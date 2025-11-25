ETV Bharat / state

ଆଇସକ୍ରିମ୍ ଦେବାକୁ ଡାକି ତିନି ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ !

ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ତିନି ନାବାଳିକାଙ୍କ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ଏମ୍.ଭି-72 ଗ୍ରାମରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

MINOR GIRLS RAPED
ଆଇସକ୍ରିମ୍ ଦେବାକୁ ଡାକି ତିନି ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ! (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 25, 2025 at 11:28 PM IST

ମାଲକାନଗିରି: ଜିଲ୍ଲାର କାଲିମେଳା ବ୍ଲକ୍‌ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏମ୍.ଭି-79 ଥାନା ସୀମାରେ ଥିବା ଏମ୍.ଭି-72 ଗ୍ରାମରେ ତିନି ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏହି ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା ନେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତକାଲି ଗ୍ରାମର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଇସକ୍ରିମ୍ କିଣିଦେବା ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ତିନି ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ନିଜ ସହ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ସେହି ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି । ଶିଶୁମାନେ ଘରକୁ ଫେରି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ପରେ ପରିବାରବର୍ଗ ଏମ୍.ଭି-79 ଥାନାକୁ ଯାଇ ଲେଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ।

ଏପଟେ ଅଭିଯୋଗ ମିଳିବା ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଠିକଣା ଓ ଗତିବିଧି ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ପଳାତକ ଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ଏମ୍.ଭି-79 ଥାନା IIC ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ତାଣ୍ଡି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି, “ଅଭିଯୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର । ଆମେ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହିତ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ । ପୀଡ଼ିତାମାନଙ୍କ ମେଡିକାଲ ପରୀକ୍ଷା, ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରୀକ୍ଷା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟବିଧି ଚାଲିଛି ।”

ଘଟଣା ନେଇ ପୀଡିତାଙ୍କ ମା' କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଏମଭି-79 ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ । ଆମ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟିଛି । ଆମେ ଆଇନ ପାଖରୁ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛୁ । ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଘରକୁ ଡାକି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛି । ଘରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ନେଇ ନ କିହବାକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଗିଦ କରିଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୟସ 48 ବର୍ଷ । ପିଲାଙ୍କ ବୟସ ହେଲା, 5 ବର୍ଷ, 6 ବର୍ଷ, 7 ବର୍ଷ । ଆମେ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଦାବି କରୁଛୁ ।"

ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମରେ ତୀବ୍ର କ୍ଷୋଭ ଦେଖାଦେଇଛି । ଅନେକ ଗ୍ରାମବାସୀ ପୋଲିସ ପାଖରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟନିଷ୍ପତ୍ତି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ଏହା ପୁନର୍ବାର ଘଟିବାକୁ ନ ଦେବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି ।

ଏହି ଘଟଣା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା, ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଇ ଅପରାଧ ଘଟାଇବା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ସଚେତନତାର ଅଭାବ ନେଇ ଆଲୋଚନାକୁ ପୁଣିଥରେ ଉତ୍ତେଜିତ କରିଛି । ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ନ୍ୟାୟଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ଆଶ୍ୱାସନ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ମାଲକାନଗିରି

