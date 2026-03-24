ମା'କୁ ମାଡ଼ ମାରି ଆହତ କରିବାରୁ ବାପାକୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କଲେ ତିନି ପୁଅ

ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଶୀବେଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଏପରି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 24, 2026 at 9:47 AM IST

ରାଇରଙ୍ଗପୁର(ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ଅଶାନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଛି ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା । ଚୋରି, ଡକାୟତି, ଛିନତାଇ, ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ କରଞ୍ଜିଆ ଉପଖଣ୍ଡରେ ଜଣେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରା ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୁଣି କରଞ୍ଜିଆ ଉପଖଣ୍ଡରେ ବାପକୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ପୁଅ । ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାଲେଇବେଡ଼ା ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ କାଶୀବେଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ସୋମବାର ଏପରି କିଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ମା'କୁ ପିଟି ପିଟି ଆହତ କରିବା ଦେଖି କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ତିନି ପୁଅ ମିଶି ବାପାକୁ ଠେଙ୍ଗାରେ ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି । ବାପାକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଆହତ ମା'କୁ ତିନି ପୁଅ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଣି ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପରେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନାକୁ ଯାଇ ଆତ୍ମ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ମୃତକ ଜଣକ କାଶୀବେଡ଼ା ଗ୍ରାମର ୬୦ ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ ସୁଲେ ଗଗରାଇ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

ସାଲେଇବେଡା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଶୀବେଡ଼ା ଗ୍ରାମର ସୁଲେ ଗଗରାଇ ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ନିଜ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁଅ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରନ୍ତି ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି । ସୋମବାର ମଧ୍ୟ ସକାଳ ସମୟରେ କୋୖଣସି କାରଣରୁ ସୁଲେ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମେଞ୍ଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା । ସ୍ୱାମୀ ସୁଲେ ମାଡ ମାରି ସ୍ତ୍ରୀ ମେଞ୍ଜକୁ ଆହତ କରି ଦେଇଥିଲେ । ମା'କୁ ବାପା ମାଡ଼ ମାରି ଆହତ କରିବା ଦେଖି ତାଙ୍କର ୩ ପୁଅ ତୁରାମ, ଈଶ୍ୱର ଓ ପର୍ଶୁରାମ ମିଶି ବାପା ସୁଲେ ଗଗରାଇଙ୍କୁ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ପିଟି ପିଟି ଘର ନିକଟରେ ମାରି ଦେଇଥିଲେ ।

ଠେଙ୍ଗା ମାଡରେ ମୃତକଙ୍କ ମୁହଁ, ମୁଣ୍ଡ, ଗୋଡ଼, ହାତରେ ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପରେ ତିନି ପୁଅ ମିଶି ନିଜ ମାଆଙ୍କୁ ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ତିନି ପୁଅ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନା ଯାଇ ସେଠାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ । ପୁଅମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ କଥା ଜାଣିବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନା ଏସଆଇ ଅନିତା ସ୍ୱାଇଁ, କରଞ୍ଜିଆ ଉପଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ନବ କୃଷ୍ଣ ନାୟକ, ଏଏସଆଇ ଅମରେଶ ବାରିକଙ୍କ ସହ ବାରିପଦାରୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଶବକୁ ପୋଲିସ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ନିମନ୍ତେ କରଞ୍ଜିଆ ମେଡିକାଲ ପଠାଇଥିଲା । ପୋଲିସ ୩ ପୁଅଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି । ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କେସ୍ ନମ୍ବର ୩୫/୨୬ ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜ୍ଜୁ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର

