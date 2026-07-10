ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଅପେକ୍ଷାରେ ହଜାର ହଜାର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ; ପଡ଼ିରହିଛି ୪,୭୩୭ ଆବେଦନ, ୧୫ ଦିନରେ ଫୈସଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଯୋଜନାର ୨୦୨୫-୨୬ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର ଛାତ୍ରବୃତ୍ତିର ସମସ୍ତ ବକେୟା ଆବେଦନକୁ ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଫୈସଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : July 10, 2026 at 8:08 PM IST
Specially Disabled Scholarship, ଭୁବନେଶ୍ବର: ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ବାଣିଶ୍ରୀ ଅପେକ୍ଷାରେ ରାଜ୍ୟର ହଜାର ହଜାର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ । ପଡ଼ିରହିଛି ବାଣିଶ୍ରୀ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଯୋଜନାର ୪,୭୩୭ ଆବେଦନ । ଯୋଜନାର ୨୦୨୫-୨୬ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର ଛାତ୍ରବୃତ୍ତିର ସମସ୍ତ ବକେୟା ଆବେଦନକୁ ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଫୈସଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ସୋନିଆ ବେହେରା ଏନେଇ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି । ଏହା ଶେଷ ସମୟସୀମା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅବହେଳା କଲେ ଡିଏସ୍ଏସ୍ଓଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ।
ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚଳାଉଥିବା ବାଣିଶ୍ରୀ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଯୋଜନା । ଯୋଜନାର ୨୦୨୫-୨୬ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର ହଜାର ହଜାର ଆବେଦନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବା ଡିଏସ୍ଏସ୍ଓ ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ବକେୟା ଆବେଦନର ଫୈସଲା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି । ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଏହା ହେଉଛି ଶେଷ ସମୟ ବୃଦ୍ଧି । ଏହା ପରେ ଆଉ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ।
ବାଣିଶ୍ରୀ ଯୋଜନାରେ କ'ଣ ରହିଛି ସୁବିଧା
ବାଣିଶ୍ରୀ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ୁଥିବା
- ଯୋଗ୍ୟ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିମାସ ୪୦୦ରୁ ୭୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ
- ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରିଡର୍ସ ଆଲାଉନ୍ସ
- ଗୁରୁତର ଚଳନ ଅକ୍ଷମତା ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରିବହନ ଭତ୍ତା ଦିଆଯାଏ
ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ ଫୈସଲାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମୟରେ ସହାୟତା ପାଇପାରୁ ନାହାନ୍ତି ।
- ସଦ୍ୟତମ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ୪,୧୪୪ଟି ଆବେଦନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ତରରେ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି
- ୫୯୩ଟି ଆବେଦନ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଫୈସଲା ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛି
- ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରର ବକେୟା ଆବେଦନ ମଧ୍ୟରୁ ୨୦ଟି 'ରେକମେଣ୍ଡେଡ୍ ପେଣ୍ଡିଂ' ଶ୍ରେଣୀରେ ରହିଛି
- ୫୭୩ଟି 'ରିଭର୍ଟେଡ' ଶ୍ରେଣୀରେ ରହିଛି
- ଏହିପରି ମୋଟ୍ ୪,୭୩୭ଟି ଆବେଦନ ଫୈସଲା ଅପେକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିରହିଛି
ଚିଠିରେ ସମସ୍ତ ଡିଏସ୍ଏସ୍ଓଙ୍କୁ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର ବକେୟା ଆବେଦନର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଦାରଖ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ଅଧୀନସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ବକେୟା ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଇବେ । ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ପଡ଼ିରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଆବେଦନର ଯୋଜନା ନିୟମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଫୈସଲା କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କାମ ସରିବାକୁ ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ।
ବିଭାଗ ଆହୁରି ସତର୍କ କରିଛି ଯେ, ଏହା ହେଉଛି ବକେୟା ଆବେଦନ ଫୈସଲା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶେଷ ସମୟ ବୃଦ୍ଧି । ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଅବହେଳା କିମ୍ବା ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଯୋଗୁଁ ଆବେଦନ ବକେୟା ରହିଯାଏ, ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦାୟୀ କରାଯିବ । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ 'ଅତି ଜରୁରୀ' ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଜମି ଲିଜ୍ ରେକର୍ଡର ସଠିକ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ସମୀକ୍ଷା; ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର