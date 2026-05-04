ସୁଧୀର ପାତ୍ର ଅପହରଣ ଓ ହତ୍ୟା ଘଟଣା: ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବୋଲେରୋ ଡ୍ରାଇଭର ଓ ସହଯୋଗୀକୁ ଜେରା
ଦୁଇ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ଜେରା କରିବା ପରେ ପୁଣି ଜେଲ ଫେରିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ । ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : May 4, 2026 at 8:15 AM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଗୋପାଳପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜମି ବ୍ୟବସାୟୀ ସୁଧୀର ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଅପହରଣ ପରେ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଗିରଫ ନଅ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଏଭଳି ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ପୋଲିସ ଜେରା କରୁଛି । ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବୋଲେରୋ ଡ୍ରାଇଭର ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ଥାନା ଖରିଡ଼ା ଗ୍ରାମର ୨୦ ବର୍ଷୀୟ ଶୁଭମ ନାୟକ ଓ ତାର ସହଯୋଗୀ ଶୁଭମ ଗୌଡଙ୍କୁ ଦୁଇ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ଜେରା କରିବା ପରେ ପୁଣି ଜେଲ ଫେରିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ । ସେପଟେ ଘଟଣା ଦିନ କିପରି ଅପହରଣ କରିବା ସହିତ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ତାହାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଏହି ରିମାଣ୍ଡ ସମୟରେ କରାଯାଇଛି ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ ।
ଏହି ମାମଲାରେ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରମାଣ ହିଁ ପୋଲିସକୁ ଅଧିକ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ରହିଛି ଉଦ୍ୟମ । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗିରଫ ନଅ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ତିନି ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଜେରା କରିବା ପରେ ସିନ୍ ରିକ୍ରେସନ୍ କରି ଦେଖାଇଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ । ପୁଣି ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଝିଆରି , ପୁତୁରା ସମେତ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କାଳୁଚରଣ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ସୁପାରିକିଲର ସୂର୍ଯ୍ୟପତାପ ସିଂହ ଓରଫ ଗୋଲୁଙ୍କୁ ଦିନିକିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଥିଲା ପୋଲିସ । ଆଉ ଶେଷରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଗାଡି ଚାଳକ ଓ ତାର ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ନେଇ ୩ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦୁଇ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଛି ।
ଅପହରଣ ପରେ ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁରେ ରହିଯାଇଥିଲା ଶୁଭମ
ଅପହରଣ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା ସେହି ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିଲେ ଶୁଭମ ନାୟକ। ଏପରିକି ଶୁଭମ ଗୌଡ଼ ସୁଧୀରଙ୍କୁ ଅପହରଣ ପରେ ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁରେ ରହିଯାଇଥିଲା । ସୁଧୀରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଜଣାଇଥିଲେ। ସେ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ି ଲୁଚାଇବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୁଣା ପୋଷାକ ଯୋଗାଡ଼ କରି ନେଇଥିଲେ।
ବ୍ରହ୍ମପୁର କୋର୍ଟର ପବ୍ଲିକ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟେର ବିଶ୍ୱଜିତ୍ ବରାଳଙ୍କ କହିବା କଥା ‘‘ସୁଧିର ପାତ୍ର ଅପହରଣ ଓ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ରିମାଣ୍ଡ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା ତାହାକୁ କୋର୍ଟ ଦୁଇଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବାକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ରିମାଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଜେରା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କାଳୁଚରଣ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ସୁପାରି କିଲର ସୂର୍ଯ୍ୟପତାପ ସିଂହ ଓରଫ ଗୋଲୁଙ୍କୁ ଦୁଇ ଥର ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ଜେରା କରିସାରିଲାଣି ପୋଲିସ । ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଆଉ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇପାରିବେ’’।
ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଆଇନଜୀବୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ କହିବା କଥା ‘‘ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ୱେଦନଶୀଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସକୁ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇ ଅପରାଧି ମାନେ ଏହି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିଲେ । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାର ମୂଳକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରିବାରେ ତଦନ୍ତ ହୁଏନି । ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରମାଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ’’।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର