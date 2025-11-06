ETV Bharat / state

ତିନି ଝିଆରୀ କାକାଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ କରିବା ପରେ ତେଜିଲା ବିବାଦ: ସମାଧାନ ପାଇଁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ

ଶବସତ୍କାର କରିଥିବା ତିନିଝିଆରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପାଇକ ସମାଜ ଧମକ ଦେଇଥିବା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦଳେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପାଇକ ସମାଜ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି ।

Published : November 6, 2025 at 5:03 PM IST

ଭବାନୀପାଟଣା: ସାମାଜିକ କଟକଣା ଭୟରେ କେହି ନ ଆସିବାରୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ତିନି ଝିଆରୀ କକାଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ଘଟଣା ଏବେ ବିବାଦୀୟ ମୋ଼ଡ ନେଇଛି । ଘଟଣା ଖାଲି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ନୁହେଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି । ଶବ ସତ୍କାର କରିଥିବା ତିନି ଝିଆରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପାଇକ ସମାଜ ଧମକ ଦେଇଥିବା ବାପା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦଳେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ହେଲେ ଏପରି ଅଭିଯୋଗକୁ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପାଇକ ସମାଜ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ସହ ଏହା ବିରୋଧରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛି । ସେପଟେ ବିବାଦ ବଢୁଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଛି ।

8 ଘଣ୍ଟା ପଡି ରହିବା ପରେ ଶବ ସତ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା

କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ତିନି ଝିଆରୀ କାକାଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ କରିବା ପରେ ତେଜିଲା ବିବାଦ (ଇଟିଭି ଭାରତ)

ଗତ ଗୁରୁବାରର ଘଟଣା । କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଲାଞ୍ଜିଗଡ ସହରସ୍ଥିତ ପ୍ରଧାନୀପାଡର ମହେନ୍ଦ୍ର ଦଳେଇଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ମହେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନିଜର ବୋଲି କେହି ନ ଥିଲେ । ତେଣୁ ନିକଟରେ ରହୁଥିବା ତାଙ୍କର ବଡବାପାଙ୍କ ପୁଅ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦଳେଇ ଶବ ସତ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ନେହୁରା ହୋଇ କହିଥିଲେ । ହେଲେ ସାମାଜିକ କଟକଣା ଭୟରେ କେହି ବାହାରିନଥିଲେ । 8 ଘଣ୍ଟା ଶବ ପଡି ରହିଲା । ଶେଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ୩ ଜଣ ଝିଅ କକାଙ୍କ ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ । ନିଜ କାନ୍ଧରେ ଶବ ବୋହି ନେଇ ମହେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ । ସପ୍ତାହକ ତଳେ ଏହି ଘଟଣା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଶିରୋନାମା ପାଲଟିଥିଲା।

ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ବିବାଦ

ହେଲେ କଥା ସେତିକିରେ ଅଟକି ନ ଥିଲା । ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଘଟଣାର ପରଦିନ ଲାଞ୍ଜିଗଡ ଠାରେ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପାଇକ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ବୈଠକରେ ସମାଜର କଥା ନ ମାନି ଶବ ସତ୍କାର କରିଥିବାରୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ସମାଜ ଛାଡ଼ିବାକୁ କହିବା ସହ ଗାଁ ଛାଡି ଚାଲିଯିବାକୁ ସମାଜ କହିଥିବା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପାଇକ ସମାଜର ଏହି ବୈଠକର ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ।

ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦଳେଇ କହିଛନ୍ତି, " ଭାଇଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ଆସିବା ପରଦିନ ମତେ ଡାକି ଧମକ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା । କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ, ତମେ ସମାଜରୁ ବାହାରିବା ସହ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଯାଅ । ସକାଳ ୮ ଟାରୁ ଭାଇର ମୁତ୍ୟୁ ହେଲା, ଦିନ ୨ ଟାରେ ଆମେ ଶବ ନେଇଗଲୁ । ଅନେକ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ " ବୋଲି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି।

ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କଲା କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପାଇକ ସମାଜ

ସେପଟେ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପାଇକ ସମାଜର ସଭାପତି ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ଵଜ ପେସନିଆ । ସେ କହିଛନ୍ତି, ମହେନ୍ଦ୍ର ଦଳେଇ ସମାଜରୁ ବହୁ ଦିନରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ଶବ ସତ୍କାର ପରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦଳେଇଙ୍କୁ ବୈଠକକୁ ଡାକି ଗାଁ ଛାଡି ଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଥିବାର ଏକ ଭିଡିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ତେବେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଯେତେବେଳେ ସମାଜରେ ହିଁ ନାହାଁନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବାସନ୍ଦ କେମିତି କରିବୁ ? ମହେନ୍ଦ୍ର ଦଳେଇଙ୍କ ଜେଜେ ବାପା ପାଇକ ସମାଜରେ ଥିଲେ । ହେଲେ ମହେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବାପା ଅନ୍ୟ ଜାତିରେ ବିବାହ କରିବା ପରେ ସେ ସମାଜରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ଯାହା ବି ହେଉ, ଏ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଏସପିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ । ବିନା କାରଣରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏହାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନ ନେଇ ଯେଉଁ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ କରଯାଇଥିବା କଥା ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି ତାହାକୁ ଆମେ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛୁ " ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ଏନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାୱାର ସଚିନ ପ୍ରକାଶ କହିଛନ୍ତି, " ଲାଞ୍ଜିଗଡରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି । ମୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଏଡିଏମ ଜେନେରାଲଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି । ଏହି କମିଟି ଲାଞ୍ଜିଗଡ ଗସ୍ତ କରିବ ଓ କଣ ଘଟଣା ହୋଇଛି ତାହାର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହ ଏକ ରିପୋର୍ଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭବାନୀପାଟଣା

