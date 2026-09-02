ETV Bharat / state

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଅଛି ତିନି ବଡ଼ ସିନ୍ଦୁକ, ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଳଙ୍କାରକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତି ବହୁଳତା ଯୋଗୁ ସ୍ଥଗିତ ହେଲା ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବ । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

Puri Ratna Bhandar
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 2, 2026 at 11:00 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ଗତ ସୋମବାର ଓ ମଙ୍ଗଳବାର ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ମଙ୍ଗଳବାର ରେକର୍ଡ ସମୟ ୮ ଘଣ୍ଟା ୨୩ ମିନିଟ୍‌ ଯାଏଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି କରାଯାଇଛି । ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ 3ଟି ବଡ଼ ସିନ୍ଦୁକ ରହିଛି । ଏଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଥିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ କହିବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢିଛି । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତି ବହୁଳତା ପାଇଁ ପୁଣି ଗଣତିମଣତି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି ପାଇଁ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏସଓପି ଅନୁଯାୟୀ ଗଣତିମଣତି କାର୍ଯ୍ଯ କରାଯିବ।



ରେକର୍ଡ ସମୟ ଧରି ରତ୍ନ ଗଣତି:

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ମଙ୍ଗଳବାର ସପ୍ତଦଶ ଦିନରେ ରେକର୍ଡ ସମୟ ପାଇଁ ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ । ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ୮ ଘଣ୍ଟା ୨୩ ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି । ମଙ୍ଗଳବାର ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧ ଟା ୧୫ରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଟିମ୍ । ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ ଟା ୩୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା ରତ୍ନ ଗଣତିମଣତି । ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ପଞ୍ଚମ ଆଲମିରାରେ ଥିବା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ।’

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଅଛି ତିନି ବଡ଼ ସିନ୍ଦୁକ, ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଳଙ୍କାରକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା (ETV Bharat Odisha)

ପୁଣି କେବେ ହେବ ଗଣତିମଣତି ?

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘୧୮୭୮ ମସିହା ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ ଏଯାବତ୍ ମେଳକ ସଠିକ୍ ହୋଇଛି । ଭିତର ଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ୩ଟି କାଠ ସିନ୍ଦୁକର ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଏଯାବତ୍ ହୋଇନାହିଁ । ୩ଟି ଯାକ କାଠ ସିନ୍ଦୁକରେ ଅନେକ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି । ଏହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗଣତି କରାଯିବ । ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତି ବହୁଳତା ପାଇଁ ଚଳିତ ମାସ ଆଉ ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ । ପୁଣି କେବେ ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ।’

Puri Ratna Bhandar
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା (ETV Bharat Odisha)

ତେବେ ସପ୍ତଦଶ ଦିନ ସୁଦ୍ଧା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଲାଗି ୩ଟି ଝୋବାକଣ୍ଠୀର ଗଣତି ସରିବା ସହ ଚଳନ୍ତି ଓ ବାହାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି । ୧୯୭୮ ତାଲିକାରେ ଥିବା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରି ନଥିବା ରତ୍ନ ଗୁଡିକର ଚିହ୍ନଟ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି । ନୂଆ ଏସଓପି ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ଗଣତି ଶେଷ ପରେ ଭିତର ଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ୬ଟି ଆଲମିରାକୁ ନେଇ ନୀଳାଦ୍ରି ମ୍ୟୁଜିଅମ୍ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଗୃହରେ ରଖାଯିବ । ସମସ୍ତ ଗଣତି ଓ ମେଳକ ହେଉଥିବା ଅଳଙ୍କାରର ଫଟୋଗ୍ରାଫି,ଭିଡିଓ ଗ୍ରାଫି, 3D ମ୍ୟାପିଙ୍ଗ ସହ E -CATALOGUE କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଏଯାବତ ଗଣତି ହୋଇ ପାରିନଥିବା ୩ଟି କାଠ ସିନ୍ଦୁକରେ କଣ ରହିଛି ତାହାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସୁକତା ରହିଛି । ଅନେକ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ଓ ବୃହତ୍ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ରହିଥିବା ଅନୁମାନ ଓ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ।

Puri Ratna Bhandar
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର (ETV Bharat Odisha)

ସେହିପରି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ ବିଶ୍ବନାଥ ରଥ କହିଛନ୍ତି, ‘ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି କରାଯାଉଛି । ଯେଉଁ ତାଲିକା ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ସହ ମେଳକ କରାଯାଉଛି ।’

କେବେଠୁ ଚାଲିଛି ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି ?

ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 25 ତାରିଖରୁ ପ୍ରଥମେ ଚଳନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ ଗତ ଏପ୍ରିଲ 8ରୁ 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ଦିନ ଧରି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଆଜିଠୁ ପୁଣି ଦୁଇଦିନ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତିମଣତି; ବାହାର କାଠରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଭକ୍ତ

ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତିର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷ, ୯ ଦିନରେ ୫୭ ଘଣ୍ଟା ୮ ମିନିଟ୍ ସମୟ ହୋଇଥିଲା ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

PURI SRIMANDIR
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର
ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର
ARVIND PADHI
RATNA BHANDAR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.