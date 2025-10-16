ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହେବା ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଚାକିରି ଛାଡି ୩ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଷ୍ଟାଟଅପ୍
ସ୍ବପ୍ନ ପାଇଁ ଚାକିରିକୁ ବଳିଦାନ । ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତାଙ୍କ ଉଚ୍ଚାଭିଲାସ । ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଷ୍ଟାଟଅପ୍ । ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପରସୁଛନ୍ତି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ।
ସ୍ପେସାଲ ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
ଭୁବନେଶ୍ବର: ସକାଳ 7ଟା.. ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା କଡରେ ଛୋଟ ଦୋକାନ.. ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଦୋସା, ଉପମା ଓ ଇଡିଲି ଭଳି ଜଳଖିଆ । ଦୋକାନ ଆଗରେ ଲାଗିଛି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଗହଳି... ଆଉ ଦୋକାନକୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି ତିନି ଯୁବତୀ ଜ୍ୟୋତି, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଓ ସୁପ୍ରିୟା । ତିନି ଜଣଙ୍କ ବୟସ ପାଖାପାଖି ସମାନ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ । MBA କରିବା ପରେ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ କାମ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜେ କିଛି କରିବାର ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖିଥଲେ । ନିଜର ସ୍ବପ୍ନ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏକ ଛୋଟ ଷ୍ଟାଟଅପ୍ । ଆଉ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଏକ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ । ଆଗକୁ ଏହି ଷ୍ଟାଟଅପକୁ ବଡ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ତିନି ସାଙ୍ଗ ।
କିଏ ଏହି 3 ସାଙ୍ଗ:
ପ୍ରଥମ ସାଙ୍ଗ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ୨୫ ବର୍ଷିୟା ପ୍ରିୟଙ୍କା ପାଣିଗ୍ରାହୀ । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁନ୍ତି ପ୍ରିୟଙ୍କା । ପ୍ରିୟଙ୍କା ମାଆ ସବିତା ପଣ୍ଡା, ଏକ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରିୟଙ୍କା 2022-24 ମସିହାରେ ମାତ୍ର 20 ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ । ନିଜେ କିଛି କରିବାର ଆଶା ନେଇ ଚାକିରି ଛାଡି ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ । MBA କରିବା ସହିତ ଚାକିରି ନକରି ନିଜର ଦୁଇ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ମିଶି ଏକ ଷ୍ଟାଟଅପ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରିୟଙ୍କା ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି, "MBA କରିବା ସମୟରେ ଏକ ଭଲ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା । ଚାକିରି ବି କରିଥିଲି । ପରେ ଚାକିରି କରିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜର ଏକ ଷ୍ଟାଟଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭାବିଥିଲି । ତେଣୁ ଆମେ ତିନି ସାଙ୍ଗ ମିଶି ଏକ ଷ୍ଟାଟଅପ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ । ଆମ ଦୋକାନରେ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ଖାଦ୍ୟ ମିଳେ । ଆମେ କାହାରି ଅଧୀନରେ ନ ରହି ନିଜେ କିଛି ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବୁ । ନିଜ ପାରିବାରକୁ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବୁ । ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ଅଛି, ବାହାର ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାର ନାହିଁ । ଯିଏ ଯାହା କହିଲେ ବି କୌଣସି କଥାକୁ ଖାତିର କରିବାର ନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ ପାରିବାର ଲୋକମାନେ ଆମ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, କାହାରି କଥାକୁ ନେଇ ଆମର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ । ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ କୌଣସି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଛୋଟ ହେଉ ବା ବଡ଼ ହେଉ କିଛି ଲାଜ କରିବାର ନାହିଁ । ଆରମ୍ଭରୁ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛୁ । ସମସ୍ତେ କାମ ମିଶିକି କାମ କରୁଛୁ । ଆଗକୁ ଷ୍ଟାଟଅପକୁ ବଢ଼ାଇବୁ । ଆଗକୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ଦେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ ।"
ଦ୍ୱିତୀୟ ସାଙ୍ଗ:
ଦ୍ୱିତୀୟ ସାଙ୍ଗ ହେଉଛି ୨୫ ବର୍ଷିୟା ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ । ପ୍ରିୟଙ୍କା ଓ ଜ୍ୟୋତି ଦୁଇ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭଉଣୀ । ଘର ଗଜପତିରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ସପରିବାର ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୁହନ୍ତି । ବାପା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପାରାଦ୍ବୀପ ପୋର୍ଟରେ ସିନିୟର୍ ସୁପରଭାଇଜ ଭାବରେ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ମାଆ ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ।
ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି, "ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାହାରେ ଖାଉଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଯେ, ଆମେ ବି କିଛି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବୁ । MBA କରିବା ପରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଚାକିରି କରିଥିଲୁ । ସେଠାକାର ସ୍ଥିତି ଦେଖିବା ପରେ ନିଜେ କିଛି କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲି । ଓଡ଼ିଶାରେ ରହି ନିଜେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଭାବିଥିଲୁ । ଏବେ ଆମେ ଏକ ଫୁଡ ଷ୍ଟଲ ଖୋଲିଛୁ । ଏହାକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବୁ । ଏକ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ କରିବୁ । ପରିବାର ଲୋକ ସାମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି । ଆଗକୁ ଆହୁରି ସପୋର୍ଟ କରିବେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଲାଇଫ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଲୋକମାନେ ବହୁତ କଥା କହିବେ । ଦୁନିଆ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢିଲାଣି । ରାସ୍ତା କଡରେ ରୋଜଗାର କରିବା କିଛି ଭୁଲ୍ ନୁହେଁ । କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ । ଫଳରେ ଆଗକୁ ବଢିପାରିବୁ ।"
ତୃତୀୟ ସାଙ୍ଗ:
ତୃତୀୟ ସାଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ୨୬ ବର୍ଷିୟା ଗଞ୍ଜାମର ସୁପ୍ରିୟା ବେହେରଦଳାଇ । ସୁପ୍ରିୟାଙ୍କ ବାପା ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି । ମାଆ ହେଉଛନ୍ତି ଗୃହିଣୀ । 2022-24 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ ମାର୍କେଟିଂରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ । ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ନିଜେ ଏକ ଷ୍ଟାଟଅପ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ମିଶି ଷ୍ଟାଟଅପକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ ସୁପ୍ରିୟା ବେହେରଦଳାଇ କହିଛନ୍ତି, "3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ମିଶିକି ଏଭଳି ଏକ ପଦକ୍ଷପ ନେଇଛୁ । ଆମେ ବହୁତ ଖାଇବା ପ୍ରେମୀ । ବାହାରେ ବହୁତ ଖାଇବା ପସନ୍ଦ କରୁ । ଲୋକମାନେ ଆଜିକାଲି ସ୍ବଚ୍ଛ ସହିତ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି । ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ସହିତ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ପାରିବୁ ସେନେଇ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ । ମୁଁ ଚାକିରି କରୁଥିଲି । ଏହା ସହିତ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ବଢାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଅଲଗା କରିବା ଭାବିଥିଲି । ପାରିବାର ଲୋକ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି । ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି । ନିଜେ ନିଜର କାମ କରିପାରୁଛୁ । ଆଜିର ମହିଳାମାନେ ସମାଜରେ କିଛି କମ ନୁହଁନ୍ତି । ଆମେ ଆଗକୁ କିଭଳି ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବୁ ସେନେଇ ପ୍ରାୟସ ଜାରି ରଖିଛୁ ।"
କେବେ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ରହିଛି:
ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଇନ୍ଫୋସିଟି ରୋଡରେ ଏହି ତିନି ସାଙ୍ଗ ଏକ ଛୋଟ ଷ୍ଟାଟଅପ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଯାହାର ନାମ ରଖିଛନ୍ତି TAWA TALKS । ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୋଟ ଷ୍ଟଲ ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ବଡ଼ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ କରିବା ସହ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ 2-3ଟି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଖୋଲିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ପାରିବାରର ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି 3 ସାଙ୍ଗ ।
ପକେଟ ପଇସାରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି:
ତିନି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ନିଜେ ନିଜର ପ୍ୟାକେଟ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ହିଁ ଏହି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ପାରିବାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ।
କ'ଣ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ମିଳେ:
ଦୋସା, ଇଡିଲି, ଉପମା, ଆଦି ପ୍ରାୟ ୧୪ଟି ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଛି । ଘରେ ଇଡିଲି ଆଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦୋସା ଆଦି ଖାଦ୍ୟ ଷ୍ଟାଟଅପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି । ସକାଳ 7ଟାରୁ ଦିନ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ।
ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ତିନି ସାଙ୍ଗ:
ନିଜସ୍ବ ଉଦ୍ୟମରେ ଷ୍ଟାଟଅପ୍ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି ଏହି 3 ସାଙ୍ଗ । କାରଣ ତିନି ଜଣ ଝିଅ ପାଠରେ କି କାମରେ କିଛି କମ ନୁହନ୍ତି । ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଏକ ଛୋଟ ଷ୍ଟାଟଆପ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ନିଜ ଉଦମରେ ନିଜେ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସାଜିଛି ।
ଗ୍ରାହକ ଶିବମ କହିଛନ୍ତି, "ସମସ୍ତେ MBA କରିଛନ୍ତି । ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଛି । ଛୋଟ ଷ୍ଟାଟଅପ୍ କରିଛନ୍ତି । ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଦୋସା ସହିତ ଇଡିଲି ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି । ଖାଦ୍ୟ ବହୁତ ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ରହିଛି । ସ୍ବଚ୍ଛ ଭାବରେ ସବୁ କିଛି କରାଯାଉଛି । ମୋ ସାହିତ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରିଭିୟୁ କରିଛନ୍ତି । ଏହା କିଛି ଖରାପ କଥା ନୁହେଁ । ମହିଳାମାନେ ରାସ୍ତା କଡରେ ହେଉ ବା ଉଡାଜାହାଜ ଚଢିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ସଫଳତା ସହିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ସବୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ଭାବରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି । ଯାହା ଆଜିକା ସମୟରେ ମିଳିବ ବହୁତ କଷ୍ଟ ।"
