ETV Bharat / state

ପୁଣି ଶିମିଳିପାଳରୁ ତିନି ଶିକାରୀ ଗିରଫ: ଧରା ପକାଇଲା AI କ୍ୟାମେରା

ଗିରଫ ଶିକାରୀମାନେ ମୃତ ହାତୀର ହାଡ଼ କଙ୍କାଳକୁ କାଟି ନେଇ ଯାଇଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଶିକାରରେ ବ୍ୟବହୃତ ଧନୁତୀର ଆଦି ଜବତ । ରିପୋର୍ଟ- ସଂଜୟ ପରିଡ଼ା

Three poachers arrested again in Similipal: AI camera catches them
ପୁଣି ଶିମିଳିପାଳରୁ ତିନି ଶିକାରୀ ଗିରଫ: ଧରା ପକାଇଲା AI କ୍ୟାମେରା (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 28, 2026 at 5:27 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ରାଇରଙ୍ଗପୁର(ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ପୁଣି ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ତିନି ଜଣ ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ । ଜଙ୍ଗଲରେ ଲାଗିଥିବା ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଯୋଗୁଁ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ ଏହି ତିନି ଜଣ ଶିକାରୀ । ସେମାନେ ମୃତ ହାତୀର ହାଡ଼ କଙ୍କାଳକୁ କାଟି ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ।

ପୁଣି ଶିମିଳିପାଳରୁ ତିନି ଶିକାରୀ ଗିରଫ: ଧରା ପକାଇଲା AI କ୍ୟାମେରା (ETV BHARAT ODISHA)

ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର (ଉତ୍ତର) ରମେଶ କୁମାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନାଞ୍ଚଳ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଗତକାଲି ଭୋର ୫ଟା ବେଳେ ହାତିଗୋଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଜାମୁଡ଼ିହା ଏବଂ ହାତିଗୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ଉ କରି ଏହି ୩ ଜଣ ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଶିକାରରେ ବ୍ୟବହୃତ ଧନୁତୀର ଆଦି ଜବତ କରାଯାଇଛି ।

ବନବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଚମ୍ପାଗଡ଼ା ବିଟ୍ ନିକଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ ୫୫ ବର୍ଷର ଏକ ମାଇ ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ବନବିଭାଗ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ବାବଦରେ ଅବଗତ ହେବା ପରେ ହାତୀର ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଇ ଥିଲେ । ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ହାତୀର ମୃତଦେହକୁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆ ଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଗତ ୧୩ ତାରିଖ ଦିନ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାମୁଡିହା ଗ୍ରାମର ଦାସମାତ ମୁର୍ମୁ, ଶଙ୍କର ମୁର୍ମୁ, ହାତିଗୋଡ଼ା ଗ୍ରାମର ପାଣ୍ଡୁ ସୋରେନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ହାତୀ ର ହାଡ଼ ଓ କଙ୍କାଳକୁ କୁରାଢ଼ି ରେ ହାଣି ଘରକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ।

Three poachers arrested again in Similipal: AI camera catches them
ପୁଣି ଶିମିଳିପାଳରୁ ତିନି ଶିକାରୀ ଗିରଫ: ଧରା ପକାଇଲା AI କ୍ୟାମେରା (ETV BHARAT ODISHA)

ଜଙ୍ଗଲରେ ଲାଗିଥିବା ଏଆଇ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋୁ ହାତୀର ହାଡ଼ କଙ୍କାଳକୁ ଶିକାରୀମାନେ ନେଇ ଯାଉଥିବାର ବନବିଭାଗ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ୫ ଜଣ ଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲା ବନବିଭାଗ । ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ଦୁର୍ଗା ଚରଣ ବାସ୍କେଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଶିମିଳିପାଳ ଟାଇଗର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଫୋର୍ସ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଫୋର୍ସ ଏବଂ ବନବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମିଳିତ ଭାବେ ୩ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ଉ କରି ମୃତ ହାତୀର ୧୧ ଖଣ୍ଡ କଙ୍କାଳ, ୭ଟି ଧନୁ, ୭ଟି ତୀର, ଗୋଟିଏ କୁରାଢ଼ି, ଫାସ ଆଦି ଜବତ କରି ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆଣିଥିଲେ । ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଶିମିଳିପାଳ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନାଞ୍ଚଳ କେସ୍ ନଂ ଓଆର ୨୦/୨୦୨୬/୨୭ ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ବାରିପଦା ସିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ବନବିଭାଗ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଶିକାରୀ ଧରାଇଲା ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା, ୩୯ ଜଣ କଲେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଶିମିଳିପାଳରେ ବେଆଇନ ଅଫିମ ଚାଷ: ପୋଲିସ-ବନ ବିଭାଗର ମିଳିତ ରେଡ, 2 କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଚାଷ ନଷ୍ଟ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର

TAGGED:

AI CATCHES POACHERS IN SIMILIPAL
ଶିକାରୀ ଧରାଇଲା ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା
AI CAMERA CATCHES POACHERS
SIMILIPAL TIGER CONSERVATION
AI CATCHES POACHERS IN SIMILIPAL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.