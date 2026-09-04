ETV Bharat / state

ଗୁରୁ ଦିବସରେ ଗାନ୍ଧୀମାର୍ଗରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମହାସମାବେଶ, ସରକାରଙ୍କୁ ମାଗିବେ ଗୁରୁଦକ୍ଷିଣା

ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାର ଦିନରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଶୁଭିବ ଗୁରୁଙ୍କ ଗର୍ଜନ । ହାତରେ ଫୁଲ ନୁହେଁ, ଦାବିର ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ସରକାରକୁ ଘେରିବେ ହଜାର ହଜାର ଶିକ୍ଷକ । ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ ଦାସ

TEACHER STRIKE
ଗୁରୁଦକ୍ଷିଣା ଦାବିରେ ଗୁରୁଙ୍କ ଗର୍ଜନ ! ଗାନ୍ଧୀମାର୍ଗରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 4, 2026 at 4:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାତି ପାହିଲେ ଗୁରୁ ଦିବସ, ଶିକ୍ଷାର ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଇବେ ଗୁରୁ । ‘ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା, ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ଗୁରୁ ଦେବ ମହେଶ୍ୱର’ ଧ୍ବନିରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେବ । ହେଲେ ଘରସଂସାରକୁ ଭୁଲି ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ 20 ଦିନ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ଗୁରୁଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବ କିଏ ? ସରକାର ଗୁରୁ ଦିବସରେ ସ୍କୁଲକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇନଥିବାରୁ ମନରେ ଅନେକ କ୍ଷୋଭ ନେଇ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି । ଆଉ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଦିବସ କାହା ପାଇଁ ? ତେବେ 4 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଆସନ୍ତାକାଲି (ଗୁରୁ ଦିବସ) ମହାସମାବେଶ କରିବେ ଶିକ୍ଷକ । ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ଏକାଠି ହେବେ ହଜାର ହଜାର ଶିକ୍ଷକ, ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଶିକ୍ଷାକର୍ମଚାରୀ । ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ଅଭିଭାବକ, ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଓ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବେ ।


ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନମିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି, ‘୨୦ ଦିନ ହେଲା ଘର ଛାଡ଼ି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛୁ । ଗୁରୁଦିବସରେ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବା କଥା । କିନ୍ତୁ ଯଦି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ରାଜରାସ୍ତାରେ ରହିବେ, ତେବେ ସ୍କୁଲରେ ଗୁରୁଦିବସ ପାଳନ କିଏ କରିବ ?’ ଦାବି ପୂରଣ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଗୁରୁଦିବସ ପାଳନ କରିବୁ ।


ରାଜଧାନୀର ରାଜରାସ୍ତାରେ ଥମୁନି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ । ମଶା, ଡାଆଁସ, ବର୍ଷା ଓ ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗକୁ ଖାତିର ନକରି ଦୀର୍ଘ ୨୦ ଦିନ ଧରି ଗାନ୍ଧୀମାର୍ଗରେ ଅହୋରାତ୍ର ଗଣଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଶିକ୍ଷକ, ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଶିକ୍ଷାକର୍ମଚାରୀ । ଦାବି ପୂରଣ ନହେବାରୁ ଗୁରୁଦିବସରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଶିକ୍ଷକ ଓ କର୍ମଚାରୀ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ।

ଗୁରୁଦକ୍ଷିଣା ଦାବିରେ ଗୁରୁଙ୍କ ଗର୍ଜନ ! ଗାନ୍ଧୀମାର୍ଗରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ (ETV Bharat Odisha)



୪ ଦଫା ଦାବିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ:
ସମନ୍ୱୟ ସମିତିର ଆହ୍ୱାନରେ ଗୁରୁଦିବସରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଶାଳ ମହାସମାବେଶ ହେବ । ସମିତିର ଆବାହକ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାଶଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏଥିରେ ହଜାର ହଜାର ଶିକ୍ଷକ, ଅଧ୍ୟାପକ, ଶିକ୍ଷାକର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ଅଭିଭାବକ ଓ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସାମିଲ ହେବେ।

Teacher Protest
ଧାରଣାରେ ଶିକ୍ଷକ (ETV Bharat Odisha)
ସମିତିର ମୁଖ୍ୟ ୪ ଦଫା ଦାବି ହେଉଛି:
  1. ୧୯୪ଟି ଅନୁଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ୨୮ଟି ଏମ୍‌.ଇ. ସ୍କୁଲ ସମେତ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ତୁରନ୍ତ ଅନୁଦାନ
  2. ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲ-କଲେଜ ଶିକ୍ଷକ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପେନସନ୍‌ ଓ ଅବସରକାଳୀନ ସୁବିଧା
  3. ଅବସର ବୟସସୀମା ୬୦ରୁ ୬୨ ବର୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି
  4. ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ସହ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସରକାରୀକରଣ

ଏହାବ୍ୟତୀତ ଗ୍ରେଡ୍‌ ପେ’ର ଅସଙ୍ଗତି ଦୂର କରିବା, ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ୬ଟି ନ୍ୟାସନାଲ୍‌ ଇନ୍‌କ୍ରିମେଣ୍ଟ ସହ ବରିଷ୍ଠତା ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଭଳି ଦାବି ମଧ୍ୟ ଉଠିଛି ।

ସମିତିର ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ୨୦୦୪ରୁ ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ ୭ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷାକର୍ମଚାରୀ ବିନା ପେନସନ୍‌ କିମ୍ବା ଅବସରକାଳୀନ ସୁବିଧାରେ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି । କେତେକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଦାବି କରିଛି ସମିତି ।

ଦାବି ପୂରଣ କରି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଅନ୍ତୁ ସରକାର:

ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ‘ଗୁରୁଦିବସ ଆମ ପାଇଁ କ’ଣ ? ଯଦି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ହୁଏ, ତାହା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁଦକ୍ଷିଣା । ଗୁରୁଦିବସରେ ପ୍ରାୟ ୫୦ ହଜାର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମାବେଶ ହେବ ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

Teacher Protest
ଗାନ୍ଧୀମାର୍ଗରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ (ETV Bharat Odisha)

ଆମ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ...

ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ସଲିଳ ରାଜନନ୍ଦନ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗୁରୁଦିବସ ଆସିଲେ ପିଲାମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୁରୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଏହା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମ୍ମାନକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ।’

ଗୁରୁଦିବସରେ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ:

ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ୧୬ ତାରିଖ ଶିକ୍ଷକ ଦାବି ଦିବସରୁ ଗାନ୍ଧୀମାର୍ଗରେ ଅହୋରାତ୍ର ଧାରଣା ଜାରି ରହିଛି । ଦୀର୍ଘ ୨୦ ଦିନ ଧରି ଧାରଣା ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦାବି ପୂରଣ ଦିଗରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏଯାଏଁ କୌଣସି ଠୋସ୍‌ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନଥିବା ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ।

ଗୁରୁ ଦିବସରେ ରାସ୍ତାରେ ଗୁରୁ..

ଏପଟେ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଜଲିଲ ଖାଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗୁରୁଦିବସରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ । କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଯଦି ରାଜରାସ୍ତାରେ ରହିବେ ତେବେ ଏହା ଠାରୁ ଦୁଃଖଦ ଜିନିଷ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ । ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି ସ୍କୁଲକୁ କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦାବିକୁ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଶୁଣନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ଇଟିଭି ଭାରତ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ ।’


ତେଣୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଗୁରୁଦିବସରେ ପୂଜା ନୁହେଁ, ପ୍ରତିବାଦ । ସମ୍ମାନ ନୁହେଁ, ଅଧିକାରର ସ୍ୱର ନେଇ ଗାନ୍ଧୀମାର୍ଗରେ ଏକାଠି ହେବେ ହଜାର ହଜାର ଶିକ୍ଷକ । ଏବେ ନଜର ରହିଛି, ଗୁରୁଦିବସର ଏହି ମହାସମାବେଶ ପରେ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ କ’ଣ ରହୁଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଶିକ୍ଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ; 'ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନୁହେଁ, ଦରକାର ସମାଧାନ'

ଗାନ୍ଧିମାର୍ଗରେ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ! ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଛାଡ଼ି ରାଜଧାନୀରେ ଅହୋରାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ



ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

TEACHERS DAY
MAHATMA GANDHI MARG
ଗୁରୁ ଦିବସ
ଶିକ୍ଷକ ସମାବେଶ
BHUBANESWAR TEACHER STRIKE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.