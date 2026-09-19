NH-55ରୁ ଲୁଟୁଥିଲେ, ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ ପଞ୍ଝାରେ ୩ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଲୁଟେରା
ଏନଏଚ 55ରେ ବନ୍ଧୁକ ଓ ଭୁଜାଲି ଦେଖାଇ ଲୁଟ୍ କରୁଥିଲେ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ । ତିନି ଜଣ ଡକାୟତଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରୁ ଗିରଫ କଲା ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ । ରିପୋର୍ଟ: ସୁଶାନ୍ତ ପାତ୍ର
Published : September 19, 2026 at 10:08 AM IST
ଜଗତସିଂହପୁର: ଜାତୀୟ ରାଜପଥ-୫୫ରେ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇ ଲୁଟ୍ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ୩ ଜଣ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଗତକାଲି(ଶୁକ୍ରବାର) ଗିରଫ କରିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ନାରାୟଣ ମଲ୍ଲିକ, ମହେଶ୍ୱର ମଲ୍ଲିକ ଓ ଅରକ୍ଷିତ ମଲ୍ଲିକ । ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ସୁନା ଚେନ୍, ନଗଦ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା, ପଲସର ମୋଟର ସାଇକେଲ, ବନ୍ଧୁକ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ଆଜି(ଶନିବାର) ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର SDPO ଦିବ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ନାଥ ।
ଜାତୀୟ ରାଜପଥରୁ ଲୁଟୁଥିଲେ...
ଜଗତସିଂହପୁର SDPO ଦିବ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ନାଥ କହିଛନ୍ତି, ‘ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ-୫୫ର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲୁଟ୍ କରୁଥିଲେ । ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଦେଖାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା, ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ଲୁଟି ନେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଉଥିଲେ ।’
ଶିବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧୁକ ଲଗାଇ ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର:
ଏସଡିପିଓଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ୨୯ରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଢିଅସାହି ନିକଟରେ ଶିବ ପ୍ରସାଦ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧୁକ ଲଗାଇ ଭୟଭୀତ କରିଥିଲେ । ପରେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ସୁନା ଚେନ୍, ବ୍ରେସଲେଟ୍, ମୁଦି ଓ ମନିପର୍ସ ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ । ସେହିପରି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ-୫୫ର ଯୋଗଧାରୀ ନିକଟରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଭୁଜାଲିରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ସୁନା ଚେନ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଲୁଟ୍ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ।
ଶେଷରେ ବନ୍ଧା ହେଲେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଲୁଟେରା:
ଲୁଟ କରି ଆତଙ୍କରାଜ ଚଳାଇଥିବା ଏହି 3 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ପୋଲିସ । ଲୁଟର ଶିକାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା । ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଥିବା ନେଇ ଖବର ମିଳିବା ପରେ ପୋଲିସର ଏକ ଟିମ୍ ଚଢାଉ କରି ଶେଷରେ ଗତକାଲି ୩ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର