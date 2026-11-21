ଜନଜାତି ଗୌରବ ଦିବସରେ ଭବ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ, ବିକଶିତ ଭାରତ ୨୦୪୭ ପାଇଁ ରୋଡମ୍ୟାପ୍
ଜନଜାତି ଗୌରବ ଦିବସ ୨୦୨୬ ଅବସରରେ ତିନିଦିନିଆ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି।
Published : November 21, 2026 at 8:02 AM IST
କଟକ: ଆଦିବାସୀ ସମାଜର ଐତିହାସିକ ସଂଘର୍ଷ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଅସ୍ମିତା, ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଓ ଭବିଷ୍ୟତର ବିକାଶକୁ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବୌଦ୍ଧିକ ବିତର୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ Centre for Adivasi Research and Development (CARD), ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ଜନଜାତି ଗୌରବ ଦିବସ ୨୦୨୬ ଅବସରରେ ଏକ ଭବ୍ୟ ତିନିଦିନିଆ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି।
CARD ପକ୍ଷରୁ ତିନିଦିନିଆ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ସମ୍ପନ୍ନ
‘Adivasi Question and Policy Roadmap: Envisioning Viksit Bharat 2047 and Beyond’ ଶୀର୍ଷକ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦେଶର ୧୦ ଜଣ କୁଳପତି, ୫ ଜଣ IIT ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ୫ ଜଣ ବିଧାୟକ, ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଯାଜପୁରର ସାଂସଦ ଏବଂ ୧୦ରୁ ଅଧିକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ଏହି ଆୟୋଜନକୁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ବୌଦ୍ଧିକ ଓ ନୀତିଗତ ମଞ୍ଚରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା।
୧୦ କୁଳପତି, ୫ IIT ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସମାଗମ
ସମ୍ମିଳନୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ କାଳନ୍ଦୀ ଚରଣ ସାମଲ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବେ ସମୀର କୁମାର ମହାନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଓ ସାଂଗଠନିକ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଏହି ବୃହତ୍ ଆୟୋଜନକୁ ଏକ ସୁସଂଗଠିତ ଓ ଗରିମାମୟ ରୂପ ଦେଇଥିଲା।
ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ବିଶେଷତ୍ୱ ଥିଲା ଏହାର ବ୍ୟାପକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶୈକ୍ଷିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ। ୧୦ରୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଫେସର ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞ ନିଜ ନିଜର ଗବେଷଣା, ଅନୁଭବ ଓ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଆଦିବାସୀ ସମାଜର ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଓ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ଶିକ୍ଷା, ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ଆଦିବାସୀ ଜ୍ଞାନ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ସମନ୍ୱୟର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।
ଆଦିବାସୀ ବିନା ବିକଶିତ ଭାରତ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀର ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରାୟ ୧୫୦ ଜଣ ଯୁବ ଗବେଷକ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ନୂତନ ପିଢ଼ିର ଚିନ୍ତକଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଗବେଷଣାପତ୍ର, ମୌଳିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଅନୁଭବ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଆଦିବାସୀ ସମାଜର ଭବିଷ୍ୟତ, ଶିକ୍ଷା, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ନୀତି ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ନୂତନ ବୌଦ୍ଧିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଓ ନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହ ଯୁବ ପିଢ଼ିର ଏହି ସଂଳାପ ସମ୍ମିଳନୀକୁ କେବଳ ଏକ ଶୈକ୍ଷିକ ଆୟୋଜନରେ ସୀମିତ ନରଖି ଭବିଷ୍ୟତର ଗବେଷଣା ଓ ନେତୃତ୍ୱ ନିର୍ମାଣର ଏକ ସଶକ୍ତ ମଞ୍ଚରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା।
ଏହି ଅବସରରେ ଚାରୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକ ଆଦିବାସୀ ଜୀବନ, ଇତିହାସ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଅସ୍ମିତା, ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ସମସାମୟିକ ନୀତିଗତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ଓ ଗବେଷଣାର ନୂତନ ଦିଗ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଏହି ପ୍ରକାଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ମିଳନୀର ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଶୈକ୍ଷିକ ଉପଲବ୍ଧି ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଲୋଚନା, ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରକାଶନକୁ ଏକାଠି କରି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଜ୍ଞାନଭିତ୍ତିକ ପରମ୍ପରା ଗଢ଼ିବା ଦିଗରେ CARDର ଏହି ପ୍ରୟାସ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିଛି।
ଏହି ତିନିଦିନିଆ ଆୟୋଜନର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ଜାତୀୟ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ ଓ ଆଦିବାସୀ ଖାଦ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଆଦିବାସୀ ସମୁଦାୟର ସମୃଦ୍ଧ ଲୋକନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ପାରମ୍ପରିକ ବେଶଭୂଷା, ଜୀବନଶୈଳୀ ଓ ଖାଦ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏକତା ଓ ବିବିଧତାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ମଞ୍ଚରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା। ବିଶେଷକରି ଆଦିବାସୀ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟର ବିଭିନ୍ନତା, ସ୍ଥାନୀୟ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ, ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଓ ପ୍ରକୃତି ସହ ଆଦିବାସୀ ଜୀବନର ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଡ. ଶ୍ରବଣ ବାଘ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଡ. ଏମ୍.ଡି. ଇମତିଆଜ୍ ଅଲୀଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ସମନ୍ୱୟ ଓ ପରିଚାଳନାରେ ଏହି ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫଳତାର ସହ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନର ମାଧ୍ୟମ ନଥିଲା, ବରଂ ଆଦିବାସୀ ସମାଜର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟ, ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ଞାନ, ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଐତିହ୍ୟକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସମ୍ମାନ ଓ ପରିଚିତି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଏକ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ‘ନୋ ଡ୍ରୋନ୍ ଜୋନ୍’ ଘୋଷଣା; ରାତି 11 ଯାଏଁ ଚାଲିବ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏଥର ବଡ଼ କ୍ଷତି ସହିବେ ଭେଣ୍ଡର !
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ୩୫ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ, ୩ ବର୍ଷରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ ୪୫ ହଜାର ଶିକ୍ଷକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ