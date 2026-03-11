ETV Bharat / state

ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ବିଫଳ; ଫରେଷ୍ଟର ସମେତ ୩ ବନ ଅଧିକାରୀ ନିଲମ୍ବିତ

ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅବହେଳାରୁ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଉନି । ଏଥିପାଇଁ ଡିଏଫ୍‌ଓ ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ।

ଫରେଷ୍ଟର ସମେତ ୩ ବନ ଅଧିକାରୀ ନିଲମ୍ବିତ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 11, 2026 at 1:03 PM IST

1 Min Read
ରିପୋର୍ଟ- ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମହାପାତ୍ର

କେନ୍ଦୁଝର: ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ବିଫଳ ଯୋଗୁଁ ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ 3 ବନ ଅଧିକାରୀ । ମଙ୍ଗଳବାର ଘଟଗାଁ ବନାଞ୍ଚଳର ୩ ବନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଡିଏଫ୍‌ଓ ଏଚଡି ଧନରାଜ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ହେଲେ ଘଟଗାଁ ବନାଞ୍ଚଳର ଫରେଷ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ ବେହେରା ଓ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର । ଏହାସହିତ ପାଟଣା ବନାଞ୍ଚଳର ବନରକ୍ଷୀ ହୃଦାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତ । ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରିବା ସହିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମୟରେ ନିଶା ସେବନ ଏବଂ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଫସଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନରେ ବିଳମ୍ବତା ଯୋଗୁଁ ଡିଏଫ୍‌ଓ 3 ବନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ।

ନିଲମ୍ବନ ସମୟରେ ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତୁଲାଇବେ ବୋଲି ଉକ୍ତ ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୋକୁଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ବନବିଭାଗ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଦାୟିତ୍ଵରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ଯୋଗୁଁ ଚଳିତବର୍ଷ ଅଧିକ ନିଆଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲାଗିଛି ।

"ଘଟଗାଁ ବନାଞ୍ଚଳରେ ୧୭୦ଟି ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ବନକର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ବିଫଳତା ପାଇଁ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଏଚଡି ଧନରାଜ

ତେବେ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି । ବନବିଭାଗକୁ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ କରାଯାଉଛି । ଏପରିକି ବନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ଗଠନ କରିଛି । ହେଲେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖରାଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ ଗତବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଛି । ଅଦ୍ୟାବଧି କେନ୍ଦୁଝର ବନଖଣ୍ଡର ୭ଟି ବନାଞ୍ଚଳର ୪୫୨ଟି ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଘଟଗାଁ ବନାଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବାଧ‌ିକ ୧୭୦ଟି ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବନାଗ୍ନି ରୋକିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି: ଟୋଲ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଜାରି, ‘ଜାଣିଶୁଣି ନିଆଁ ଲଗାଇଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ’

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦୁଝର

