ଦଣ୍ଡ ନାଚ ପାଇଁ ଷ୍ଟେଜ ବାନ୍ଧିବା ବେଳେ ଅଘଟଣ, ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଲାଗି ୩ ଦଣ୍ଡୁଆ ମୃତ ୨ ଗୁରୁତର
ଢେଙ୍କାନାଳ ପାଟଲା ଗ୍ରାମରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଅଘଟଣ । ଷ୍ଟେଜ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଲାଗି ଗଲା ଜୀବନ । ଗୁରୁତରଙ୍କୁ କଟକ ଏସସିବିରେ ଭର୍ତ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର
Published : April 12, 2026 at 11:12 PM IST
ଢେଙ୍କାନାଳ: ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିମି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଟଲା ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଅଘଟଣ । ଗ୍ରାମରେ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ପାଇଁ ଷ୍ଟେଜ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିବା ଉପରେ ଝୁଲି ରହିଥିବା ୧୧ କେଭି ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଲାଗି ଯାଇଛି । ଫଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ କରେଣ୍ଟ ଲାଗି ୩ ଜଣ ଦଣ୍ଡୁଆଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ୨ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଗୁରୁତର ମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କଟକ ଏସସିବିକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି । ମୃତକମାନେ ଉକ୍ତ ପାଟଲା ଗ୍ରାମର ସୁଧାକର ସାହୁ, ଲଷ୍ମୀଧର ସାହୁ ଓରଫ ପିଣ୍ଟୁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟଜଣେ ପରଜଙ୍ଗ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଡୋ ଗ୍ରାମର ମିଳନ ମହାଳିକ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ତେବେ ଗୁରୁତର ଦୁଇଜଣ ଉକ୍ତ ପାଟଲା ଗ୍ରାମର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାହୁ ଓ ନିର୍ମଳ ସାହୁ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି ।
ସମସ୍ତେ ପାଟଲା ଗ୍ରାମର ଦଣ୍ଡ ନାଚରେ ସାମିଲ ଥିଲେ । ପାଟଲା ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ଦଣ୍ଡ ନାଚ ଥିବାରୁ ଆଜି ରାତି ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ୭ଟା ସମୟରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଷ୍ଟେଜ ତିଆରି ପାଇଁ ଲୁହାର ଗ୍ରୀଡ଼ ସବୁ ବନ୍ଧୁଥିବା ବେଳେ ଉପରେ ଝୁଲି ରହିଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଲାଗିଯାଇଥିଲା । ଫଲରେ ୫ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତର ଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ଅନୁଗୋଳ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପାଟଲା ଗ୍ରାମରେ ବାଲିମି ଥାନା ପୁଲିସ ପହଁଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏପଟେ ଗ୍ରାମର ତିନି ତିନି ଜଣଙ୍କ ଏପରି ଅଭାବନୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଦୁଇଜଣ ଗୁରୁତର ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ମର୍ମାହତ ହୋଇପଡିଛନ୍ତି । ତେବେ ବାରମ୍ବାର ଏପରି ଅଘଟଣ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ମୌଳିକ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ସଚେତନତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ