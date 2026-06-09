କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନିୟମିତତା ପାଇଁ ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ୩ ଯନ୍ତ୍ରୀ
ବରଗଡ଼ ସହରର କେନାଲ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବକ୍ସ କଣ୍ଡୁଇଟ୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗୁରୁତର ଅନିୟମିତତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଘଟିଥିବାରୁ ସରକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ-ରାଜେଶ ସରାପ
Published : June 9, 2026 at 4:18 PM IST
ବରଗଡ଼: ବରଗଡ଼ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗରେ ଚାଲୁଥିବା କେନାଲ ଉନ୍ନୟନ କାମରେ ଗୁରୁତର ଅନିୟମିତତା ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୩ ଜଣ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତତ୍କାଳ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି । ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ, ବରଗଡ଼ ଇରିଗେସନ ଡିଭିଜନର ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମଦନ ମୋହନ ସେଠୀ, ଭେଡେନ ଇରିଗେସନ ସବ୍-ଡିଭିଜନର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରାଜ କୁମାର ମିଶ୍ର ଓ ବରଗଡ଼ କେନାଲ ସେକ୍ସନର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରଞ୍ଜନ ପଟେଲଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ।
କାହିଁକି ହେଲେ ନିଲମ୍ବିତ ୩ ଯନ୍ତ୍ରୀ
ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ବରଗଡ଼ ସହରର କେନାଲ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାକ୍ସ କଣ୍ଡୁଇଟ୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗୁରୁତର ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଘଟିଥିଲା । ଏସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଏପରି କଡା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ (ସି.ସି. ଓ ଏ.) ନିୟମାବଳୀ, ୧୯୬୨ ର ନିୟମ-୧୨ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ୩ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିବା ସରକାରୀ ଆଦେଶରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି।
ଅନୁମତି ବିନା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ ନିଲମ୍ବିତ ଯନ୍ତ୍ରୀ
ନିଲମ୍ବନ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମଦନ ମୋହନ ସେଠୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥ ଇଞ୍ଜିନିୟର-ଇନ-ଚିଫ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରିପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଥିବାବେଳେ, ରାଜ କୁମାର ମିଶ୍ର ଓ ରଞ୍ଜନ ପଟେଲଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ମହାନଦୀ ବେସିନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରିପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆ ଯାଇଛି । ସେମାନେ କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପୂର୍ବ ଅନୁମତି ବିନା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଏଥିରେ କୁହା ଯାଇଛି ।
ଇଚିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନାରେ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ, SI ଓ ASI ନିଲମ୍ବିତ, IPSଙ୍କୁ ବଦଳି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା: ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ ବଡ଼ସାହି ନିର୍ବାଚନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅଧିକାରୀ ବନଜା ଦାସ