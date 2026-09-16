ପୀତବାସ ହତ୍ୟା ମାମଲା; ଜେଲରୁ ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୋନ୍, ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ ତିନି ଜଣଙ୍କ ନାମରେ ମାମଲା ରୁଜୁ
ଗତ ୧ତାରିଖରେ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଜାମିନରେ ଆସିଛନ୍ତି ବିକ୍ରମ କୁମାର ପଣ୍ଡା । ଏବେ ବିକ୍ରମଙ୍କ ନାମରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ପୁଣି ଏକ ମାମଲା । ରିପୋର୍ଟ-ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : September 16, 2026 at 6:43 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଣ୍ଡଳ କାରଗାର ମଧ୍ୟରେ ରହି ଜଣେ ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୋନ୍ କଲ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମେତ ତିନି ଜଣଙ୍କ ନାମରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍.ପି ଡା.ଶ୍ରର୍ବଣା ବିବେକ୍ ଏମ୍ । ଗତ ୨୮ ତାରିଖ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଣ୍ଡଳ କାରଗାରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନରୁ ଏହିପରି ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ପୋଲିସକୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଧମକ ଦେବା ସମୟରେ ନିଜ ପାଖରେ ରହିଥିବା ପ୍ରମାଣକୁ ପୋଲିସ ଥାନାରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ।
ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଣ୍ଡଳ କାରଗାରରେ ଦୀର୍ଘ ୧୦ ମାସ ଧରି ରହିବା ପରେ ଗତ ୧ ତାରିଖରେ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନରେ ଆସିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ କୁମାର ପଣ୍ଡା । ଏବେ ବିକ୍ରମଙ୍କ ନାମରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ପୁଣି ଏକ ମାମଲା ।
ପୋଲିସ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ୨୮ ତାରିଖରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଣ୍ଡଳ କାରଗାର ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସମୟରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ବିଜେଡି ନେତା ମଦନ ଦଳେଇ, କର୍ପୋରେଟର ମଳୟ ବିଷୋୟୀ ପ୍ରମୁଖ ଜେଲରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତର ସୁଶାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ମୋବାଇଲରୁ କଲ କରି ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ କୁଆଡେ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଗତ ୧ ତାରିଖରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଗୋଷାଣିନୂଆଗାଁ ଥାନରେ ସାକ୍ଷୀ ଲଳିତ ମୋହନ ମଙ୍ଗରାଜ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ । ଉକ୍ତ ଏତଲା ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମେ ତଦନ୍ତ କରା ଯାଇଥିଲା । ଜେଲ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଏବଂ ସାକ୍ଷୀକୁ ଧମକ ଦିଆଯାଉଥିବା ସମୟର ଫୋନ ରେକଡିଂକୁ ପୋଲିସ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟତା ରହିଥିବା ଜଣା ପଡିବା ପରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍.ପି ଡା.ଶ୍ରର୍ବଣା ବିବେକ୍ ଏମ୍ ।
ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍.ପି ଡା.ଶ୍ରର୍ବଣା ବିବେକ୍ ଏମ୍ କହିଛନ୍ତି, " ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଲଳିତ ମୋହନ ମଙ୍ଗରାଜ କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଥାନାରୁ ଫୋନ୍ କଲ ଆସିଥିଲା । ଫୋନରେ ଜେଲରୁ ଡାକ୍ତର କହୁଛି ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେବା ସହିତ ସେ ମଦନ ଦଳେଇ ଏବଂ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଫୋନ୍ ମଦନ ଦଳେଇ ଏବଂ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଓ ସେମାନେ ମାମଲାରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ନଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ଚମକ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ୧୭୩ (୩) ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାଥମିକ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ଗୋଷାଣିନୂଆଗାଁ ଥାନାରେ ଆଇ.ଆଇ.ସି ଏହି ମାମଲାର ନିଜେ ତଦନ୍ତ କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ । ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଘଟଣାରେ ସତ୍ୟତା ଥିବା ଜଣାପଡିଥିଲା । ତେଣୁ ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଧମକ ଚମକ ଦେବା ଅଭିଯୋଗରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ।"
ଏସ୍.ପି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଜେଲ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ମିଶି ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଏପରି କରିଛନ୍ତି । ଜେଲ ଡାକ୍ତର ସୁଶାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ମଦନ ଦଳେଇ ଏବଂ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନାମରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଏସ୍.ପି । ଏହି ଘଟଣାରେ ଜେଲର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଇଲୋଟ୍ରୋନିକ୍ ପ୍ରମାଣ ପୋଲିସ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ଏସ.ପି କହିଛନ୍ତି ।
ସେପଟେ ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଲଳିତ ମୋହନ ମଙ୍ଗରାଜ କହିଛନ୍ତି, "ମୋତେ ଫୋନ୍ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯାହା ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାହାର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିଛି । ଏପରକି ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୋତେ ସୁରକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଲଳିତ ମୋହନ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ ବ୍ରହ୍ମପୁର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 10 ମାସ ପରେ ଜେଲରୁ ବାହାରିଲେ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା; କହିଲେ ଧର୍ମର ବିଜୟ ହୋଇଛି, ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ପାଛୋଟି ନେଲେ BJD କର୍ମୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲା; ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ