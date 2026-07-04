ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ତିନି ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ: ଦୁଆର ବେଢ଼ା ଚନ୍ଦ୍ର ଶାଳୀରେ ଧ୍ୱଜ ବତା ସଂଯୋଗ ଶେଷ
ମୁଖ୍ୟ ମହାରଣାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ଵାବଧାନରେ ସହଯୋଗୀ ମହାରଣା ଏବଂ ଭୋଇ ସେବକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ତିନିରଥର ନୂତନ ବ୍ରେକ୍ ପୁଲିରେ ଲୁହା କଡା ଫିଟିଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : July 4, 2026 at 2:43 PM IST
ପୁରୀ: ପାଖେଇ ଆସୁଛି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା । ଆଉ ରଥଖଳାରେ ଚାଲିଛି ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ପ୍ରସ୍ତୁତି । ତିନି ରଥର ମୁଖ୍ୟ ମହାରଣାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ବାବଧାନରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ରଥ ନିର୍ମାଣ । ତିନିରଥର ଦୁଆର ବେଢାକୁ ମଜବୁତ୍ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଦୁଆର ବେଢା ଗୁଡ଼ିକର ଉପର ଭାଗ ଚନ୍ଦ୍ର ଶାଳୀରେ ଧ୍ୱଜ ବତା ସଂଯୋଗ କରାଯାଇ ମଝି ଭୂଇଁ ସେଣିରେ କଣ୍ଟା ବସାଇ ସେଟ୍ କରାଯାଇଛି । ଆଜି ତିନିରଥର ଦୁଆର ବେଢ଼ା ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଦୁଆର ବେଢ଼ାର ନାଟ ଗୋଡ଼ ସହ ଚଉଦ ନାହାକାରେ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ସପୋର୍ଟ ବଟନ୍; ଦୁଆର ବାଣୀଆ ପ୍ରତି ରଥରେ ୧୬ଟି ଲେଖାଏଁ ଫିଟିଙ୍ଗ କରାଯିବ
ନୂତନ ବ୍ରେକ୍ ପୁଲିରେ ଲୁହା କଡା ଫିଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ:
ମୁଖ୍ୟ ମହାରଣାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ଵାବଧାନରେ ସହଯୋଗୀ ମହାରଣା ଏବଂ ଭୋଇ ସେବକ ମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ତିନିରଥର ନୂତନ ବ୍ରେକ ପୁଲିରେ ଲୁହା କଡା ଫିଟିଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ।
ପାରୁସ ପଟା ବାଡ଼ିଆ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ:
ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତିନିରଥ ଉପର ବେଦୀ ପାର୍ଶ୍ୱ ବର୍ତ୍ତି ଚାରି କୋଣ ଗୁଡିକରେ ପଟା ବାଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟ । ରଥ ଉପରକୁ ଦୁଆର ବେଢା ଉଠିବା ପାଇଁ ରଥ ଉପର ଚାରି କୋଣକୁ ଛାଡ଼ି ପଟା ବାଡ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା । ତିନିରଥକୁ ଦୁଆର ବେଢ଼ା ଉଠିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଜି ତିନିରଥର ମହାରଣା ସେବକ ମାନେ ତିନିରଥ ଉପର ବେଦୀ ପାର୍ଶ୍ୱ ବର୍ତ୍ତି କୋଣ ଗୁଡିକରେ ପଟା ବାଡ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
ପ୍ରଭାରେ ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ:
ଚିତ୍ରକାର ସେବକ ମାନେ ତିନିରଥର ପ୍ରଭା ରେ ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭା ଗୁଡ଼ିକରେ ଧଳା ପ୍ରାଇମର୍ ବୋଳା ଶେଷ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରାଇମର୍ ଶୁଖିଲା ପରେ ପ୍ରଭାରେ ରଙ୍ଗ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବେ । ତାଳଧ୍ଵଜ ରଥ ପ୍ରଭାରେ ଖୋଦେଇ ରୂପରେ ରଙ୍ଗ ଚିତ୍ର ସହ ପ୍ରଭା ମଝି ଭାଗରେ ପଦ୍ମ କଢ଼ି ଆଙ୍କିବା ସହ ପ୍ରଭା ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶିବ ଏବଂ ନାରଦଙ୍କ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବେ । ଦର୍ପଦଳନ ରଥ ପ୍ରଭାରେ ପଦ୍ମ କଢ଼ି ସହ ପ୍ରଭା ଦୁଇ ପଟରେ ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନାଙ୍କ ଚିତ୍ର ଏବଂ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ପ୍ରଭାରେ ପଦ୍ମ କଢି ସହ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବେ । ଏଥିସହ ଚିତ୍ରକାର ସେବକ ମାନେ ତିନିରଥର ବାହ୍ୟ ଅଂଶ ଗୁଡିକରେ ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ସାରଥୀ, ଘୋଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦିରେ ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରୀ ରଖିଛନ୍ତି ।
ରଥ ଦରଜୀ:
ତିନିରଥର କନା କଟା ଯିବା ପରେ ତିନି ରଥର ବତା କନାରେ ବିଳାସ ପଟି (ଜାରୀ ଲେସ୍ ପଟି) ପକା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରି ସେଥିରେ ସିଲଭର୍ ଜରି ଫୁଲ ଏବଂ ଚକି ପଡ଼ିବା ବାକି ରହିଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି ତିନିରଥର ଦୁଆର ବେଢ଼ା ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଶାଳୀ ପାଇଁ କନା କଟା ହେବା ସହ ସେଥିରେ ସିଲଭର ଜରୀ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସିଲେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ।
କମାର ଶାଳ:
ଦୋଳବେଦୀ ଅସ୍ଥାୟୀ କମାର ଶାଳରେ ଓଝା କମାର ସେବକ ମାନେ ତିନିରଥର ଧ୍ଵଜ ବତା କଣ୍ଟା ଏବଂ ନୂଆ ବ୍ରେକ ପୁଲି ପାଇଁ ଲୁହା କଡା ନିର୍ମାଣ ଶେଷ କରି ରଥ ମହାରଣା ମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ତିନିରଥର ପ୍ରଭା ପାଇଁ ବିଡିଆ କଣ୍ଟା ନିର୍ମାଣ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏଡିଟ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଚେତାବନୀ ଦେଲା ପୁରୀ ପୋଲିସ
ରଥଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ କାମ କରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ