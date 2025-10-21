ETV Bharat / state

ହଜାର ବର୍ଷର ପୋଡପୋଡା କାଳୀ ପୂଜା, ବଙ୍ଗୀୟ ରୀତିନୀତିରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ମା’

ଗଙ୍ଗ ବଂଶୀୟ ରାଜାଙ୍କ ଅମଳରୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳୀ ଥାନା ପୋଡପୋଡା ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀଙ୍କ ପୂଜା ହୋଇଆସୁଛି । ଦୀପାବଳିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ 2 ଦିନ ଧରି ଚାଲେ ।

ପୋଡପୋଡା ମା’ କାଳୀ
ପୋଡପୋଡା ମା’ କାଳୀ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 21, 2025 at 2:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Niali Podapoda Kali Puja ନିଆଳୀ: ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳିରେ ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି ପାପନାଶିନୀ ମା' କାଳୀ । ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ସବମୁଖର ପୁରପଲ୍ଲୀ । ମା’ଙ୍କ ଆଗମନରେ ସବୁଠି ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ । କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳୀ ଥାନା ରତନପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ପୋଡପୋଡାରେ ବଙ୍ଗୀୟ ରୀତିନୀତିରେ ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲି ଆସୁଛି ମା’ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା । ଗଙ୍ଗ ବଂଶୀୟ ରାଜାଙ୍କ ଅମଳରୁ ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ମା’ । ଯାହାର ଇତିହାସ ବେଶ ପ୍ରାଚୀନ । ଦୀପାବଳିରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରୀତିନୀତିରେ ମା’ଙ୍କ ଆରାଧନା ହୋଇଥାଏ ।

ହଜାର ବର୍ଷର ପୋଡପୋଡା କାଳୀ ପୂଜା (ETV Bharat Odisha)

ଦୀପାବଳିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କାଳୀ ପୂଜା:

ପୋଡପୋଡାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ପୂଜା ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ରାତ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଯାହାକି 2 ଦିନ ଧରି ଚାଲେ । ଗଙ୍ଗ ବଂଶୀୟ ରାଜାଙ୍କ ଅମଳରୁ ଏଠାରେ ମା' ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କ ବଙ୍ଗୀୟ ପଦ୍ଧତିରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ । ଲୋକ ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି ମା’ଙ୍କ ନିକଟରେ ମାନସିକ କଲେ ତାହା ପୂରଣ ହୁଏ । ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ବଳି ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସମର୍ପଣ କରାଯାଉଛି ।

ବଙ୍ଗୀୟ ବଂଶଧର କରନ୍ତି ମା’ କାଳୀଙ୍କ ପୂଜା:

ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ପୀଠର ମୁଖ୍ଯ ପୂଜକ ରବି ନାରାୟଣ ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ବଙ୍ଗୀୟ ବଂଶଧର ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପୋଡପୋଡା ଠାରେ ମା' ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କ ପୂଜା ଏକ ହଜାର ବର୍ଷ ତଳୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଆସୁଛି । ଏହି ପୀଠ ପ୍ରାଚୀ ତଟରେ ଅବସ୍ଥିତ । ସୋମବାର ରାତ୍ରରୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ମା'ଙ୍କ ଚକ୍ଷୁଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ସନ୍ଧିପୂଜା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୂଜା ମା'ଙ୍କ ନିକଟରେ କରାଯାଉଥିଲା । ଭକ୍ତଙ୍କ ମାନସିକ ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ପୀଠରେ ମା'ଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଶୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ । ବିଶ୍ଵାସ ରହିଛି ଯେ, ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ମାନସିକ କରେ ତା'ର ମାନସିକ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପରେ ପଣା ଓ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ୨୦ ବର୍ଷ ତଳେ ମା'ଙ୍କ ନିକଟରେ ପଶୁ ବଳି ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବେ କିନ୍ତୁ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ରହିଛି ।’

କାଳୀ ପୂଜା
କାଳୀ ପୂଜା ବେଳେ ଜମେ ବେପାର (ETV Bharat Odisha)

ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଉଥିବା ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି:

ସେହିପରି ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ପୀଠର ମୁଖ୍ଯ ପୂଜକଙ୍କ ଝିଅ ମାନସୀ ଚାଟାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ମୁଁ ଆମ ପରିବାର ଏକମାତ୍ର ଝିଅ । ଆମ ପରିବାରରେ ଝିଅ ନଥିଲେ । ମା'ଙ୍କ ନିକଟରେ ବାପା-ମାଆ ମାନସିକ କରିବା ପରେ ପରିବାରରେ ପ୍ରଥମ ଝିଅ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲି । ମା' ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀଙ୍କ ମହିମା ଅନେକ । ଯିଏ ଯାହା ଦୁଃଖକଷ୍ଟ ଜଣାଏ ସେ ତା'ର ଦୁଃଖ ଓ କଷ୍ଟ ଲାଘବ କରିଥାନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ । ଯିଏ ଯାହା ମାନସିକ କରିଥାନ୍ତି ମା'ଙ୍କ ନିକଟରେ ପଣା ଓ ପଶୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବାର ବିଧି ରହିଛି ।’

ସେହିପରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, ‘ମା'ଙ୍କ ମହିମା ଅନେକ ମୋର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ମାନସିକ କରିଥିଲି, ମାନସିକ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପର ଠାରୁ ମା'ଙ୍କ ନିକଟରେ ପଣା ହାଣ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦେଇ ଆସୁଛି ।’

କାଳୀ ପୂଜା
ଜିନିଷ କିଣୁଛନ୍ତି କିଛି ମହିଳା (ETV Bharat Odisha)

‘ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହୁଏ’

ବସାୟ ସନ୍ତୋଷ ମାଣିକ କହିଛନ୍ତି, ‘ପ୍ରତିବର୍ଷ ପୋଡପୋଡାର ମା' ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀଙ୍କ ପୀଠକୁ ବ୍ୟବସାୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଥାଉ । ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହୁଏ । ୩ ଦିନ ଧରି ଏଠାରେ ପୂଜା ହୁଏ । ବିଭିନ୍ନ ଯାଗାରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ । ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନ ବଜାର ଗଢି ଉଠିଥାଏ । ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ଦୃଷ୍ଟି କୋଣରୁ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହୋଇଥାନ୍ତି । ପକେଟମାର ଓ ନିଶାଡିଆଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଥାଏ ପୋଲିସ।’

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ପୁରୀ ଶ୍ୟାମାକାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ ମା'ଙ୍କ ଜନ୍ମଉତ୍ସବ ନୀତି, ଅର୍ଦ୍ଧ ରାତ୍ରରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପୂଜା

ପୂଜାମଣ୍ଡପରେ କାହିଁକି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଛିନ୍ନମସ୍ତା କାଳୀ ? କାହିଁକି ମା' ନିଜ ମସ୍ତକ ଛେଦନ କରିଥିଲେ !


ବ୍ୟବସାୟୀ କୈଳାଶ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ରତନପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ପୋଡପୋଡାରେ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି କାଳୀ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହୁଏ । ବ୍ଯବସାୟ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ।’

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିଆଳୀ

TAGGED:

NIALI PODAPODA KALI PUJA
KALI WORSHIP IN BENGALI RITUALS
CUTTACK FAMOUS KALI PUJA
PODAPODA KALI PUJA HISTORY
KALI PUJA 2025

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

OPINION: ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ? ପ୍ରାଣଘାତକ ସାଜୁଛି କି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭେଦଭାବ ?

'ରୂପା' ହେବ ଭବିଷ୍ୟତର ନୂଆ ସୁନା !; ଅଚାନକ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ...

AI ROBOT CHEF: ଚାଇନିଜ୍‌ଠୁ ମେକ୍ସିକାନ୍‌, ଚୁଟ୍‌କିରେ ତିଆରି କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.