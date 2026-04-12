ପୋଖରୀରେ ଢାଳିଦେଲେ ବିଷ, ମରି ଭାସୁଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ମାଛ: ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡକ
ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏପରି ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମାଛ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ପୋଖରୀରେ ବିଷ ଢାଳିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
Published : April 12, 2026 at 2:39 PM IST
ବାଲେଶ୍ବର: ମାଛ ପୋଖରୀରେ ବିଷ ଢାଳିଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ । ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ମାଛ ଯାଆଁଳ ସାଙ୍ଗକୁ ମାଛ ମରି ଭାସୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ଥାନା ରାମବିନ୍ଧା ପାଳିଆସାହି ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଏକ ପୋଖରୀରେ । ପୋଖରୀରେ ହଜାର ହଜାର ମାଛ ମରି ଭାସୁଥିବା ଦେଖି ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ପାଣିରେ ବିଷ ମିଶାଇ ଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ:
ଉକ୍ତ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଚାଷ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି ମାଛ ଚାଷୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବେହେରା । ପୋଖରୀ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥିବାରୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବିଷ ଢାଳି ଦେଇଥିବା ଗୋପବନ୍ଧୁ ସିମୁଳିଆ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ମାଛ କାହିଁକି ମଲେ ବୋଲି ଗୋପବନ୍ଧୁ ପୋଖରୀର ପାଣି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ସେଥିରେ ବିଷ ମିଶିଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଥାନାର ଦ୍ବାରସ୍ଥ:
ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ମାଛ ମରିବା ସହ ପାଣିରେ ବିଷ ମିଶିଥିବାରୁ ପୋଖରୀ ପାଣି ପିଉଥିବା ଗୋରୁଗାଈଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କଣ ହେବ ସେନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଛନ୍ତି ଲୋକେ । ମାଛ ଚାଷ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିବା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଏବେ ହତାଶ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ଥାନାରୁ ନ୍ୟାୟ ଆଶାରେ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି ।
ଉଚିତ୍ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ:
ମାଛ ପୋଖରୀରେ ବିଷ ଢାଳିବା ନେଇ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ କହିଛନ୍ତି," କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଗଡିଆରେ ବିଷ ପକାଇ ମାଛ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି । ଯାହାଫଳରେ କି ମୋର ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହୋଇଗଲା । ଫାଙ୍କା ଗଡିଆ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଗୋରୁଗାଈ ସେଥିରୁ ପାଣି ପିଅନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୋରୁଗାଈଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି । ସିମୁଳିଆ ଥାନାରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, ମୋର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏପ୍ରକାର କାମ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଧରାଯାଇ ଉଚିତ୍ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ।"
ଜୀବିକା କେମିତି ନିର୍ବାହ କରିବୁ...
ସେହିପରି ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ କୈଳାସ ବେହେରା ମାଛ ମରିବା ଘଟଣାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି ," ଏ ପୋଖରୀରେ ଆମେ ମାଛ ଚାଷ କରିଥିଲୁ, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଉପରେ ଆମେ ମାଛ ଯାଆଁଳ ଛାଡ଼ିଥିଲୁ । କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ରାତିରେ ବିଷ ଢାଳି ମାଛ ସବୁ ମାରିଦେଇ କିଛି ମାଛ ଧରିକି ବି ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ଏମିତି ଯଦି ହୁଏ ଆମେ କେମିତି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବୁ। ଆମେ ପାଣି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ସେଥିରେ ବିଷ ମିଶିଥିବା ଜଣା ପଡିଥିଲା । କେତେ ମାଛ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଯାଆଁଳ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର