ପୁରୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତିନି ଦିନିଆ ବ୍ରିକ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହ ସମ୍ମିଳନୀ
ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିପତ୍ତିକୁ କିଭଳି ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଉପଯୋଗରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିପତ୍ତିକୁ କିପରି ମୁକାବିଲା କରିହେବ ସେନେଇ ହେଉଛି ଆଲୋଚନା । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : June 3, 2026 at 5:57 PM IST
BRICS SUMMIT AT PURI, ପୁରୀ: ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିପତ୍ତିକୁ କିଭଳି ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଉପଯୋଗରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିପତ୍ତିକୁ କିପରି ମୁକାବିଲା କରିହେବ । ସେନେଇ ପୁରୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ତିନି ଦିନିଆ ବ୍ରିକ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଛି ଆଲୋଚନା । ଏଥିରେ ବ୍ରିକ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହର ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଯଥା ଚୀନ୍, ବ୍ରାଜିଲ, ଇଜିପଟ, ଇଥିଓପିଆ, ଭାରତ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଇରାନ୍, ରୁଷ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ ୟୁଏଇ ର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ବୈଷୟିକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇ, ବ୍ରିକ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିପତ୍ତି ହ୍ରାସରେ ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଉଛି ।
ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିପତ୍ତି ହ୍ରାସ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିପତ୍ତି ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଣ, ଆଗୁଆ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ, ପ୍ରକୃତି ଆଧାରିତ ସମାଧାନ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସହନଶୀଳତାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ।
ଓଡ଼ିଶାର ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ସ୍ଵିକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ, ବାତ୍ୟା ପରିଚାଳନାରେ ଶୂନ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହାରର ରେକର୍ଡ, ଆଗୁଆ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ, ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଯୋଜନା ଏବଂ ସମୁଦାୟ ଭିତ୍ତିକ ମୁକାବିଲା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖାଯାଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏହି ବୈଠକର ଆୟୋଜକ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି ।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅଂଶ ସ୍ବରୂପ ବ୍ରିକ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ପୁରୀ ରାମଚଣ୍ଡୀ ଠାରେ ଓଡ୍ରାଫ ଦ୍ବାରା ଜଳ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ମୁକାବିଲାର ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଦେଖିବେ । ସେହିପରି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ପରିଚାଳନାର ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରାଧିକରଣ ଦ୍ବାରା ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ । ଏଥିସହିତ ବ୍ରିକ୍ସ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ୟୁନେସ୍କୋର ବିଶ୍ବ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳ କୋଣାର୍କ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ସେପଟେ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୁରୀ ସହର ସମେତ କୋଣାର୍କରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ- ପୁରୀରେ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି; ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସହର, ସିସିଟିଭି ରଖିବ ନଜର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ- ପୁରୀରେ ହେବ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ; ଜୁନ୍ 3ରୁ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ BRICS ରାଷ୍ଟ୍ରସମୂହର 'ୱାର୍କିଂଗ୍ରୁପ୍' ବୈଠକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ