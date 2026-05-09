ରାଜଧାନୀରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା; ୩ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲା, ଜଣେ ଗୁରୁତର

ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ୍ ରାଉତ

FIRE STATION SQUARE
ରାଜଧାନୀରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା (File pic)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 9, 2026 at 11:20 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ଆଜି (ଶନିବାର) ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ୧୬ ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଫାୟାର୍‌ ଷ୍ଟେସନ୍‌ ଓଭର୍‌ ବ୍ରିଜ୍‌ ଉପରେ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଛି । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଯୁବତୀ ରହିଛନ୍ତି । ଟ୍ରକ ଡ୍ରାଇଭରର ବେପରୁଆ ଡ୍ରାଇଭିଂ ପାଇଁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି । ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ପୋଲିସ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ଜବତ କରି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଇଛି । ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ଯୁବତୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇ ଟ୍ରକଟି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଭିମୁଖେ ଅତ୍ୟଧିକ ବେଗରେ ପଳାଇ ଯାଇଛି । ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରି ପୋଲିସ ଉକ୍ତ ଟ୍ରକକୁ ଜବତ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ।



ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଟ୍ରକଟି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ରସୁଲଗଡ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା। ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ଓଭର ବ୍ରିଜ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ଏକ ବାଇକକୁ ଟ୍ରକଟି ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ସ୍କୁଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ବାଇକ ଓ ସ୍କୁଟି ଦୁଇଟି ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରକ୍ ପଛପାର୍ଶ୍ଵରୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ବାଇକରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ, ସ୍କୁଟିରେ ଜଣେ ଯୁବତୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍କୁଟିରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଥିଲେ । ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ, ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିରହିଥିଲା । ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସେଠାରେ ଭିଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଓଭର ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଘଣ୍ଟାଏରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ସମୟ ଗାଡି ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଭିଡ଼ ହଟାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା ।



ତେବେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତାହତଙ୍କ ପରିଚୟ ଜଣାପଡିନାହିଁ । ପୋଲିସ ଟିମ୍ ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ଜାଣିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ବାଇକ ଓ ଦୁଇ ସ୍କୁଟିକୁ ପୋଲିସ ଜବତ କରି ଥାନାକୁ ନେଇଛି। ଏନେଇ ଏତଲା ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜିକୃତ କରାଯାଇନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା ପକ୍ଷରୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଥିବା ଥାନାଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲର୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଉକ୍ତ ଟ୍ରକ୍ ଓ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ତୁରନ୍ତ କାବୁ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

