କୋଲାବ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ; ବୁଡ଼ି ଗଲେ ତିନି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର
କୋଲାବ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ବୁଡ଼ି ଗଲେ ତିନି ନବୋଦୟ ଛାତ୍ର। ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ।
Published : March 7, 2026 at 8:44 PM IST|
Updated : March 7, 2026 at 9:10 PM IST
କୋରାପୁଟ: କୋଲାବ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ । ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ବୁଡ଼ି ଗଲେ ତିନି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର । ଆଜି (ଶନିବାର) ଜବାହାର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ (JNV)ର ତିନି ଜଣ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର କୋଲାବ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି । ମୃତକ ତିନି ଜଣ ହେଲେ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ଏବଂ ସ୍ୱସ୍ତିକ । ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଉଦ୍ଧାର କରି SLNMC ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଡ଼ାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ।
କୋରାପୁଟ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ୩ ଜଣ ଛାତ୍ର କୋଲାବ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ବୁଡ଼ି ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଖବର ଦୁଃଖଦାୟକ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦଗତି କାମନା କରୁଛି। ଏପରି ଦୁଃଖଦ ସମୟକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗ ଓ ଆତ୍ମୀୟସ୍ଵଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି।— Naveen Patnaik (@Naveen_Odisha) March 7, 2026
ସ୍କୁଲ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଦଶମ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଛାତ୍ରାବାସରେ ରହୁଥିବା ଏହି ତିନି ଜଣ ଛାତ୍ର ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଆସିବା ବାଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ସେମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଚେରୀ ପାଖେରେ ଥିବା କୋଲାବ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ଯାଇ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଖସି ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି SLNMC ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତର ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ସେପଟେ ପୋଲିସ ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଏସଡିପିଓ ସଞ୍ଜୟ ମଣ୍ଡଳ ।
ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି," କୋରାପୁଟ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ୩ ଜଣ ଛାତ୍ର କୋଲାବ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ବୁଡ଼ି ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଖବର ଦୁଃଖଦାୟକ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦଗତି କାମନା କରୁଛି। ଏପରି ଦୁଃଖଦ ସମୟକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗ ଓ ଆତ୍ମୀୟସ୍ଵଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି।"
କୋରାପୁଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ