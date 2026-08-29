ETV Bharat / state

ନେପାଳ ବନ୍ୟାରେ ବରଗଡ଼ର ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ୩ ଜଣ ନିଖୋଜ

ନେପାଳର ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟାରେ ବରଗଡ଼ର ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ୩ ଜଣ (ଦମ୍ପତି ଓ ଛୋଟ ଝିଅ) ନିଖୋଜ । ରିପୋର୍ଟ-ରାଜେଶ ସରାପ

Three members of a family from Bargarh missing in Nepal floods
ନେପାଳ ବନ୍ୟାରେ ବରଗଡ଼ର ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ୩ ଜଣ ନିଖୋଜ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 29, 2026 at 11:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Bargarh couple missing Nepal floods, ବରଗଡ଼: ନେପାଳର ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟାରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ପରିବାରର ୩ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି । ନିଖୋଜ ୩ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ସହ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ଛୋଟ ଝିଅ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପରିବାର ଓ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନିଖୋଜଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ଓ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।

ନେପାଳ ବନ୍ୟାରେ ବରଗଡ଼ର ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ୩ ଜଣ ନିଖୋଜ (ETV Bharat Odisha)

ବରଗଡ଼ ବ୍ଲକ ସରଲା ଗାଁର ଗୁନମ ଜୟ କ୍ରିଷ୍ଣା, ଗୁନମ ସାଇ ବିନ୍ଦୁ କୁମାରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଝିଅ ଗୁନମ ହରେ କ୍ରିଷ୍ଣା ନେପାଳରେ ନିଖୋଜ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ବରଗଡ଼ ବ୍ଲକ ସରଳା ଗ୍ରାମର ଗୁନମ ଜୟ କ୍ରିଷ୍ଣା ଅତାବିରା ବ୍ଲକ ବୁଗବୁଗା ଜାମଟିକ୍ରା ଗ୍ରାମର ଗୁନମ ସାଇ ବିନ୍ଦୁ କୁମାରୀଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ତଳେ ବିବାହ କରିଥିଲେ l ଗୁନମ ଜୟ କ୍ରିଷ୍ଣା ନେପାଳର ଏକ ହାଇଡ୍ରୋ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ । ତେବେ ତାଙ୍କର ଏକ ଶିଶୁ କନ୍ୟା ହେବାର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଜୟ କ୍ରିଷ୍ଣା ନିଜ ପରିବାରକୁ ନେପାଳ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ l

ହେଲେ ଗତ 27 ତାରିଖରେ ନେପାଳରେ ହୋଇଯାଇଥିବା ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟା ପରଠାରୁ ଏହି ପରିବାରର କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳୁନଥିବା ଓ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଥିବା ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁନଥିବା ନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି l ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନେପାଳର ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ପରିବାର ଲୋକେ ଛାନିଆ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି l


ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଦିତ୍ୟ ଗୋୟଲଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସରଲା ଗ୍ରାମର ଏହି ଦମ୍ପତି ନେପାଳର ଏକ ହାଇଡ୍ରୋ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାମ କରୁଥିଲେ । ନେପାଳର ପ୍ରଳୟଙ୍କରି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ସେମାନେ ନିଖୋଜ ଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଏହି ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନିଆଯାଇଛି । ନିଖୋଜ ପରିବାରକୁ ଖୋଜିବା ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଯୋଗାଯୋଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି ଜଣାଇଛନ୍ତି l

ବରଗଡ଼ ବ୍ଲକ ସରଲା ଗାଁର ଗୁନମ ଜୟ କ୍ରିଷ୍ଣା, ଗୁନମ ସାଇ ବିନ୍ଦୁ କୁମାରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଝିଅ ଗୁନମ ହରେ କ୍ରିଷ୍ଣା ନେପାଳରେ ନିଖୋଜ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ବରଗଡ଼ ବ୍ଲକ ସରଲା ଗାଁର ଗୁନମ ଜୟ କ୍ରିଷ୍ଣା, ଗୁନମ ସାଇ ବିନ୍ଦୁ କୁମାରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଝିଅ ଗୁନମ ହରେ କ୍ରିଷ୍ଣା ନେପାଳରେ ନିଖୋଜ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। (ETV Bharat Odisha)


ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ନେପାଳ ଦୂତାବାସ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ

ନିଖୋଜଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାପରେ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ ନେପାଳ ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ନିଖୋଜ ୩ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥିତି ଜାଣିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସହ ସମନ୍ୱୟ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ।

ପରିବାରରେ ଚିନ୍ତା, ଉଦ୍ଧାରକୁ ଅପେକ୍ଷା

ନେପାଳରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ପରିବାରର ୩ ଜଣ ନିଖୋଜ ହେବା ଖବର ସରଲା ଗ୍ରାମରେ ଚିନ୍ତାର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ନିଖୋଜ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ଓ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ।

ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଦିତ୍ୟ ଗୋୟଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛି । ନେପାଳରୁ ନିଖୋଜ ୩ ଜଣଙ୍କୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଖୋଜି ବାହାର କରାଯାଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଖୋଜ ୩ ଜଣଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ନେପାଳ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟା; ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି କୁଲସୁମ, ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ପରିବାର ସହ ହେଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ନେପାଳ ବୁଲି ଯାଇଥିଲେ ଖୋରଧାର ସନ୍ଦୀପ; ଦୁଇଦିନ ହେଲା ଯୋଗାଯୋଗ ମିଳୁନି, ଅଜାଘରେ ବାପା-ମାଙ୍କ ବାଟ ଚାହିଁ ବସିିଛି ପୁଅ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବରଗଡ଼

TAGGED:

BARGARH NEPAL MISSING
NEPAL FLOOD MISSING
ନେପାଳ ବନ୍ୟାରେ ବରଗଡ଼ ଦମ୍ପତି ନିଖୋଜ
BARGARH COUPLE MISSING NEPAL FLOODS
BARGARH NEPAL FLOOD MISSING

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.