'ଧାନ ଉଠାଣରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନରହିବା ସହ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ କଟନି ଛଟାନି'- ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ
୨ ଗୁଣା ବଢ଼ିଲା ଚାଉଳ ମିଲିଂ ଖର୍ଚ୍ଚ; ଉଷୁନା କ୍ବିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ୨୦ରୁ ୪୦ ଟଙ୍କା, ଅରୁଆ ୧୦ରୁ ୨୦ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି l ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : June 6, 2026 at 11:29 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଚାଉଳ ମିଲିଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ୨ ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟର ବିଜେପି ନେତୃତ୍ବାଧିନ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଉଷୁନା ଚାଉଳ କ୍ବିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ୨୦ରୁ ୪୦ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ କ୍ବିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ୧୦ ରୁ ୨୦ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଧାନ ଯେପରି ସୁରୁଖୁରୁରେ ସଂଗ୍ରହ ହେବ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ବାରା ମିଲର ମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସୁରୁଖୁରରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ମିଲିଂ ଚାର୍ଜ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଅନେକ ଥର ଦେଖୁଛି ମିଲର ମାନେ ଏ ଦାବିକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି । 2008 ମସିହାରୁ ଏ ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିଲା । ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ସେ ମିଲରଙ୍କ ଦାବି ଶୁଣିଛନ୍ତି । ଏବେ ମିଲିଂ ଚାର୍ଜକୁ ୨ ଗୁଣ କରିଛନ୍ତି । ମିଲରମାନେ ଏବେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି । ସେମାନେ ସୋମବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇବେ । ଏବେ ଧାନ ଉଠାଣରେ ଆଉ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ । ଏମିତିକି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହେଉଥିବା କଟନି ଛଟନି ଆଉ ହେବ ନାହିଁ । ଯେଉଁଠି ହେଉଛି, ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛୁ," ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ସେପଟେ ମିଲର୍ସମାନେ ଆସନ୍ତା 8 ତାରିଖରେ ବିଭିନ୍ନ ଦାବୀ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ । ହେଲେ ଆଗୁଆ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ଗୋଟେ ଦଫା ଦାବିରେ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି । ଏପରିସ୍ଥଳେ ମିଲର ବୋର୍ଡ ସଦସ୍ୟ ସମ୍ବିତ ସାହୁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ମିଲିଂ ଚାର୍ଜ ବଢ଼ିବାରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ । ହେଲେ ଏବେ ବି ପରିବହନ ଓ କଷ୍ଟଡି ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇନି । କାରଣ ଗତ 10 ଦିନରେ ଡିଜେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ 10 ଟଙ୍କା ବି ବଢ଼ିଛି । ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ପୁରୁଣା ଦରରେ ଗାଡ଼ିଦେବାକୁ ରାଜି ହେଉ ନାହାନ୍ତି । ସେହିପରି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଷ୍ଟୋରେଜ ସମସ୍ୟା ରହିଛି । ଅଧିକ ଷ୍ଟୋରେଜ ପାଇଁ ବି ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଆଜି VC ଜରିଆରେ ମିଲରମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆଗକୁ 1,000 ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ହେବ ବିକାଶ, କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ମୌଳିକ ସୁବିଧା: ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରବି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ; ସମ୍ୱଲପୁର ଓ ବରଗଡ଼ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଲୋଚନା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର