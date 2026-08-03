ଶ୍ରାବଣ ମାସ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର; ମହାଦେବଙ୍କ ଠାରେ ଜଳାଭିଷେକ କଲେ ହଜାର ହଜାର କାଉଡ଼ିଆ
ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର । ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଶୈବ ପୀଠରେ ପ୍ରବଳ କାଉଡ଼ିଆ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ।
Published : August 3, 2026 at 5:05 PM IST
ନୟାଗଡ଼/ଝାରସୁଗୁଡା/ଯାଜପୁର: ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର । ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଶୈବ ପୀଠରେ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ । ଏହି ଅବସରରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲଡ଼ୁବାବାଙ୍କ ପୀଠରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ କାଉଡ଼ିଆ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ଲଡ଼ୁବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଳାଭିଷେକ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।
ଦେହରେ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ମୁହଁରେ 'ହର ହର ମହାଦେବ' ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଆଜି ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଜଳ ଲାଗି କରିଛନ୍ତି କାଉଡ଼ିଆ ଭକ୍ତ । ବିଶ୍ଵାସ ରହିଛି ଯେ, ପ୍ରବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାର ଦିନ ମହାଦେବ ଶିବଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଳ ଲାଗି କଲେ ମାନସିକ ପୂରଣ ହୋଇଥା ଏବଂ କୋଟି ପୂଣ୍ୟ । ଏଥିପାଇଁ ରାତି ଦୁଇଟାରୁ ଲଢୁବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଳ ଲାଗି ପାଇଁ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ଲମ୍ବା ଧାଡିରେ ଯାଇ ଲଢୁବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଳ ଲାଗି କରିଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ଲଢୁବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ରାତି ଦୁଇଟାରୁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ।
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବ ପୀଠ ବାବା ଝାଡେଶ୍ଵରଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ କାଉଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । 'ବୋଲ୍ ବମ୍ ହର ହର ବମ୍' ଧ୍ବନିରେ ଝାଡେଶ୍ଵର ପୀଠ କମ୍ପିଥିଲା । ଭକ୍ତମାନେ ଇବ ନଦୀ ଓ ଖେରୁଆଲ ନଦୀରେ ସ୍ନାନକରି ଜଳ ଉଠାଇ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ଜଳ ଚଢ଼ାଇଥିଲେ କାଉଡ଼ିଆ । ରାତି ୩ଟାରୁ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଜଳାଭିଷେକ କରିଥିଲେ ଭକ୍ତ । ଏପରିକି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଜଳ ନେଇ ଆସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
ସେପଟେ ଭକ୍ତମାନେ କିପରି ସୁରୁଖୁରୁରେ ବାବାଙ୍କୁ ଜଳାଭିଷେକ ଓ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ସେନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାସହ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଏକ ସେବା ଶିବିର ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ସେହିପରି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବ ପୀଠ ବ୍ୟାସ ସରୋବର ଠାରେ ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର କାଉଡ଼ିଆ ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଳଲାଗି କରିଥିବା ବେଳେ ଗୁପ୍ତଗଙ୍ଗାରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ରାତିରେ ହଟିଲା କଟକଣା, ପ୍ରଭୁ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଜଳ ଲାଗି କଲେ ହଜାର ହଜାର କାଉଡିଆ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଶ୍ରାବଣ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ନୀତି ବ୍ୟାଘାତ, ସମାଧାନ ପାଇଁ ବସିଲା ବୈଠକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ଼/ଝାରସୁଗୁଡା/ଯାଜପୁର