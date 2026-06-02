Three-day BRICS summit in Puri from tomorrow Tight security arrangements (Etv Bharat Odisha)
BRICS SUMMIT AT PURI FROM TOMORROW, ପୁରୀ: ପୁରୀର ତାଜ୍ ହୋଟେଲରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବ୍ରିକ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହର ସମ୍ମିଳନୀ । ବ୍ରିକ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା, ପ୍ରତିରୋଧ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି, ବୈଷୟିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ବ୍ରିକ୍ସ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧି ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାମିଲ୍ ହେବେ । ଏଣୁ ଏହି ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ।
କାଲିଠୁ ପୁରୀରେ ୩ ଦିନିଆ ବ୍ରିକ୍ସ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହ ସମ୍ମିଳନୀ: କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା (Etv Bharat Odisha)
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ପୁରୀରେ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଯେଭଳି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ ସେଥି ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯିବ।୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ଏକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ କରାଯାଇଛି। କୋଣାର୍କ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଯିବାର ଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।
Three-day BRICS summit in Puri from tomorrow Tight security arrangements (Etv Bharat Odisha)
ବ୍ରିକ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହର ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖାଯାଇ ପୁରୀ ସହରକୁ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ରଖାଯିବ । ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ତାଜ୍ ହୋଟେଲକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି । ବ୍ରାଜିଲ, ରୁଷିଆ, ଚାଇନା, ଇରାନ୍, ସାଉଦିଆରବ, ୟୁଏଇ ସମେତ ବ୍ରିକ୍ସ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପୁରୀରେ ଥିବା ତାଜ୍ ରିସର୍ଟରେ ରହିବେ । ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ, ଦ୍ବିତୀୟରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ରୁପ୍ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସ୍ତରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବାହିନୀ ମୁତୟନ ରହିବେ । ପୁରୀ ସହରର ସମସ୍ତ ପ୍ରବେଶ ପଥ, ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା, ହୋଟେଲର ସମ୍ମିଳନୀ ସ୍ଥଳକୁ ସିସିଟିଭି ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯିବ । ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଦଳ ଓ ଡଗ୍ ସ୍କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ବରେ ମୁତୟନ ରହିବେ ।
ପୁରୀର ତାଜ୍ ହୋଟେଲରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବ୍ରିକ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହର ସମ୍ମିଳନୀ । (ETV BHARAT ODISHA)
ବ୍ରିକ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ କୋଣାର୍କ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିବାବେଳେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡାକଡି କରାଯିବ । ଜୁନ୍ ୩ ତାରିଖରୁ ୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ରୋଡରେ ସାଧାରଣ ଯାନବାହାନ ଚଳାଚଳ ଉପରେ କଟକଣା ରହିବ । ଏଥିସହ ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ସୂଚନା ଫଳକ ଲଗାଯିବ । ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ପୁରୀରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଏହି ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ ବ୍ରିକ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହର ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ରହିଛି । ଏହି ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଥିବା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ।
ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। (ETV BHARAT ODISHA)
ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା, ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ଓ ସଫଳ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ବ୍ରିକ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହର ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ପୁରୀରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଛବି ଆହୁରି ଉଜ୍ଵଳ ହେବ ବୋଲି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଶା ରଖିଛି ।
ବ୍ରିକ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା, ପ୍ରତିରୋଧ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି, ବୈଷୟିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । (ETV BHARAT ODISHA)
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଧିକାରୀ ସରୋଜକାନ୍ତ ବେହେରା ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ବ୍ରିକ୍ସ ଦେଶର ଅତିଥିମାନେ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବୁଲିଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଏଣୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଅତିଥିମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ । ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଭଳି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇପାରିବ, ସେ ନେଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।"ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ- ପୁରୀରେ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି; ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସହର, ସିସିଟିଭି ରଖିବ ନଜର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ- ପୁରୀରେ ହେବ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ; ଜୁନ୍ 3ରୁ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ BRICS ରାଷ୍ଟ୍ରସମୂହର 'ୱାର୍କିଂଗ୍ରୁପ୍' ବୈଠକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ