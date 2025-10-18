ଶେଷଯାତ୍ରା ପାଲଟିଲା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା:ଜାମ୍ମୁରେ 3 ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଜନ୍ମମାଟିକୁ ଫେରିଲା ମୃତଦେହ
ମା' ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଟୋକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ବସ୍ । 2 ମୃତକଙ୍କ ମରଶରୀର ଜନ୍ମମାଟିକୁ ଫେରିଛି ।
Published : October 18, 2025 at 11:14 AM IST|
Updated : October 18, 2025 at 11:37 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର/ସୋନପୁର: ଜୀବନର ଶେଷଯାତ୍ରା ପାଲଟିଲା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା । ଜାମ୍ମୁକାଶ୍ମୀର ମା' ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଲେ 4 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ । ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଜାମ୍ମୁ ସ୍ଥିତ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ମୃତ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଚିତ୍ର କୁମାର ସାହୁ, ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ର ମଟାରୀ ଏବଂ କବିତା ସାହୁ । ଆହତ ଜଣକ ସ୍ନେହଲତା ମଟାରୀ । ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଜାମ୍ମୁ ସ୍ଥିତ ଏକ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ଶୋକପ୍ରକାଶ କରି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 4 ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ସ୍ବାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀ,ଜନ୍ମମାଟିକୁ ଫେରିଲା ମୃତଦେହ:
ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗରେ ଆଜି ତରଭାରେ ସ୍ବାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଚିତ୍ର ଓ କବିତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡିଥିଲା ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ । ପରେ ତରଭା ଶ୍ମାଶାନରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ର ମଟାରିଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳୁ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି । ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡ଼ ନୃପରାଜ୍ ସାହୁ ଓ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ନାରାୟଣ ନାୟକ ମୃତକଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଶେଷଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ଜମ୍ମୁର କଟରାରେ ଘଟିଥିବା ଦୁଃଖଦ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ତରଭାର ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ମଟାରୀ, ବିଚିତ୍ର ସାହୁ ଏବଂ କବିତା ସାହୁଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ @MohanMOdisha ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରର ନିକଟତମ…— CMO Odisha (@CMO_Odisha) October 17, 2025
ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରିବା ପରେ ଘଟିଲା ଦୁର୍ଘଟଣା:
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ତରଭା ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଇ ପରିବାରର ବିଚିତ୍ର ସାହୁ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବବିତା ସାହୁ, ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ର ମଟାରୀ ଓ ପତ୍ନୀ ସ୍ନେହଲତା ଗତ ଅକ୍ଚୋବର 11 ତାରିଖରେ ଜମ୍ମୁ ରାଜ୍ୟର ମା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରୁ 14 ତାରିଖରେ ଦର୍ଶନ ସାରି ଏକ ଅଟୋରେ ଫେରିବାବେଳେ କାତ୍ରାରେ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହି ବସ୍ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ନେହଲତା ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଆବାସିକ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଓଡ଼ିଶା ପରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଓ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ତିନି ମୃତକଙ୍କ ମରଶରୀରକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥି ସହ ଜାମ୍ମୁରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଆହତ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ଓଡ଼ିଶା ପରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର/ସୋନପୁର