ସିକ୍କିମର ବରଫାଚ୍ଛନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଉଣ୍ଟେନିକ୍ ତାଲିମ ନେଇ ଫେରିଲେ 3 ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ
ଜାତୀୟ ସମର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବାହିନୀର ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ତିନି ଜଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅଜୟ କୁମାର ବେହେରା, ରାଜେଶ୍ୱରୀ ସାହୁ ଏବଂ ଅଂଶୁମାନ ସାହୁ ।
Published : December 5, 2025 at 1:58 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ସିକ୍କିମର ବରଫାଚ୍ଛନ କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଘରେ ମାଉଣ୍ଟେନିକ୍ ତାଲିମ ନେଇ ଫେରିଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ସମର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବାହିନୀର ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ତିନି ଜଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ । ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଏକକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ କ୍ୟାଡେଟ, ୟୁସିପି ଇଂଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଓ ମହିଳା ପଲିଟେକନିକର ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଫେରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଶୁଭେଚ୍ଛା । ଏପରିକି ସେଠାରେ କିପରି ବିଯୁକ୍ତ ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ରହି ପ୍ରାୟ ୨୮ ଦିନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସହିତ ୧୬୭୬୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ପର୍ବତାରୋହଣ କରି ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି 'ଇଟିଭି ଭାରତ' ରେ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ।
NCC ରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ବେସିକ୍ ମାଉଣ୍ଟେନିକ୍ ତାଲିମ:
ଜାତୀୟ ସମର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବାହିନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ କିଛି ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନରେ ଆଡଭେନଚର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥାଏ । ଚୟନ ହେଉଥିବା କ୍ୟାଡେଟ୍ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପର୍ବତାରୋହଣ, ବରଫ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କିପରି କରିବେ ତାହାକୁ ନେଇ ଏକ ବେସିକ୍ ମାଉଣ୍ଟେନିକ୍ ତାଲିମ କୋର୍ସ କରାଯାଇଥାଏ । ଚଳିତବର୍ଷ ଏହି କୋର୍ସ ପ୍ରାୟ ୨୮ ଦିନ ଧରି ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ତାଲିମ ଶିବିର ଦକ୍ଷିଣ ସିକ୍କିମ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ଯାହାକି ଏହି କ୍ୟାମ୍ପ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ୪୫ ଜଣ ସମର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ଵ କରିଥିଲେ ୫ ଜଣ କ୍ୟାଡେଟ୍ । ସେଥିରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଏକକ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଶେଷ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ତଥା NCCର ସିନିଅର ଅଣ୍ଡର ଅଫିସର ଅଜୟ କୁମାର ବେହେରା, ମହିଳା ପଲିଟେକନିକ୍ କଲେଜର ଛାତ୍ରୀ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ସାହୁ ଏବଂ ଉମାଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଂଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ର ଅଂଶୁମାନ ସାହୁ ଏହି କ୍ୟାମ୍ପରେ ଯୋଗଦାନ କରି ତାଲିମ ନେବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ।
୧୬ ହଜାର ଫୁଟରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଉଚ୍ଚତା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସହିତ ବରଫରେ ଚାଲିବା ନିଆରା ଅନୁଭୂତି:
ସିକ୍କିମର ବରଫାଚ୍ଛନ କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଘରେ ମାଉଣ୍ଟେନିକ୍ ରେ ପ୍ରାୟ ୨୮ ଦିନ ରହି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଲିମ ନେଇ ଫେରିବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜର ଅନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଏକକ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ସମର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସିନିଅର ଅଣ୍ଡର ଅଫିସର ଅଜୟ କୁମାର ବେହେରା । ନିଜର ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସମୟରେ ଅଜୟ କୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ସିକ୍କିମ ଠାରେ କିଛିଦିନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରେ ଉତ୍ତର ସିକ୍କିମର ବରଫାଚ୍ଛନ କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଘା ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଦିନରେ ବିଯୁକ୍ତ ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ଭଳି ଥଣ୍ଡାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ ସହିତ ଏଥିପୂର୍ବରୁ ୧୬୭୬୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ପର୍ବତାରୋହଣ କରିବା ଭଳି ସେମାନଙ୍କର ଏକ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ । ଯାହା ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ବିଷୟ l ଏପରିକି ଯେତେବେଳେ ବରଫ ପାହଡ ଅତିକ୍ରମ କରି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ସମର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବାହିନୀର କ୍ୟାଡେଟ୍ ଭାବରେ ଜାତୀୟ ପତକା ଧରି ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଥିଲେ ।
ପର୍ବତାରୋହଣ ପୂର୍ବରୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା:
ଅଜୟ କୁମାର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି," ସାରା ଦେଶରୁ ପ୍ରାୟ ୪୫ ଜଣ ଜାତୀୟ ସମର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବାହିନୀର କ୍ୟାଡେଟ୍ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁମାନେ ପର୍ବତାରୋହଣ କରିପାରିବେ ତାହାକୁ ନେଇ ଏକ ଚୟନ କରାଯାଇ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା । ଏଣୁ ଯେଉଁମାନେ ପର୍ବତାରୋହଣ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବରଫରେ ଚଢିବା ପାଇଁ ତାଲିମ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା । ଏପରିକି ଏହି ଶିବିରରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା କ୍ୟାଡେଟ୍ ବାଳକ ମାନେ ଦୈନିକ ୧୮ କିଲୋ ଭାର ଏବଂ ବାଳିକା ମାନେ ୧୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ଭାର ଉଠାଇ ଟ୍ରେକିଂରେ ଭାଗ ନେଉଥିଲେ । ଯାହାକି ଆମେ ୧୬୭୬୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ପାହାଡକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲୁ । ଏହାପରେ ପ୍ରାୟ ଛଅ ଦିନ ଧରି ଗ୍ଲାସିଅରରେ ତାଲିମ ନେଇଥିଲେ କିପରି ତାହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବୁ । ଗୋଟିଏ ପଟେ ପର୍ବତାରୋହଣ ସମୟରେ ଅମ୍ଲଜାନର ଅଭାବ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଥିବା ବେଳେ ପଛରେ ୧୮ କିଲୋ ବେକପେକ୍ ଧରି ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସତେଯେପରି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଥିଲା ।ସାରା ଦେଶରୁ ୪୫ ଜଣ କ୍ୟାଡେଟ୍ ଯୋଗ ଦାନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବରଫାରେ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମାତ୍ର ୩୦ ଜଣ କ୍ୟାଡେଟ୍ କରିଥିଲେ ।"
ଆଡଭାନ୍ସ ମାଉଣ୍ଟନ କୋର୍ସ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି:
ଜାତୀୟ ସମର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ବେସିକ୍ ମାଉଣ୍ଟେନିକ୍ ତାଲିମକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ଶେଷ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଡଭାନ୍ସ ମାଉଣ୍ଟନ କୋର୍ସ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ରହିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଜୟ । ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେଶରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ସମୟରୁ ହିଁ ଭାରତୀୟ ସେନା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ମନ ବଳାଇବା ପାଇଁ ଏନ୍.ସି.ସି ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଦିନରେ ଓ ରାତ୍ର ସମୟରେ ବିଯୁକ୍ତ ତାପମାତ୍ରାରେ ଆମେ ଯେଭଳି ରହୁଥିଲୁ ଆମ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରୀ କମ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ସେନାର ଯବାନ ରହୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡୁଥିବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଜୟ ।
ଏଭଳି କ୍ୟାମ୍ପରେ କ୍ୟାଡେଟର ସାହାସକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ:
ଜାତୀୟ ସମର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବାହିନୀରେ ଏଭଳି ଆଡଭାନଚେର କ୍ୟାମ୍ପରେ କ୍ୟାଡେଟଙ୍କ ସାହାସକୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଏ.ଏନ୍.ଓ କ୍ୟାପଟେନ୍ ଡା.ଜତିନ୍ କୁମାର ବିଷୋୟୀ । ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହାର ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଟିକେ ଭିନ୍ନ ରହିଥାଏ । ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ଦୁଇ ଓଡିଶା ବାଟାଲିୟନରୁ ଚୟନ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ । କ୍ୟାଡେଟ ମାନଙ୍କ ଏଭଳି ସଫଳତାକୁ ନେଇ ଆମେ ବେଶ ଖୁସି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ସହରର ଉମାଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଂଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ର ଅଂଶୁମାନ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ୟାମ୍ପର ପ୍ରଥମ ଆଠ ଦିନ ତାଲିମ ଦେଇଥିଲେ । ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଲାଚୁମ୍ ନେଇଥିଲେ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରହିବା ପରେ ୨୩ କିଲୋମିଟର ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ । ପରେ ୟୁଙ୍ଗଥଙ୍କ୍ ଭେଲିରେ ରହିବା ସହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଦୁଇ ଦିନ ରହିଥିଲୁ । ଆଉ ଶେଷରେ ଗ୍ଲାସିୟରରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ହାଇର୍ଟ ଗେନ୍ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଏପରିକି ଦିନରେ ବିଯୁକ୍ତ ୧୨ ଏବଂ ରାତ୍ରରେ ବିଯୁକ୍ତ ୨୦ ଉପରେ ରହିଥାଏ । ଏହାପରେ ଯେଉଁ ମାନେ ବି.ଏମ୍.ସି (ବେସିକ୍ ମାଉଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍ କୋର୍ସ ) କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଏ.ଏମ୍.ସି କୋର୍ସ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି । ସିକ୍କିମରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଚୟନ ଏବଂ ପରେ କେଉଁମାନେ ଯିବେ ତାହାକୁ ନେଇ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁମାନେ ୧୮ କିଲୋଗ୍ରାମ ଉଠାଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ ସେହିମାନେ ହିଁ ଚୟନ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଶୁଭେଚ୍ଛା:
ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଏକକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସିକ୍କିମର ବରଫାଚ୍ଛନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଉଣ୍ଟେନିକ୍ ତାଲିମ ନେଇ ସଫଳତାର ସହିତ ଫେରିବା ପରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଶୁଭେଚ୍ଛା । କେବଳ ପର୍ବତାରୋହଣ ନୁହେଁ ସେଠାରେ ଅଜୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଅବସରରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା ,ସାହିତ୍ୟ ତଥା ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ସହ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହୋଇଛନ୍ତି l ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଏକକ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ଵ କରିବା ନିଶ୍ଚୟ ଗର୍ବର ବିଷୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ । ଏହି ଅବସରରେ କୁଳସଚିବ ପାର୍ବତୀ ମଞ୍ଜରୀ ମହାଳିକ, ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡ଼. ମନୋଜ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ,ଛାତ୍ର କଲ୍ୟାଣ ଅଧିକାରୀ ତଥା ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ଡ. ଉଷାରାଣୀ ରଥ,ଉପ କୁଳସଚିବ ଡ଼. ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ନରେନ୍ଦ୍ର, ଏନ.ସି.ସି ଆର୍ମି ୟୁନିଟର ସହଯୋଗୀ ଅଫିସର ତଥା ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାପଟେନ ଡ.ଯତୀନ ବିଷୋୟୀ ଖୁସିବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।
