ରାତିରେ ହଟିଲା କଟକଣା, ପ୍ରଭୁ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଜଳ ଲାଗି କଲେ ହଜାର ହଜାର କାଉଡିଆ
କାଉଡିଆ ଧବଳେଶ୍ୱର ଶୈବ ପୀଠରେ ଜଳ ଲାଗି କରି ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କଟକଣା ଲାଗୁ କରିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । ରିପୋର୍ଟ-ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : August 3, 2026 at 2:19 PM IST
କଟକ: ରାତିରେ ହଟିଲା କଟକଣା । ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ ଶହ ଶହ କାଉଡିଆ । ମହାନଦୀରେ ଜଳସ୍ଥର ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଥିବାରୁ ଧବଳେଶ୍ୱର ଶୈବ ପୀଠରେ କାଉଡିଆ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା । କୌଣସି କାଉଡିଆ ଧବଳେଶ୍ୱର ଶୈବ ପୀଠରେ ଜଳ ଲାଗି କରି ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କଟକଣା ଲାଗୁ କରିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଭକ୍ତ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ । ମାତ୍ର ଗତକାଲି ଶହ ଶହ କାଉଡିଆଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖି ଶେଷରେ କଟକଣା ହଟାଇଥିଲେ ପ୍ରଶାସନ ।
ରାତିରେ କଟକଣା ହଟିବା ପରେ କାଉଡିଆମାନେ ଲାଇନରେ ରହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଜଲଲାଗି କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଶାସନ । ରାତି ସାରା ଅନେକ କାଉଡିଆ ଧବଳେଶ୍ୱରର ନୂତନ ପୋଲ ପୂର୍ବରୁ ଲାଇନରେ ଆପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ଭୋର 4ଟା ବେଳେ ଲାଇନରେ ରହି ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଜଳ ଲାଗି କରିଥିଲେ ।
ସୋମବାର ଭୋର 3 ଟାରୁ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପହଡ ଫିଟା ଯାଇଥିଲା । ପରେ ଆଳତି ଏବଂ ନୀତିକାନ୍ତି ପରେ ଭୋର 4 ଟାରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଛଡା ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସେବାୟତ ଶୁଭୟ ପତି କହିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, କାଉଡିଆମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅନେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଲାଇନରେ ରହି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଜଲଲାଗି କରିଥିଲେ ।
ସ୍ୱାଧୀନ ବେହେରା ନାମକ ଜଣେ କାଉଡିଆ କହିଛନ୍ତି, 'ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଜଲଲାଗି କରିବା ପରେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଛି ତାହା କେଉଁଠି ମିଳିବନାହିଁ ।' ଗତକାଲି ଗଡ଼ଗଡିଆ ଘାଟରୁ ସେ ପାଣି ଉଠାଇ ଥିଲେ । ସାରା ରାତି ଉଜାଗର ରହି ଆଜି ଲାଇନରେ ଯାଇ ମହାଦେବଙ୍କ ଠାରେ ଜଳ ଲାଗି କରିଥିଲେ । ସେ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେବ ବିଭିନ୍ନ ଶୈବ ପୀଠ ଯାଇ ଜଳଲାଗି କରନ୍ତି । ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଦିନ ଜଲଲାଗି କରନ୍ତି ।
ସେହିପରି ଚିନୁ ସାହୁ ନାମକ ଜଣେ କାଉଡିଆ କହିଛନ୍ତି, 'ପ୍ରଶାସନର କଟକଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ । ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ, ସେ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଜଲଲାଗି କରିବେ । ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ସେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଜଲଲାଗି କରି ପାରିଛନ୍ତି । କଟକଣା ହଟି ନଥିଲେ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତେ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଆଜି ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଥିବାରୁ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାରରେ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ୮ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ମହାଦେବଙ୍କ ବାଲୁକା କଳା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶ୍ରାବଣ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର; ଗଡ଼ଗଡିଆ ଘାଟରେ କାଉଡିଆଙ୍କ ଭିଡ଼, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ରେଡିୟମ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ବାଣ୍ଟିଲେ ପୋଲିସ କମିଶନର