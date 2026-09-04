ଗୁରୁ ଦିବସରେ ଗାନ୍ଧୀମାର୍ଗରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମହାସମାବେଶ, ସରକାରଙ୍କୁ ମାଗିବେ ଗୁରୁଦକ୍ଷିଣା
ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାର ଦିନରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଶୁଭିବ ଗୁରୁଙ୍କ ଗର୍ଜନ । ହାତରେ ଫୁଲ ନୁହେଁ, ଦାବିର ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ସରକାରକୁ ଘେରିବେ ହଜାର ହଜାର ଶିକ୍ଷକ । ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ ଦାସ
Published : September 4, 2026 at 4:10 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାତି ପାହିଲେ ଗୁରୁ ଦିବସ, ଶିକ୍ଷାର ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଇବେ ଗୁରୁ । ‘ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା, ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ଗୁରୁ ଦେବ ମହେଶ୍ୱର’ ଧ୍ବନିରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେବ । ହେଲେ ଘରସଂସାରକୁ ଭୁଲି ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ 20 ଦିନ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ଗୁରୁଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବ କିଏ ? ସରକାର ଗୁରୁ ଦିବସରେ ସ୍କୁଲକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇନଥିବାରୁ ମନରେ ଅନେକ କ୍ଷୋଭ ନେଇ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି । ଆଉ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଦିବସ କାହା ପାଇଁ ? ତେବେ 4 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଆସନ୍ତାକାଲି (ଗୁରୁ ଦିବସ) ମହାସମାବେଶ କରିବେ ଶିକ୍ଷକ । ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ଏକାଠି ହେବେ ହଜାର ହଜାର ଶିକ୍ଷକ, ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଶିକ୍ଷାକର୍ମଚାରୀ । ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ଅଭିଭାବକ, ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଓ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବେ ।
ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନମିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି, ‘୨୦ ଦିନ ହେଲା ଘର ଛାଡ଼ି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛୁ । ଗୁରୁଦିବସରେ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବା କଥା । କିନ୍ତୁ ଯଦି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ରାଜରାସ୍ତାରେ ରହିବେ, ତେବେ ସ୍କୁଲରେ ଗୁରୁଦିବସ ପାଳନ କିଏ କରିବ ?’ ଦାବି ପୂରଣ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଗୁରୁଦିବସ ପାଳନ କରିବୁ ।
ରାଜଧାନୀର ରାଜରାସ୍ତାରେ ଥମୁନି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ । ମଶା, ଡାଆଁସ, ବର୍ଷା ଓ ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗକୁ ଖାତିର ନକରି ଦୀର୍ଘ ୨୦ ଦିନ ଧରି ଗାନ୍ଧୀମାର୍ଗରେ ଅହୋରାତ୍ର ଗଣଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଶିକ୍ଷକ, ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଶିକ୍ଷାକର୍ମଚାରୀ । ଦାବି ପୂରଣ ନହେବାରୁ ଗୁରୁଦିବସରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଶିକ୍ଷକ ଓ କର୍ମଚାରୀ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ।
୪ ଦଫା ଦାବିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ:
ସମନ୍ୱୟ ସମିତିର ଆହ୍ୱାନରେ ଗୁରୁଦିବସରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଶାଳ ମହାସମାବେଶ ହେବ । ସମିତିର ଆବାହକ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାଶଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏଥିରେ ହଜାର ହଜାର ଶିକ୍ଷକ, ଅଧ୍ୟାପକ, ଶିକ୍ଷାକର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ଅଭିଭାବକ ଓ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସାମିଲ ହେବେ।
- ୧୯୪ଟି ଅନୁଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ୨୮ଟି ଏମ୍.ଇ. ସ୍କୁଲ ସମେତ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ତୁରନ୍ତ ଅନୁଦାନ
- ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲ-କଲେଜ ଶିକ୍ଷକ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପେନସନ୍ ଓ ଅବସରକାଳୀନ ସୁବିଧା
- ଅବସର ବୟସସୀମା ୬୦ରୁ ୬୨ ବର୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି
- ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ସହ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସରକାରୀକରଣ
ଏହାବ୍ୟତୀତ ଗ୍ରେଡ୍ ପେ’ର ଅସଙ୍ଗତି ଦୂର କରିବା, ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ୬ଟି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନ୍କ୍ରିମେଣ୍ଟ ସହ ବରିଷ୍ଠତା ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଭଳି ଦାବି ମଧ୍ୟ ଉଠିଛି ।
ସମିତିର ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ୨୦୦୪ରୁ ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ ୭ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷାକର୍ମଚାରୀ ବିନା ପେନସନ୍ କିମ୍ବା ଅବସରକାଳୀନ ସୁବିଧାରେ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି । କେତେକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଦାବି କରିଛି ସମିତି ।
ଦାବି ପୂରଣ କରି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଅନ୍ତୁ ସରକାର:
ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ‘ଗୁରୁଦିବସ ଆମ ପାଇଁ କ’ଣ ? ଯଦି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ହୁଏ, ତାହା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁଦକ୍ଷିଣା । ଗୁରୁଦିବସରେ ପ୍ରାୟ ୫୦ ହଜାର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମାବେଶ ହେବ ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଆମ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ...
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ସଲିଳ ରାଜନନ୍ଦନ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗୁରୁଦିବସ ଆସିଲେ ପିଲାମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୁରୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଏହା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମ୍ମାନକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ।’
ଗୁରୁଦିବସରେ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ:
ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ୧୬ ତାରିଖ ଶିକ୍ଷକ ଦାବି ଦିବସରୁ ଗାନ୍ଧୀମାର୍ଗରେ ଅହୋରାତ୍ର ଧାରଣା ଜାରି ରହିଛି । ଦୀର୍ଘ ୨୦ ଦିନ ଧରି ଧାରଣା ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦାବି ପୂରଣ ଦିଗରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏଯାଏଁ କୌଣସି ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନଥିବା ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ।
ଗୁରୁ ଦିବସରେ ରାସ୍ତାରେ ଗୁରୁ..
ଏପଟେ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଜଲିଲ ଖାଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗୁରୁଦିବସରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ । କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଯଦି ରାଜରାସ୍ତାରେ ରହିବେ ତେବେ ଏହା ଠାରୁ ଦୁଃଖଦ ଜିନିଷ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ । ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି ସ୍କୁଲକୁ କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦାବିକୁ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଶୁଣନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ଇଟିଭି ଭାରତ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ ।’
ତେଣୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଗୁରୁଦିବସରେ ପୂଜା ନୁହେଁ, ପ୍ରତିବାଦ । ସମ୍ମାନ ନୁହେଁ, ଅଧିକାରର ସ୍ୱର ନେଇ ଗାନ୍ଧୀମାର୍ଗରେ ଏକାଠି ହେବେ ହଜାର ହଜାର ଶିକ୍ଷକ । ଏବେ ନଜର ରହିଛି, ଗୁରୁଦିବସର ଏହି ମହାସମାବେଶ ପରେ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ କ’ଣ ରହୁଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଶିକ୍ଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ; 'ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନୁହେଁ, ଦରକାର ସମାଧାନ'
ଗାନ୍ଧିମାର୍ଗରେ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ! ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଛାଡ଼ି ରାଜଧାନୀରେ ଅହୋରାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର