କଲେଜରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ହଜାର ହଜାର ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ପଦବୀ: ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିର ବିକଳ୍ପ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର
କୋର୍ଟରେ ମାମଲା ଚାଲୁଥିବାରୁ କଲେଜରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇପାରୁନାହିଁ । ଏପଟେ କଲେଜରେ ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭରସାରେ ରହୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : May 3, 2026 at 4:20 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: କଲେଜ ଗୁଡିକରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବୋର୍ଡ (SSB) ପରୀକ୍ଷାର ବିକଳ୍ପ ବାହାର କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି । କୋର୍ଟରେ ମାମଲା ଚାଲୁଥିବାରୁ କଲେଜରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇପାରୁନାହିଁ । ଏପଟେ କଲେଜରେ ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭରସାରେ ରହୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଏବେ ବି ହଜାର ହଜାର କଲେଜ ଗୁଡିକରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ପଦବୀ ।
ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ 22 ଶହ ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା । ଏଥିଲାଗି ଖୁବଶୀଘ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ 14 ଶହରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଫେସର, ଆସୋସିଏଟ ପ୍ରଫେସର । 2024ରେ SSB ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା । ହେଲେ ଏଯାଏ ତାହା କୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଥିବାରୁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି 5 ହଜାର ଆଶାୟୀ । ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ଆଶାୟୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି । ତୁରନ୍ତ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଖାରଜ କରିବାକୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଶାୟୀ ଦାବି କରିଥିଲେ ।
ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ଅଧ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ SSB ଅଧୀନରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ କହିଛନ୍ତି, SSB ଦ୍ଵାରା ଅଧ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସରକାର ବିକଳ୍ପ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି । ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାହା ପୂରଣ ହେବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ 14 ଶହ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପୂରଣ ମଧ୍ୟ ସରକାର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ।
ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା 16ଟି ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଖାପାଖି ୧୩୦୦ରୁ ଅଧିକ ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ 2022 ମସିହାରୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ହୋଇପଡିଛି । ଏନେଇ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ମାମଲା ଚାଲିଛି । ଯାହା ଫଳରେ କି ଅନେକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକରେ ହଜାର ହଜାର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡିଛି ।
୨୦୨୫ ମସିହା ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଫେସର ପଦବୀରେ ୨୮୫ ଅନୁମୋଦିତ ପଦବି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ୨୪୨ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିରହିଛି. ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର୍ ପଦବୀରେ ଅନୁମୋଦିତ ୫୭୮ ପଦବୀରୁ ୪୩୬ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡିଥିବା ବେଳେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ପଦବୀରେ ଅନୁମୋଦିତ ୧୧୪୩ ପଦବୀରୁ ୬୫୪ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି । ସେହିପରି ଭାବେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୧୩୩ଟି, ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୧୬୧ଟି, ମହାରାଜା ଶ୍ରୀରାମ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୫୮ଟି, ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୯୫ଟି, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୭୮ଟି, ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୭୬ଟି, ଫକୀର ମୋହନ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୪୯ଟି , ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୨୦ଟି ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି । ଏହା ସହିତ ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୭୮ଟି, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୧୦୬ଟି, ଧରଣୀଧର ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୧୦୫ଟି, ମା ମାଣିକେଶ୍ଵରୀ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୯୬ଟି ଭଳି ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ।
