନୃତ୍ୟ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି ସଫଳତା