ETV Bharat / state

ଆଡପ ମଣ୍ଡପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ, ଆଜି ରାତିରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ

ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

Aadap mandap darshan
ଆଡପ ମଣ୍ଡପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 19, 2026 at 12:13 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସି ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଭକ୍ତ ମାନେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଭକ୍ତ ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପରେ ନାକଚଣା ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି।

ଆଡପ ମଣ୍ଡପରେ ରାତି 9ରୁ 3ଟା ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ

ଆଜି ସକାଳ ୯ ଟା ୩୦ ରେ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବନକ ଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଣୁ ରାତି ୯ ଟାରୁ ରାତି ୩ ଟା ଯାଏ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ରାତି ୯ ଟା ସୁଦ୍ଧା ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦେଇ କରାଯାଇଛି।

ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମନୋଜ କୁମାର ଶୁକ୍ଳା କହିଛନ୍ତି, ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇ ମୁଁ ବହୁତ୍ ଖୁସି। ଆଜିର ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ମତେ ବହୁତ୍ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛି। ମହାପ୍ରଭୂ ଙ୍କ ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନରେ ଦର୍ଶନ ପାଈବା ଅନୁଭୂତି ସାରା ଜୀବନ ମୋର ଏକ ବିଶେଷ ଅନୁଭୂତି ହୋଇ ରହିବ। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଧାଡି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଫଳରେ ଭକ୍ତ ମାନେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରେ ଭଲରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି।

ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ଆଡପ ମଣ୍ଡପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ ମିଳିବା ବହୁତ୍ ବଡ ଭାଗ୍ୟର କଥା। ଲୀଳାମୟ ଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଜିର ଶରଧା ବାଲି ଭକ୍ତ ମୟ ହୋଇ ଯାଇଛି। ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ସାରା ଭାରତ ରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବର୍ଷ କୁ ଥରେ ଏହି ଦର୍ଶନ ସୁଯୋଗ କେହି ହାତ ଛଡା କରିବାକୁ ଚାହୁନାହାଁନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମାଳତିପାଟପୁରରେ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼: ପୁରୀ ଆସୁଥିଲେ ମାନନ୍ତୁ ପୋଲିସର ଏହି ପରାମର୍ଶ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

AADAP MANDAP RATH YATRA
LIVE RATH YATRA 2026
PURI RATH YATRA 2026 LIVE UPDATES
ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା 2026
PURI RATH YATRA 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.