ପ୍ରଥମ ନୁହେଁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ନିଆଁ; କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଛି ଏପରି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ?
Published : March 16, 2026 at 8:27 PM IST|
Updated : March 16, 2026 at 9:48 PM IST
ସୌଜନ୍ୟ- RKC
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରବିବାର ରାତି ପ୍ରାୟ 2ଟା 30 । ସମସ୍ତେ ଶୋଇଥିଲେ । ହଠାତ୍ ହୋ-ହଲ୍ଲାରେ କମ୍ପି ଉଠିଲା କଟକ ଏସସିବି ମେଡାକାଲର ଟ୍ରମା କେୟାର । ଟ୍ରମା କେୟାର ଆଇସିୟୁରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ନିଆଁ । ଆଖି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ନିଆଁ ସାରା ଆଇସିୟୁକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା । ବାହାରିବାର ବାଟ ପାଇ ନ ଥିଲେ ରୋଗୀ । ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଆସି ନିଆଁରେ ପୋଡି ଚାଲିଗଲା 10 ଜୀବନ । 5ଜଣ ରୋଗୀ ଗୁରୁତର ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି । ତେବେ କାହିଁକି ଘଟିଲା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ? ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ନା ଆଉ କିଛି କାରଣ ରହିଛି ? କାରଣ ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି, ଓଡିଶାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ । ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଏକାଧିକ ଥର ନିଆଁ ଲାଗିଛି ଆଉ ଅନେକ ଜୀବନ ଯାଇଛି । ଏହାକୁ ଅନେକ ରାଜନୀତି ହୋଇଛି, ବୟାନବାଜି ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ଘଟଣାର ସମାଧାନ ହୋଇନି । ବାରମ୍ବାର ଏପରି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟୁଛି । ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା, ପ୍ରମୁଖ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଘଟିଥିବା ଅଗ୍ନିକାଣ଼୍ଡ ଉପରେ..
- 2026, ମାର୍ଚ୍ଚ 16- କଟକ ଏସସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ 10 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । 11 ଡାକ୍ତରଖାନା କର୍ମଚାରୀ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି ।
- 2026, ଜାନୁଆରୀ 29- ଝାରସୁଗୁଡାର ଏକ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବଡ ଧରଣର ଅଗ୍ମିକାଣ୍ଡ । ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ଯୋଗୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ।
- 2025, ଡିସେମ୍ବର 6- ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ । ଷ୍ଟୋରରୁମରୁ ନିଆଁ ବାହାରି ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା । ତେବେ ନିଆଁକୁ ତୁରନ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇ ନ ଥିଲେ ।
- 2025, ଅଗଷ୍ଟ 18- ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲର ଜୈବ ରସାୟନ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗଶାଳାରେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ଯୋଗୁଁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ଏହି ନିଆଁ ପରୀକ୍ଷା ହଲକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା ।
- 2024, ଜୁଲାଇ 13- କଟକର ପୁରୀଘାଟରେ ସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ତେବେ ସମସ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା।
- 2021, ମାର୍ଚ୍ଚ 13- କଟକ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ସ ବା ଶିଶୁ ଭବନରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା ।
- 2019, ଫେବୃଆରୀ, 2-ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲର ଆଇସିୟୁର ଏକ ବ୍ୟାଟେରୀ ରୁମ ନିକଟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ଼୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ଯୋଗୁ ଅଗ୍ନିକାଣ଼଼୍ଡ ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଇଥିଲା । କେହି ମୃତାହତ ହୋଇ ନ ଥିଲେ ।
- 2016, ଅକ୍ଟୋବର 17-ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଅତି କମରେ ୨୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ୧୨୦ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ଯୋଗୁଁ ନିଆଁ ଡାଏଲିସିସ୍ ୱାର୍ଡରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆଇସିୟୁକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା।
- 2016 , ମେ 31- କଟକ ଏସସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲର ହୃଦରୋଗ ବିଭାଗରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ପ୍ରାୟ ୬୦ ଜଣ ରୋଗୀ ଅଳ୍ପକେ ରକ୍ଷା ପାଇ ଯାଇଥିଲେ।
- 2015, ନଭେମ୍ବର 28- କଟକ ଶିଶୁ ଭବନ ପ୍ରମୁଖ ଶିଶୁ ହସ୍ପିଟାଲର ନବଜାତ ଶିଶୁ ୱାର୍ଡରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ତେବେ ଏଥିରେ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇ ନ ଥିବା ଜଣା ଯାଇଥିଲା ।
- 2015, ଅକ୍ଟୋବର 16- କଟକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଆଞ୍ଚଳିକ କର୍କଟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ଯୋଗୁଁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ଯଦିଓ ସମସ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବାହାରକୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା ତେବେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଜଣେ ୧୨ ବର୍ଷୀୟ ରୋଗୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
