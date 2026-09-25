ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ହଜାର ହଜାର ପଦବୀ: ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାହାନ୍ତି ଜଣେ ବି ପ୍ରଫେସର
ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ ବି ପ୍ରଫେରସର, ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର କି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ନଥିବା, ଗୃହରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟାବଂଶୀ ସୂରଜ । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ ଦାସ
Published : September 25, 2026 at 10:22 PM IST
ASSEMBLY HIGHER EDUCATION, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ ବି ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଫେରସର, ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର । ଏପରିକି ଜଣେ ବି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ନଥିବା, ଗୃହରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟାବଂଶୀ ସୂରଜ । ୩ଟି ବିଭାଗରେ ୨୧ଟି ପଦବୀ ଖାଲି, କେହି ଜଣେ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି ।
୬୬ଟି ସରକାରୀ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜରେ ୨,୪୫୩ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ପଦବୀ ମଧ୍ୟରୁ, ୧,୭୪୩ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଏବେ ବି ୭୧୦ଟି ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି । ଅବସର, ପଦୋନ୍ନତି, ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ସମୟ ସମୟରେ ଏହି ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି । ସରକାର ଖାଲି ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି । ସରକାରୀ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ୩୮୫ଟି ଖାଲି ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ (OPSC) ମାଧ୍ୟମରେ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି ରହିଛି ।
ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେତେ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି:
ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଫେରସର ଓ ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର । ମୋଟ ୨୧ଟି ଅନୁମୋଦିତ ପଦବୀ ମଧ୍ୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପଦବୀରେ କେହି କାର୍ଯ୍ୟରତ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ୨୧ଟି ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ।
ସେହିପରି ଭାବେ ଫକୀର ମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୋଟ୍ ପ୍ରଫେସରରେ 18, ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସରରେ 38 ଓ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସରରେ 61 ପଦବୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଫେସରରେ 15 ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସରରେ 20 ଓ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସରରେ 18 ପଦବୀ ଖାଲି ପଡିଛି ।
ସେହିପରି ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଫେସରରେ 22, ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସରରେ 50 ଓ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସରରେ 107 ପଦବୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଧା ପ୍ରଫେସରରେ 19, ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସରରେ 39 ଓ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସରରେ 39 ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ।
ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଫେସରରେ 23, ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସରରେ 35 ଓ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସରରେ 86 ପଦବୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଧା ପ୍ରଫେସରରେ 21, ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସରରେ 25 ଓ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସରରେ 33 ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ।
ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଫେସରରେ 46, ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସରରେ 75 ଓ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସରରେ 123 ପଦବୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଫେସରରେ 39, ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସରରେ 51 ଓ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସରରେ 51 ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ।
ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଫେସରରେ 26, ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସରରେ 46 ଓ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସରରେ 81 ପଦବୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଫେସରରେ 20, ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସରରେ 30 ଓ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସରରେ 34 ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ।
ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଫେସରରେ 13, ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସରରେ 38 ଓ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସରରେ 87 ପଦବୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଫେସରରେ 11, ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସରରେ 23 ଓ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସରରେ 47 ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ।
ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଫେସରରେ 29, ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସରରେ 71 ଓ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସରରେ 167 ପଦବୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଫେସରରେ 22, ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସରରେ 55 ଓ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସରରେ 50 ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ।
ମଧୁସୁଦନ ଲ' ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଫେସରରେ 6, ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସରରେ 12 ଓ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସରରେ 32 ପଦବୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଫେସରରେ 6 ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସରରେ 12 ଓ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସରରେ 32 ପଦବୀ ଖାଲି ପଡିଛି ।
ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଫେସରରେ 18, ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସରରେ 36 ଓ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସରରେ 72 ପଦବୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଫେସରରେ 18, ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସରରେ 34 ଓ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସରରେ 54 ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟାବଂଶୀ ସୂରଜ ।
ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାରେ ଏବେ ବି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ନାମଲେଖା ସିଟ୍ :
ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ନାତକ (UG) ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବମୋଟ ୨,୮୭,୫୧୯ଟି ଅନୁମୋଦିତ ଆସନ ରହିଥିବାବେଳେ, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ (Phase-1) ନାମଲେଖା ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ୧,୮୦,୦୯୨ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ୧,୦୭,୪୨୭ଟି ଆସନ ଖାଲି ରହିଛି । ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକର ନିୟମିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସର୍ବାଧିକ ୯୪.୭୩% ନାମଲେଖା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୮୩.୪୦%, ବେସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ (Aided-488) ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୬୭.୯୫% ଏବଂ Aided-662 ଶ୍ରେଣୀର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ୬୪.୨୮% ଆସନ ପୂରଣ ହୋଇଛି ।
ଏପଟେ Self-Financing ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମଲେଖା ହାର ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ କମ୍ ଦେଖୁବାକୁ ମିଳିଛି । ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଏହା ୯୫.୨୫% ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୭୩.୪୬%, Aided-488ରେ ୪୫.୨୭%, Aided-662ରେ ୪୫.୪୪%, ବେସରକାରୀ (Unaided) ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୪୮.୨୭% ଏବଂ କେବଳ ସେଲ୍ଫ - ଫାଇନାନ୍ସିଂ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ୨୦.୯୬% ଆସନ ପୂରଣ ହୋଇପାରିଛି । ଏହି ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ, ସରକାରୀ, ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ନିୟମିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଅଧିକ ଥିବାବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ସେଲ୍ଫ-ଫାଇନାନ୍ସ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଆସନ ଖାଲି ରହୁଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ସଂଶୋଧିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ, 2 ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପୁସ୍ତକ ବଣ୍ଟନ ଶେଷ: ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କମୁଛି ସ୍କୁଲ୍ ଡ୍ରପ୍ଆଉଟ୍ ହାର; ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଅନିଚ୍ଛା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର