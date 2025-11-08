ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ମାରପିଟ୍, ୩ ସେବାୟତଙ୍କୁ ସସପେଣ୍ଡ କଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ
ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନାଟମଣ୍ଡପରେ ଦୁଇ ସେବାୟତଙ୍କ ମାରପିଟ ଘଟଣାରେ 2 ସେବାୟତ ନିଲମ୍ବିତ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଡାଲଡା ଘିଅ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପ୍ରରୋଚନା ଘଟଣାରେ 1 ସେବାୟତ ନିଲମ୍ବିତ।
Published : November 8, 2025 at 5:27 PM IST
Srimandir Sevayat Suspension ପୁରୀ: ନାଟମଣ୍ଡପରେ ଦୁଇ ସେବାୟତଙ୍କ ମାରପିଟ ତଥା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଡାଲଡା ଘିଅ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପ୍ରରୋଚନା ଘଟଣାରେ ତିନି ଜଣ ସେବାୟତ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗତ ମାସ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାର କାଠ ନିକଟରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରିବା ତଥା ଅର୍ଥ ଆଦାୟକୁ ନେଇ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ମାରପିଟ ଓ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଶୃଙ୍ଖଳା, ସୁରକ୍ଷା ଓ ଗରିମାକୁ ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବାରୁ ସେବାୟତଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ।
3 ସେବାୟତ ନିଲମ୍ବିତ :
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟମଣ୍ଡପରେ ଦୁଇ ସେବାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାରପିଟ ଘଟଣାରେ ସୁଆର ବଡୁ ସେବକ ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସେବକ ରାଜାରାମ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଇନ ୧୯୫୫ର ୨୧ (କ) ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ୨ ମାସ ପାଇଁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିସରକୁ ଡାଲ୍ଡା ଘିଅ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପ୍ରରୋଚନା ଦେଇଥିବାରୁ ମହାସୁଆର ସେବକ ବେନା ମହାସୁଆରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ୨ ମାସ ପାଇଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି ।
ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ୩ ଜଣ ସେବକଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚେତେଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ, ଏହି ନିଲମ୍ବନ ସମୟରେ ସେମାନେ ନିଜେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସେବାୟତ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଦ୍ବାରା କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରିବାକୁ ଅପଚେଷ୍ଟା କଲେ ନିଲମ୍ବନ ଅବଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ । ଏହାସହ ଆହୁରି ଅଧିକ କଠୋର ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତି କାନ୍ତି ବା ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧକ ସାଜିଲେ, ସଂପୃକ୍ତ ସେବାୟତ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଗରିମା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୋଲିସର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନଗରୀରେ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଘାଇଲା କରୁଛି ଅପରେସନ 'ଚକ୍ର', କେବେ ଧରାପଡ଼ିବ ମୁଖ୍ୟ କିଙ୍ଗପିନ୍ ?
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ Xରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମହିମାମୟ ଗରିମା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ । ଗର୍ବ ଓ ଅହଂକାର- ବିବର୍ଜିତ ହୋଇ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରମ୍ପରା ତଥା ମର୍ଯ୍ଯାଦାକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ଏଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମକୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବରଦାସ୍ତ କରାଯାଇ ନାହିଁ କି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ । ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ