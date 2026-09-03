ଉତ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ତୃତୀୟ ବନ୍ୟା; ଭୋଗରାଇ, ବାଲିଆପାଳ, ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକର ଶତାଧିକ ଗାଁ ପାଣି ଘେରରେ
ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକର ୧୮ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ ୮୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗାଁ ଏବଂ ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକର ୮ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ୩୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗାଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ରିପୋର୍ଟ-ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : September 3, 2026 at 7:39 PM IST
ବାଲେଶ୍ବର: ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପୁଣି ଥରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବନ୍ୟା ଆସିବା ଫଳରେ ନଦୀ ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଭୋଗରାଇ, ବାଲିଆପାଳ ଏବଂ ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକର ଶତାଧିକ ଗାଁ ଏବେ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛି। ଗତକାଲି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ଜଳସ୍ତର ୧୧.୫୪ ମିଟର ଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇ ୧୦.୫୦ ମିଟରରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି।
ବନ୍ୟା ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରିବା ଫଳରେ ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକର ୧୮ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ ୮୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗାଁ ଏବଂ ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକର ୮ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ୩୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗାଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପ୍ରାୟ ୫ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାରୁ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ରାସ୍ତାଘାଟ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବାରୁ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଏବେ ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗା ଏବଂ ପାୱାରବୋଟ୍ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସାହାରା ପାଲଟିଛି। ପୂର୍ବ ବନ୍ୟାର ପାଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନ ଛାଡ଼ୁଣୁ ପୁଣି ଥରେ ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ବନ୍ୟା ମୁକାବିଲା ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମୟୁର ବିକାଶ । ସେ କହିଛନ୍ତି," ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ଏ ବର୍ଷର ତୃତୀୟ ବନ୍ୟା ଆସିଛି। କାଲି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ଅଧିକ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ପାଣି ଆହୁରି ତଳକୁ ଖସିବ। ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିଆପାଳ, ଭୋଗରାଇ, ଜଳେଶ୍ୱର, ବସ୍ତାର କିଛି ଅଂଶ, ସଦରରେ ବି କିଛି ଅଂଶ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ବାଲିଆପାଳ, ଭୋଗରାଇରେ ପାଖାପାଖି 41 ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ତା' ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 39 GP ପାଣି ଘେରରେ ଅଛି । 144 ଆଂଶିକ ପାଣି ଘେର ମଧ୍ୟରେ ଅଛି । ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଭୋଗରାଇ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ।
ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି, 'ବନ୍ୟାରେ ଜିଲ୍ଲାର ପାଖାପାଖି ୨ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ 4ଟି ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଟିମ ପାଖରେ ତିନିରୁ ଚାରିଟା ବୋଟ ଅଛି । ଆମ ପାଖରେ 12କୁ 14ଟି ବୋଟ ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ NDRFର ଚାରିଟି ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି । ଗୋଟେ ଟିମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବାବେଳେ ତିନିଟି ଟିମ ଏସଆରସି ଆମକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ମେଡିକାଲର ବି ତିନିଟି ଟିମ ଅଛନ୍ତି । ଭେଚେନାରୀର ତିନିଟି ଟିମ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ।'
ସେହିପରି ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାରେ 1.1 ଲକ୍ଷ ପାଣି ବୋତଲ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟା ହେଇଛି । ପାଖାପାଖି 500 ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଚୁଡ଼ା, ଗୁଡ଼ ବଣ୍ଟା ହେଇଛି। 13ଟି ୱାଟର ଟାଙ୍କ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୱାଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି ।'
ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇଥିବାବେଳେ ନିଜେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗତକାଲି ବାଲିଆପାଳ, ଭୋଗରାଇ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ADM, ସବ କଲେକ୍ଟର ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଖରସ୍ରୋତାରେ ପୁଣି ଘାଇ, ସିଂହପୁର ଫଳପୁର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କମୁନି ବନ୍ୟା ପାଣି, ଥମୁନି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା: ଯାଜପୁରରେ ଅନେକ ଗାଁ ଜଳବନ୍ଦୀ