ETV Bharat / state

ମେଡ଼ିକାଲ ପିଜି ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍‌ ଘଟଣା, ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତିନି ଜଣିଆ କମିଟିର ତଦନ୍ତ

ଏହି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ପରୀକ୍ଷା ଦିନର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ହ୍ବାଟସଆପ୍‌ ଗ୍ରୁପ୍‌ରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

Three-member committee to investigate question paper leak incident in medical PG exam
ମେଡ଼ିକାଲ ପିଜି ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍‌ ଘଟଣାରେ ତିନି ଜଣିଆ କମିଟିର ତଦନ୍ତ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 6, 2026 at 10:08 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ମେଡ଼ିକାଲ ପିଜି ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍‌ ଘଟଣାରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତିନି ଜଣିଆ କମିଟି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶା ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ(ଓୟୁଏଚଏସ) ଦ୍ବରା ପରିଚାଳିତ ଅଲ୍‌ ଓଡ଼ିଶାରେ ମେଡ଼ିକାଲ ପିଜି ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍‌ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜିରେ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି।

ଏମକେସିଜିରେ ତିନି ଜଣିଆ ଟିମର ତଦନ୍ତ

କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ବିଜୟ କୁମାର ଦାଶ, ସଦସ୍ୟ ବିଭାଗର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ଡ଼ା. ବିଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର ଓ ଯୁଗ୍ମ ଡ଼ିଏମଇଟି ଡ଼ା. ଅନିଲ କୁମାର ସାହୁ ପହଞ୍ଚି ଏମକେସିଜି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ ଡ଼ିନ ତଥା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫେସର ଡ଼ା. ହରିକ୍ରିର୍ଷ୍ଣ। ଦଳେଇ ଓ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଡ. ଶ୍ବେତ କୁମାର ଦାଶଙ୍କ ସହ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଆଲୋଚନା ପରେ ଏହି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ପରୀକ୍ଷା ଦିନର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସିଧାସଳଖ ବିଭିନ୍ନ ହ୍ବାଟସଆପ୍‌ ଗ୍ରୁପ୍‌ରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଏକ ପିଜି ଡାକ୍ତର ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ରହିଥିବା ବେଳେ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଉକ୍ତ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା। ଗ୍ରୁପ୍‌ରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସେୟାର ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ପିଜି ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ଉକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ ସେହି ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ଦାୟିତ୍ବରେ ଥିବା ଅଧୀକ୍ଷଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ଦିନର ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

Three-member committee to investigate question paper leak incident in medical PG exam
ମେଡ଼ିକାଲ ପିଜି ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍‌ ଘଟଣାରେ ତିନି ଜଣିଆ କମିଟିର ତଦନ୍ତ (ETV Bharat Odisha)

ପିଜି ଶେଷ ବର୍ଷର ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ


ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍.କେ.ସି.ଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ପିଜି ଶେଷ ବର୍ଷର ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରକୁ ଫଟୋ ଉଠାଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଘଟ କରାଯିବା ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ କେତେ ସତ୍ୟ ରହିଛି ତାହାର ସତ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ମେଡିକାଲ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା।

ଅଲ ଓଡିଶା ମେଡିକାଲ ପିଜି ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ପରେ ଗତ ୨୭ ତାରିଖରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍.କେ.ସି.ଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜର ପିଜି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ ହେବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଆଗାମୀ ୭୨ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।


ମିଳିଥିବା ସୂଚନାନୁଯାୟୀ ଗତ ୨୧ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମେଡିକାଲ ପିଜି ବିଭାଗର ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରକୁ ପରୀକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ରରୁ ଫଟୋ ଉଠାଇ ଦୁଇଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଗ୍ରୁଫ୍ ରେ ପ୍ରଘଟ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଏପରି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକ ଟିମ୍ ଏମକେସିଜି ରେ ପହଞ୍ଚି ପୂର୍ବରୁ ଘଟଣା ସଂପର୍କରେ ଅବଗତ କରିବା ସହିତ ଏହାକୁ ନେଇ କର୍ତ୍ତୁପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ NEET ପରୀକ୍ଷାରେ ବଡ଼ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରର ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ; କଡ଼ା ଆଇନ ଓ ନନ୍ଦନ ନିଲେକାନି ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଉପରେ ଭରସା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ MKCG ମେଡିକାଲ PG ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ; ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ ଭଳି ଭାରତରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ପେପର ଲିକ୍ : ବିଜେଡି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

TAGGED:

ମେଡ଼ିକାଲ ପିଜି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ
MEDICAL PG PAPER LEAK INVESTIGATION
MEDICAL PAPER LEAK INCIDENT
BERHAMPUR MKCG HOSPITAL
MEDICAL PG EXAM PAPER LEAK

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.