ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଅଛି ତିନି ବଡ଼ ସିନ୍ଦୁକ, ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଳଙ୍କାରକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତି ବହୁଳତା ଯୋଗୁ ସ୍ଥଗିତ ହେଲା ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବ । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : September 2, 2026 at 11:00 AM IST
ପୁରୀ: ଗତ ସୋମବାର ଓ ମଙ୍ଗଳବାର ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ମଙ୍ଗଳବାର ରେକର୍ଡ ସମୟ ୮ ଘଣ୍ଟା ୨୩ ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି କରାଯାଇଛି । ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ 3ଟି ବଡ଼ ସିନ୍ଦୁକ ରହିଛି । ଏଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଥିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ କହିବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢିଛି । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତି ବହୁଳତା ପାଇଁ ପୁଣି ଗଣତିମଣତି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି ପାଇଁ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏସଓପି ଅନୁଯାୟୀ ଗଣତିମଣତି କାର୍ଯ୍ଯ କରାଯିବ।
ରେକର୍ଡ ସମୟ ଧରି ରତ୍ନ ଗଣତି:
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ମଙ୍ଗଳବାର ସପ୍ତଦଶ ଦିନରେ ରେକର୍ଡ ସମୟ ପାଇଁ ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ । ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ୮ ଘଣ୍ଟା ୨୩ ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି । ମଙ୍ଗଳବାର ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧ ଟା ୧୫ରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଟିମ୍ । ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ ଟା ୩୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା ରତ୍ନ ଗଣତିମଣତି । ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ପଞ୍ଚମ ଆଲମିରାରେ ଥିବା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ।’
ପୁଣି କେବେ ହେବ ଗଣତିମଣତି ?
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘୧୮୭୮ ମସିହା ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ ଏଯାବତ୍ ମେଳକ ସଠିକ୍ ହୋଇଛି । ଭିତର ଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ୩ଟି କାଠ ସିନ୍ଦୁକର ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଏଯାବତ୍ ହୋଇନାହିଁ । ୩ଟି ଯାକ କାଠ ସିନ୍ଦୁକରେ ଅନେକ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି । ଏହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗଣତି କରାଯିବ । ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତି ବହୁଳତା ପାଇଁ ଚଳିତ ମାସ ଆଉ ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ । ପୁଣି କେବେ ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ।’
ତେବେ ସପ୍ତଦଶ ଦିନ ସୁଦ୍ଧା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଲାଗି ୩ଟି ଝୋବାକଣ୍ଠୀର ଗଣତି ସରିବା ସହ ଚଳନ୍ତି ଓ ବାହାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି । ୧୯୭୮ ତାଲିକାରେ ଥିବା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରି ନଥିବା ରତ୍ନ ଗୁଡିକର ଚିହ୍ନଟ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି । ନୂଆ ଏସଓପି ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ଗଣତି ଶେଷ ପରେ ଭିତର ଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ୬ଟି ଆଲମିରାକୁ ନେଇ ନୀଳାଦ୍ରି ମ୍ୟୁଜିଅମ୍ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଗୃହରେ ରଖାଯିବ । ସମସ୍ତ ଗଣତି ଓ ମେଳକ ହେଉଥିବା ଅଳଙ୍କାରର ଫଟୋଗ୍ରାଫି,ଭିଡିଓ ଗ୍ରାଫି, 3D ମ୍ୟାପିଙ୍ଗ ସହ E -CATALOGUE କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଏଯାବତ ଗଣତି ହୋଇ ପାରିନଥିବା ୩ଟି କାଠ ସିନ୍ଦୁକରେ କଣ ରହିଛି ତାହାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସୁକତା ରହିଛି । ଅନେକ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ଓ ବୃହତ୍ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ରହିଥିବା ଅନୁମାନ ଓ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ।
ସେହିପରି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ ବିଶ୍ବନାଥ ରଥ କହିଛନ୍ତି, ‘ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି କରାଯାଉଛି । ଯେଉଁ ତାଲିକା ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ସହ ମେଳକ କରାଯାଉଛି ।’
କେବେଠୁ ଚାଲିଛି ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି ?
ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 25 ତାରିଖରୁ ପ୍ରଥମେ ଚଳନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ ଗତ ଏପ୍ରିଲ 8ରୁ 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ଦିନ ଧରି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଆଜିଠୁ ପୁଣି ଦୁଇଦିନ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତିମଣତି; ବାହାର କାଠରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଭକ୍ତ
ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତିର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷ, ୯ ଦିନରେ ୫୭ ଘଣ୍ଟା ୮ ମିନିଟ୍ ସମୟ ହୋଇଥିଲା ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ