ETV Bharat / state

ରାତିରେ ହଟିଲା କଟକଣା, ପ୍ରଭୁ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଜଳ ଲାଗି କଲେ ହଜାର ହଜାର କାଉଡିଆ

କାଉଡିଆ ଧବଳେଶ୍ୱର ଶୈବ ପୀଠରେ ଜଳ ଲାଗି କରି ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କଟକଣା ଲାଗୁ କରିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । ରିପୋର୍ଟ-ନାରାୟଣ ସାହୁ

thousands of devotees pour water in lord dhabaleswar peetha
ରାତିରେ ହଟିଲା କଟକଣା, ପ୍ରଭୁ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଜଳ ଲାଗି କଲେ ହଜାର ହଜାର କାଉଡିଆ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 3, 2026 at 2:19 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

କଟକ: ରାତିରେ ହଟିଲା କଟକଣା । ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ ଶହ ଶହ କାଉଡିଆ । ମହାନଦୀରେ ଜଳସ୍ଥର ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଥିବାରୁ ଧବଳେଶ୍ୱର ଶୈବ ପୀଠରେ କାଉଡିଆ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା । କୌଣସି କାଉଡିଆ ଧବଳେଶ୍ୱର ଶୈବ ପୀଠରେ ଜଳ ଲାଗି କରି ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କଟକଣା ଲାଗୁ କରିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଭକ୍ତ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ । ମାତ୍ର ଗତକାଲି ଶହ ଶହ କାଉଡିଆଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖି ଶେଷରେ କଟକଣା ହଟାଇଥିଲେ ପ୍ରଶାସନ ।

thousands of devotees pour water in lord dhabaleswar peetha
ରାତିରେ ହଟିଲା କଟକଣା, ପ୍ରଭୁ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଜଳ ଲାଗି କଲେ ହଜାର ହଜାର କାଉଡିଆ (Etv Bharat)

ରାତିରେ କଟକଣା ହଟିବା ପରେ କାଉଡିଆମାନେ ଲାଇନରେ ରହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଜଲଲାଗି କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଶାସନ । ରାତି ସାରା ଅନେକ କାଉଡିଆ ଧବଳେଶ୍ୱରର ନୂତନ ପୋଲ ପୂର୍ବରୁ ଲାଇନରେ ଆପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ଭୋର 4ଟା ବେଳେ ଲାଇନରେ ରହି ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଜଳ ଲାଗି କରିଥିଲେ ।

thousands of devotees pour water in lord dhabaleswar peetha
ରାତିରେ ହଟିଲା କଟକଣା, ପ୍ରଭୁ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଜଳ ଲାଗି କଲେ ହଜାର ହଜାର କାଉଡିଆ (Etv Bharat)



ସୋମବାର ଭୋର 3 ଟାରୁ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପହଡ ଫିଟା ଯାଇଥିଲା । ପରେ ଆଳତି ଏବଂ ନୀତିକାନ୍ତି ପରେ ଭୋର 4 ଟାରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଛଡା ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସେବାୟତ ଶୁଭୟ ପତି କହିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, କାଉଡିଆମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅନେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଲାଇନରେ ରହି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଜଲଲାଗି କରିଥିଲେ ।

thousands of devotees pour water in lord dhabaleswar peetha
ରାତିରେ ହଟିଲା କଟକଣା, ପ୍ରଭୁ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଜଳ ଲାଗି କଲେ ହଜାର ହଜାର କାଉଡିଆ (Etv Bharat)

ସ୍ୱାଧୀନ ବେହେରା ନାମକ ଜଣେ କାଉଡିଆ କହିଛନ୍ତି, 'ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଜଲଲାଗି କରିବା ପରେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଛି ତାହା କେଉଁଠି ମିଳିବନାହିଁ ।' ଗତକାଲି ଗଡ଼ଗଡିଆ ଘାଟରୁ ସେ ପାଣି ଉଠାଇ ଥିଲେ । ସାରା ରାତି ଉଜାଗର ରହି ଆଜି ଲାଇନରେ ଯାଇ ମହାଦେବଙ୍କ ଠାରେ ଜଳ ଲାଗି କରିଥିଲେ । ସେ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେବ ବିଭିନ୍ନ ଶୈବ ପୀଠ ଯାଇ ଜଳଲାଗି କରନ୍ତି । ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଦିନ ଜଲଲାଗି କରନ୍ତି ।

thousands of devotees pour water in lord dhabaleswar peetha
ରାତିରେ ହଟିଲା କଟକଣା, ପ୍ରଭୁ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଜଳ ଲାଗି କଲେ ହଜାର ହଜାର କାଉଡିଆ (Etv Bharat)

ସେହିପରି ଚିନୁ ସାହୁ ନାମକ ଜଣେ କାଉଡିଆ କହିଛନ୍ତି, 'ପ୍ରଶାସନର କଟକଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ । ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ, ସେ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଜଲଲାଗି କରିବେ । ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ସେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଜଲଲାଗି କରି ପାରିଛନ୍ତି । କଟକଣା ହଟି ନଥିଲେ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତେ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ଆଜି ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଥିବାରୁ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାରରେ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ୮ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ମହାଦେବଙ୍କ ବାଲୁକା କଳା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶ୍ରାବଣ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର; ଗଡ଼ଗଡିଆ ଘାଟରେ କାଉଡିଆଙ୍କ ଭିଡ଼, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ରେଡିୟମ ଜ୍ୟାକେଟ୍‌ ବାଣ୍ଟିଲେ ପୋଲିସ କମିଶନର

TAGGED:

KAUDIA NEAR DHABALESWAR
ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର
କାଉଡି ଯାତ୍ରା
KAUDI YATRA
DHABALESWAR PEETHA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.