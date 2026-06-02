ବାରଙ୍ଗ ଥାନାରେ 'ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ'କୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୂପ ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ! ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ରାକେଶଙ୍କ ବାପା
ହାଜତରେ ଅତ୍ୟାଚର ନା ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା ? ବାରଙ୍ଗ ଥାନାରେ 'ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ' ଘଟଣାରେ ନୂଆ ମୋଡ ଆସିଛି । ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : June 2, 2026 at 12:44 PM IST
କଟକ: ବାରଙ୍ଗ ଥାନା ‘ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ’ ଅଭିଯୋଗ ମାମଲାରେ ଆସିଲା ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ । ହାଜତ ଅତ୍ୟାଚାର ଅଭିଯୋଗ ଭିତରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ‘ଦୁର୍ଘଟଣା’ ଆଙ୍ଗେଲ୍ । ଗତ ମେ ୨୩ ତାରିଖରେ ବାଇକରୁ ପଡ଼ି ରାକେଶ ବେହେରା ଆହତ ହୋଇଥିବା MLC ଏବଂ FIRରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । ଏପଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲା ନେଇ ସାଙ୍ଘାତିକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ରାକେଶଙ୍କ ବାପା କାର୍ତ୍ତିକ ବେହେରା ।
ଦୁର୍ଘଟଣା ରୂପ ଦେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କି ?
ମେ' ୨୪ ତାରିଖ ରାତିରେ ରାକେଶ ‘ମେଡ୍ ଏକ୍ସ’ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ୨୫ରେ SCB ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଥିବା ନେଇ MLC ଏବଂ FIRରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଆଧାର କରି ମେ' ୨୬ରେ କଟକ ସଦର ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର (FIR No. 0361) ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ଗତ ୨୨ ତାରିଖରୁ ବାରଙ୍ଗ ଥାନା ହେପାଜତରେ ଥିଲେ ରାକେଶ । ଯଦି ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଥିଲା, ତେବେ ରାତି ଅଧରେ କେମିତି ଓ କାହା ସହ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଥିଲେ ରାକେଶ ? 'ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ'ର ଚିହ୍ନ ଲୁଚାଇବାକୁ ପୋଲିସ ଦୁର୍ଘଟଣାର ‘ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ’ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନାହିଁ ତ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ।
ଦୁର୍ଘଟଣା ୨୩ରେ ହୋଇଥିଲେ FIR ପାଇଁ ୨୬ ତାରିଖ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଅପେକ୍ଷା କଲା ପୋଲିସ ? ଯାହାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଯାଇଛି ଚର୍ଚ୍ଚା । ଯଦିଓ ଘଟଣାର ଗମ୍ଭୀରତା ଦେଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲାର ମାନବାଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରକୋଷ୍ଠ (HRPC-Human Rights Protection Cell ) ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଡିଜିପି । ତଥାପି ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ ମାମଲାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାର ରୂପରେଖ ଦିଆ ଯାଉଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ।
ତେଵେ ଏନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳି ପାରି ନାହିଁ । ସେହିପରି ବାରଙ୍ଗ ଥାନା CCTV ଫୁଟେଜ୍, ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ଓ IICଙ୍କୁ HRPC ଜେରା କରି ତଦନ୍ତ କଲେ ପ୍ରକୃତ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ।
ଥମୁନାହିଁ ବାରଙ୍ଗ ଥାନା ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ ଘଟଣା-
ରାକେଶ ବେହେରା ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ ଦେଇଥିବା ନେଇ ଖୋଦ ରାକେଶଙ୍କ ବାପା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଗତ ମେ' ମାସ 15 ତାରିଖରେ ରାକେଶଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଥାନାରେ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ରାକେଶ । ଏହି ଘଟଣାରେ ପତ୍ନୀଙ୍କର ନମ୍ବରକୁ ଟ୍ରାକିଂ କରିବାକୁ ରାକେଶ ପୋଲିସକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ନମ୍ବର ଟ୍ରାକିଂ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଥିବା କହିଥିଲେ । ତେବେ ରାକେଶ ନିଜର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲେ । ମାତ୍ର ସେଠାରେ ନପାଇ ନିରାଶ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ । ଏହାର କିଛି ଦିନ ପରେ କୁଆଖାଇ ନଦୀ ପଠାରୁ ଜଣେ ଅଜଣା ମହିଳାଙ୍କ ଶବ ମିଳିବା ପରେ ପୋଲିସ, ରାକେଶ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଡାକି ମିଳିଥିବା ଶବ ରାକେଶଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର କି ନାହିଁ ତାହାର ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା । ମାତ୍ର ଏହି ଘଟଣାରେ ରାକେଶଙ୍କୁ ଥାନାରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖି ଏକ ଆମ୍ବ ତୋଟାରେ ପିଟା ପିଟି କରିଥିବା ନେଇ ସାଙ୍ଘାତିକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ରାକେଶଙ୍କ ବାପା କାର୍ତ୍ତିକ ବେହେରା ।
"ମିଳିଥିବା ମୃତ ମହିଳାଙ୍କୁ ରାକେଶ ନିଜର ପତ୍ନୀ ବୋଲି ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା ପୋଲିସ । ଏଥିରେ ରାକେଶ ରାଜି ନ ହେବାରୁ 6ରୁ 7 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରାକେଶଙ୍କ ଛାତି, ପେଟ, ବେକରେ ଗୋଇଠା ମାରି ଆହତ କରିଛନ୍ତି," ରାକେଶଙ୍କ ବାପା ଏହି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
"ରାକେଶ ଆହତ ହେବାରୁ ତାକୁ ଏକ ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଥିଲା ପୋଲିସ । ଆମକୁ ପୋଲିସ କହିଥିଲା ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପୁଅ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି । ପରେ ଆମେ ଖବର ପାଇ ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇଥିଲୁ । ପୁଅକୁ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଆମେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଟକାଇ ଥିଲୁ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିବାରୁ ପୁଅକୁ କଟକର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ପରେ କଟକ ଏସସିବିକୁ ନିଆ ଯାଇଥିଲା," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାକେଶଙ୍କ ବାପା ।
ତେବେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଯିବା ସମୟରେ ରାକେଶ ସବୁ କଥା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ । ପୋଲିସର ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ କଥା ପୁଅ କହିଥିବା ବାପା କାର୍ତ୍ତିକ ବେହେରା 'ଇଟିଭି ଭାରତ' ଆଗରେ କହିଛନ୍ତି । ପୁଅର ଅବସ୍ଥା ଏବେ ଭଲ ନଥିବା ବାପା କହିଛନ୍ତି । ତେଵେ ପୋଲିସର ମାଡରେ ପୁଅର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଥିବା ବାପା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ