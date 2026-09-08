ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଆଉ ୩ଟି ପବିତ୍ର ନାଁ- 'ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର, ଶ୍ରୀନଅର'କୁ ମିଳିଲା ଟ୍ରେଡମାର୍କ ସୁରକ୍ଷା
ପୂର୍ବରୁ ୮ଟି ନାଁ ଓ ଆଜିର ଆଉ ତିନିଟି ନାଁକୁ ମିଶାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ୍ ୧୧ଟି ନାଁକୁ ମିଳି ସାରିଲାଣି ଟ୍ରେଡ୍ ମାର୍କ ସୁରକ୍ଷା । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : September 8, 2026 at 6:34 PM IST
Sacred Names Trademark Protection, ପୁରୀ: ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସହ ଜଡ଼ିତ ଆଉ ୩ଟି ପବିତ୍ର ନାଁ କୁ ମିଳିଲା ଟ୍ରେଡ୍ ମାର୍କ ସୁରକ୍ଷା । 'ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର', 'ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର' ଓ 'ଶ୍ରୀନଅର' ଆଦି ନାଁ କୁ ମିଳିଲା ଟ୍ରେଡ୍ ମାର୍କ ସୁରକ୍ଷା । ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସହ ଜଡ଼ିତ ଆଉ ଏହି ତିନିଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାଁକୁ ଟ୍ରେଡ୍ ମାର୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ।
- ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ଶ୍ରୀନହର ନାମକୁ ଟ୍ରେଡ୍ ମାର୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶନ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।
- ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତିନିଟି ନାମ ଯଥା- 'ଆନନ୍ଦ ବଜାର', 'ପତିତପାବନ' ଏବଂ 'ନୀଳଚକ୍ର ଲୋଗୋ' ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା ।
- ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, 'ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ', 'ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର', 'ମହାପ୍ରସାଦ', 'ନୀଳଚକ୍ର' ଏବଂ 'କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ' ସମେତ ଆଉ ପାଞ୍ଚଟି ଆବେଦନ ପ୍ରକାଶନ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏହିପରି ଭାବେ ପୂର୍ବରୁ ୮ ଟି ନାଁ କୁ ମିଳିଥିଲା ଟ୍ରେଡ୍ ମାର୍କ ସୁରକ୍ଷା । ଆଜିର ଆଉ ତିନିଟି ନାଁ କୁ ମିଶାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ୍ ୧୧ଟି ନାଁ କୁ ମିଳି ସାରିଲାଣି ଟ୍ରେଡ୍ ମାର୍କ ସୁରକ୍ଷା । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନାମ ତଥା ଶବ୍ଦାବଳୀ କୁ ଅନଧିକୃତ ବ୍ୟବହାର ରୋକିବାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି; 'ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଜମି ପରିଚାଳନା ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୨୬'କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର 1900 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ସ୍ଥାୟୀ ଜମା, ଡିଜିଟାଲ ହୁଣ୍ଡିରେ ମିଳିଛି 56 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟମଣ୍ଡପ ହେଲା ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଡ୍ରଇଂ ଡିଜାଇନ୍ କରିବ IIT ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ