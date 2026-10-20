ETV Bharat / state

ଦୁଃଖରେ ମିଳେଇଗଲା ଦଶହରା ଖୁସି ! ଲୁଣା ନଦୀରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇ ତିନି ନାବାଳକ ନିଖୋଜ

ଅସାବଧାନତା ବଶତଃ 3 ନାବାଳକ ନଦୀରେ ଭାସି ଯାଇଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ଖୋଜ ଖବର ମିଳିନାହିଁ । ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

Luna River Missing
ଲୁଣା ନଦୀରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇ ତିନିଜଣ ନାବାଳକ ନିଖୋଜ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 20, 2026 at 1:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଦଶହରା ପାଇଁ ହସଖୁସି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗହଗା ଗାଁରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଲୁଣା ନଦୀକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇ ୩ ଜଣ ନାବାଳକ ନଦୀର ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତରେ ଭାସିଯାଇ ନିଖୋଜ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ନିଖୋଜ ନାବାଳକ ମାନେ ହେଲେ ଗହଗା ଗ୍ରାମର ହିମାଂଶୁ ପରିଡା, ସବ୍ୟସାଚୀ ସ୍ବାଇଁ ଏବଂ ଆଶିଷ ଶତପଥି । ନାବାଳକଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି ।


​ଅସାବଧାନତା ପାଲଟିଲା କାଳ:

ଗହଗା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ହିମାଂଶୁ, ସବ୍ୟସାଚୀ ଓ ଆଶିଷ ଗାଁ ନିକଟସ୍ଥ ଲୁଣା ନଦୀର ଗହଗା ଘାଟକୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ । ସେମାନେ ନଦୀ ପାଣିରେ ଗାଧୋଉଥିବା ସମୟରେ ଅସାବଧାନତା ବଶତଃ ଗଭୀର ପାଣିକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ । ନଦୀରେ ପାଣିର ସ୍ରୋତ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନପାରି ଭାସିଯାଇ ଗଭୀର ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ । ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ସମୟରେ ନଦୀଘାଟରେ ସେମାନଙ୍କର ପୋଷାକ,ଚପଲ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ରହିଥିବା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ ପରିବାର ଲୋକ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ପଶି ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।​ ନାବାଳକଙ୍କ କୌଣସି ଖୋଜଖବର ନମିଳିବାରୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିପଡିଛି ।

ଗହଗା ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରଭୁଦତ୍ତ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହି ନିଷ୍କାପ ଅବୋଧ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଖି ଆଗରେ ହସିଖେଳି ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖୁଥିଲୁ । ନଦୀରେ ପାଣିର ପରିମାଣ ଏତେ ବେଶି ନଥିଲା, ତଥାପି ବିଧିର ବିଧାନ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ହେବ ବୋଲି ଆମେ କେବେ ଭାବିନଥିଲୁ । ଆମ ଆଖି ଆଗରୁ ଆମ ଗାଁର ତିନିଟି କୋମଳ କଢ଼ି ହଜିଗଲେ । ଏ ଦୁଃଖକୁ ସହିବା ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ।’


​ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଓ ପୋଲିସର ଉଦ୍ଧାର ଅପରେସନ୍:

​ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇବା କ୍ଷଣି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଟିମ୍ ତୁରନ୍ତ ଗହଗା ଘାଟରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ନିଖୋଜ ହିମାଂଶୁ,ସବ୍ୟସାଚୀ ଓ ଆଶିଷଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଟ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇ ନଦୀର ଅତଳ ଗର୍ଭରେ ବ୍ୟାପକ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି ।​ ସେହିପରି ସ୍ଥାନୀୟ ସଦର ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛି ।


ଗାଁରେ କାନ୍ଦବୋବାଳି ଓ ଶୋକର ଛାୟା:

​ନଦୀରେ ପାଣିର ପରିମାଣ କମ୍ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଘଟଣ କିପରି ଘଟିଲା,ତାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକ ନିଜ ନିଜର ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ନଦୀ କୂଳରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ।​ ଶେଷ ଖବର ମିଳିବା ସୁଦ୍ଧା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ନଦୀରେ ବ୍ୟାପକ ଖୋଜାଖୋଜି ଜାରି ରହିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ ଦୁଇ ନାବାଳକ, ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନିଖୋଜ

ଲୁଣା ନଦୀକୁ ଡେଇଁ ଯୁବକ ନିଖୋଜ, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି


ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

TAGGED:

ଲୁଣା ନଦୀ ନାବାଳକ ନିଖୋଜ
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ନଦୀରେ ଭାସିଗଲେ
KENDRAPADA LUNA RIVER
KENDRAPARA MINOR DROWNING MISSING
LUNA RIVER MINOR DROWNING

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.