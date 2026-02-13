ETV Bharat / state

'ବିଧାନସଭାରେ ଏଥର ହେବ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ଲଢ଼େଇ, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ବିଧାନସଭା ଘେରିବ କଂଗ୍ରେସ'

ଶାସକ ବିଜେପିକୁ ଘେରିବାକୁ ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ସେପଟେ ଶାସକ ଦଳ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ।

'ବିଧାନସଭାରେ ଏଥର ହେବ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ଲଢ଼େଇ, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ବିଧାନସଭା ଘେରିବ କଂଗ୍ରେସ'
'ବିଧାନସଭାରେ ଏଥର ହେବ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ଲଢ଼େଇ, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ବିଧାନସଭା ଘେରିବ କଂଗ୍ରେସ'
Published : February 13, 2026 at 11:32 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଧାନସଭାରେ ଏଥର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ଲଢ଼େଇ ହେବ, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ବିଧାନସଭା ଘେରାଓ କରିବ କଂଗ୍ରେସ । ଏବେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ନୁହେଁ, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମନ୍ଦିର ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଶାସକ ବିରୋଧୀ । ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏହା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବଜେଟ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଅଧିବେଶନ । ବଜେଟ ଅଧିବେଶନରେ ଉଭୟ ଶାସକ ବିରୋଧୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି । ଶାସକ ବିଜେପିକୁ ଘେରିବାକୁ ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ସେପଟେ ଶାସକ ଦଳ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ସଫଳତାର କାହାଣୀ ଏବେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବ ।

'ବିଧାନସଭାରେ ଏଥର ହେବ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ଲଢ଼େଇ, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ବିଧାନସଭା ଘେରିବ କଂଗ୍ରେସ' (ETV BHARAT ODISHA)




ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବାର ପ୍ରାୟ ୨୧ ମାସ ହେବ । ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ବାସ୍ତବ ରୂପାୟନ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ମୋହନ ସରକାରକୁ ପ୍ରଥମକରି ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିଥିବା ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଫଳତା ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ସଫଳତାର କାହାଣୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସଭାଜନ ହୋଇ ପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସହଭାଗୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ଶାସକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି । କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ସରକାର ସବୁ ଦିଗରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ରୋକ ଠୋକ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ । ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି । ଅନ୍ୟତମ ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତାକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭା ଘେରାଓ କରିବ ବୋଲି ଯୋଜନା କରୁଛି ।

"ଏଥର ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ଲଢେଇ କରିବ କଂଗ୍ରେସ । ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ସମୟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ପାଲଟିଛି । ପିଇବା ପାଣି ମିଳୁନାହିଁ, ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ ଲୋକେ ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । ଚାଷ ଏବଂ ଚାଷୀ ପ୍ରତି ସରକାର ଉପହାସ କରୁଛନ୍ତି । ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ଏତେ ଉଗ୍ର ହୋଇଛି ଯେ, ଚାଷୀ ହତାଶ ହେଉଛନ୍ତି । ଧାନ କିଣାରେ ଚାଷୀ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛି । ଧାନ ବିକ୍ରିରେ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟୀ । ତେବେ ବିରୋଧୀ ଭାବେ କଂଗ୍ରେସ ସ୍ୱରକୁ ଶାଣିତ କରିବ, ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ବିଧାନସଭା ଘେରାଓ କରିବ କଂଗ୍ରେସ," ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ ।


ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆୟୁଧ କରି ବିଧାନସଭାରେ ସରକାରୀ ଦଳକୁ ଘେରିବେ ବିରୋଧୀ, ସେ ନେଇ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ।


"ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାଳ ମାଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି । ବିରୋଧୀ ଏକାଠି ହୋଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ସରକାରକୁ ଅଡ଼ୁଆରେ ପକାଇ ହେବ । ହେଲେ ବିଜେଡି ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହେଲେ ବି ଦଳ ଭିତରେ ସେ ଉତ୍ସାହ ନାହିଁ । ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଜେଡି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଉଛି । କଂଗ୍ରେସ ତାର ସ୍ଥାନ ନେବା କଥା । ଉଭୟ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହେଲେ ହିଁ ଲୋକମାନେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ନଚେତ ସରକାର ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ ନାହିଁ ବିରୋଧୀ । କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନ ସୁଦୃଢ଼ ନଥିବାରୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ କଥା କିଏ ଶୁଣିବ । କଂଗ୍ରେସ ନୂଆପଡାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲା, ହେଲେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଏବେ ଦଳ ଭିତରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ବିରୋଧୀ ଠିକ ନରହିଲେ ଶାସକ ଦଳକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ସହଜ ହେବନାହିଁ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ରବି ଦାସ ।


ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଧିବେଶନ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୭ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଫେବୃଆରୀ ୨୪ ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ । ୧୭ ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ ଖମ୍ଭମପାଟି ଗୃହରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ । ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଉପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି । ୨୦ ତାରିଖରେ ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନରେ ମୋଟ୍ ୭ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ରହିଛି ।


ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ ମାର୍ଚ୍ଚ ୯ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏପ୍ରିଲ ୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋଟ ୨୧ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ରହିଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

