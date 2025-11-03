ମାମୁଁ ଘରେ ଛପିଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ ! ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିରେ ପଡି 3 ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିରେ ଖସି ପଡିଥିଲେ 3 ଶିଶୁ । ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କଲେ । ଗାଁରେ ଶୋକର ଛାୟା ।
Published : November 3, 2025 at 7:46 PM IST
କଟକ: ‘ବୋଉ ଲୋ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, କଣ ଖାଇବାକୁ କରିଛୁ ଯେ...ଆମେ ଟିକେ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛୁ । ଖେଳି ସାରି ଆସିଲେ ଖାଇବି... ବାସ ଏତିକି ଥିଲା 3 ବର୍ଷ ପୁଅର ଶେଷ କଥା... କିଏ ଜାଣିଥିଲା ପୁଅର ଏହି ଖେଳ ହେବ ଶେଷ ଖେଳ । ଆଜି ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିରେ ପଡି ୩ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ନାବାଳକ ଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ନାବାଳିକା ରହିଛନ୍ତି । କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବଡମ୍ବା ବ୍ଲକ ରଗଡିପଡା ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଏହି ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣା । ମାମୁଁ ଘର ହୋଇଛି ଶେଷ ଠିକଣା । ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଲିଭି ଯାଇଛି 3 ଶିଶୁଙ୍କ ଜୀବନ ଦୀପ । ଦୁଇ ନାବାଳକଙ୍କ ବୟସ ଯଥାକ୍ରମେ 3 ଓ 9 ବର୍ଷ । ସେହିପରି ନାବାଳିକାଙ୍କ ବୟସ ସାତ ବର୍ଷ ।
କଣ ଥିଲା ଘଟଣା ?
ଆଠଗଡ଼ ଏସଡିପିଓ ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ, ‘ଏହି 3 ଜଣ ଶିଶୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପରିବାରର । ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପରି ଆଜି ବି ଏହି 3 କୋମଳମତି ଶିଶୁ ମାନେ ଘର ପଛ ପଟେ ଥିବା ବାଡ଼ିରେ ଖେଳୁ ଥିଲେ । ଗୋଡ଼ା ଗୋଡି ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ବାଡ଼ିରେ ଥିବା ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ । ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିଟି ବହୁତ ପୁରୁଣା ଥିଲା । ଏପରିକି ପ୍ରାୟ 12 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଟାଙ୍କିଟି ଥିଲା । ବିପିଏଲରେ ଏହି ଟାଙ୍କିଟି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା । ତା ଉପର କଭର ପୂରା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା । ସେଠାକୁ କେହି ଯିବାଆସିବା କରନ୍ତି ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଏହି 3 ଶିଶୁ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି ଖେଳ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାହା ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିଲା । ଫଳରେ ଏକାସଙ୍ଗରେ 3 ଜଣ ଶିଶୁ ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କି ଭିତରକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ । ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ । କାନ୍ଦି ଥିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କ କାନ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ସେଠାରେ କେହି ନଥିଲେ । ଶେଷରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ।’
ତେବେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି 3 ଜଣ ପିଲା ଘରକୁ ନଆସିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ । ଗାଁର ଏଣେତେଣେ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ନିରାଶ ହୋଇଥିଲେ । ମାତ୍ର ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ବାଡ଼ି ଭିତରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବାରୁ ଟାଙ୍କି ଭିତରେ ଜଣେ ଶିଶୁର ହାତ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ଏପରି ଭାବେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପରିବାର ଲୋକେ ବଡମ୍ବା ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ହେଲେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଏହା ସହ ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ସହ ପୃଥକ ପୃଥକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଆଠଗଡ଼ ଏସଡିପିଓ ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାନ୍ତି ।
ଏହି ତିନି ଶିଶୁ ଇଚ୍ଛାପୁର ଏବଂ ବଡ଼ରାବେଣା ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ । ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘର ରଗଡ଼ିପଡ଼ାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଅସାବଧାନତାବଶତଃ ସେମାନେ ଟାଙ୍କି ଭିତରକୁ ଖସିପଡ଼ିଥିଲେ । ଟାଙ୍କିରେ ପାଣି ଥିବାରୁ ସେମାନେ ବୁଡ଼ି ଯାଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
କେତେ ବେଳେ ଘଟିଛି ଘଟଣା ?
ଆଜି (ସୋମବାର) ପ୍ରାୟ ସକାଳ 11ରୁ ସାଢେ 11ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ତିନି ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସୂଚନା ପାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଛାଇଯାଇଛି । କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡୁଛି ପରିବେଶ । ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି । ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ବଡ଼ମ୍ବା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
