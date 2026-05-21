12 ବର୍ଷ ପରେ ସୋନୁ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ରାୟ, ୩ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ଆଜୀବନ ଜେଲ

ଭୁବନେଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଦୌରା ଜଜ୍ ଏହି ହତ୍ୟା ମାମଲାର ବିଚାର କରି ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

Kritibas Parija
କୃତିବାସ ପରିଜା
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 21, 2026 at 12:14 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଞ୍ଚଳର ସୋନୁ ଓରଫ କୃତିବାସ ପରିଜାଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ୧୨ବର୍ଷ ପରେ ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଦୌରା ଜଜ୍ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ମଲ୍ଲିକ ଧଉଳି ଥାନାରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ଏହି ହତ୍ୟା ମାମଲାର ବିଚାର କରି ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମାମଲାରେ ୩ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜୀବନ ଜେଲଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ସଞ୍ଜୟ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ସାଗର ପ୍ରୁଷ୍ଟି ଓ ଭରତ ସାହୁ। ଏଥିସହ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜୋରିମାନା ଅନାଦାୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ୨ ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।


ଦୟା ନଦୀ କୂଳରୁ ମିଳିଥିଲା ଶରୀରର କିଛି ଅଂଶ


-ମାମଲାର ବିବରଣୀ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୧୪ ନଭେମ୍ବର ୪ରେ ଧଉଳି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାଥପୁର ଗ୍ରାମ ନିକଟ ଦୟା ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ ମଣିଷର କଟା ମୁଣ୍ଡପଡିଥିବା ନେଇ ପି.ଏମ୍. ପଟ୍ଟନାୟକ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ଧଉଳି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ମଣିଷ ମୁହଁର କିଛି ଅଂଶ, ମୁଣ୍ଡର କେଶ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କ ଅଂଶ ଭର୍ତ୍ତି ଥିବା ଏକ କଳା ପଲିଥିନ୍ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ କଟା ମୁଣ୍ଡର ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାଯାଇ ମେଡିକାଲ ମତାମତ ଏବଂ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଏସ୍‌ସିବି ଏଫ୍‌ଏମ୍‌ଟି ବିଭାଗକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ମେଡିକାଲ ଅଫିସରଙ୍କ ମତାମତ ପରେ ଏହା ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା।

ସଞ୍ଜୟ ଖୁଣ୍ଟିଆ
ଡିଏନଏ ରିପୋର୍ଟରୁ ହୋଇଥିଲା ସ୍ପଷ୍ଟ


ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଯେ, ୨୦୧୪ ନଭେମ୍ବର ୩ରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ ଗଣେଶ୍ୱର ପରିଜା ନିଜ ଭାଇ କୃତିବାସ ପରିଜା ଓରଫ ସୋନୁ ନିଖୋଜ ଥିବା ନେଇ ଏକ ମିସିଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ। ପରେ ଡିଏନଏ ଟେଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜବତ ହୋଇଥିବା ଶରୀର ଅଂଶଗୁଡିକ ନିଖୋଜ କୃତିବାସଙ୍କ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା।



ହତ୍ୟା ପରେ ମୃତଦେହକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ


ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ, ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ମିଳିତ ଭାବେ ୨୦୧୪ ନଭେମ୍ବର ୨ରେ କୃତିବାସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ସୋନୁଙ୍କ ଠାରୁ ସଞ୍ଜୟ କିଛିମାସ ତଳେ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଧାର ନେଇଥିଲେ। ସେ ୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ସୁଧକୁ ମିଶାଇ ଆଉ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ସୋନୁ କହିଥିଲେ। ବଚସା ହେବାରୁ ସୋନୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ସଞ୍ଜୟ ତାର ଦୁଇ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲା। ଡୁମୁଡୁମା ଅଞ୍ଚଳରେ ସୋନୁଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଡାକି ଖଣ୍ଡାରେ ହାଣି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ପରେ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୃତଦେହକୁ ଖଣ୍ଡଖଣ୍ଡ କରି ଏକ ଗାଡିରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ତଦନ୍ତକୁ ବାଟବଣା କରିବା ପାଇଁ ଉକ୍ତ ଗାଡିକୁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଧଉଳି ଥାନା ହତ୍ୟା ମାମଲା (ନଂ.୨୪/୨୦୧୪) ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା। ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଦେବୀପ୍ରସାଦ ଦାସ ଓ ପରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ସାହୁ କରିଥିଲେ।

ଭରତ ସାହୁ


୨୮ ଜଣଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଦସ୍ତାବିଜରୁ ରାୟ


ତଦନ୍ତ ସମାପ୍ତ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାର୍ଜଶିଟ୍ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଚାର ସମୟରେ ମୋଟ ୨୮ ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଦସ୍ତାବିଜକୁ ଆଧାର କରି କୋର୍ଟ ରାୟ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ଏହି ମାମଲାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅତିରିକ୍ତ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟର ସୁଭଶ୍ରୀ ଜେନା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ।


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

