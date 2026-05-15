'ରାଜ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ': IOCL CGM
ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲା IOCL । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ ଦାସ
Published : May 15, 2026 at 7:34 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଏବଂ CNG ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ମହଜୁତ ରହିଛି । କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ । କେହି ପ୍ୟାନିକ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୟଭିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳି ଗ୍ରାହକମାନେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଠିକ ସେହିଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । କେଉଁଠାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ । ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଏବଂ CNGକୁ ନେଇ ପ୍ରତିଟି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି, ଦେଶର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ତୈଳ ବିପଣନକାରୀ କମ୍ପାନୀ IOCLର CGM କମଲ ସିଲ ।
ବହୁତ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ 30ରୁ 40 ପ୍ରତିଶତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଯାଇଥିବାରୁ, ସେହି ପମ୍ପରେ ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ ସରିଯାଉଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ କି ରାଜ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଅଭାବ ରହିଛି, ବୋଲି କହିଛନ୍ତି IOCL CGM କମଲ ସିଲ୍ ।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହଛନ୍ତି ଯେ, ନିଜ ନିଜ ଗାଡି ଟାଙ୍କିରେ ଯେତିକି ପେଟ୍ରୋଲ ଧରୁଛି, ସେତିକି ପେଟ୍ରୋଲ ଭରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି IOCL । କୌଣସି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋଟଲରେ ପେଟ୍ରୋଲ ନେଇ ଗଛିତ ନ କରିବାକୁ IOCL ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
କୌଣସି ଗାଡ଼ିରେ 200 କିମ୍ବା 500 ଟଙ୍କାର ତେଲ ଦେବାକୁ କୌଣସି ନିର୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇନାହିଁ । ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦିଆଯିବ । ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ । ଅଧିକ ଭିଡ଼ ହେଲେ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପମ୍ପ ମାଲିକ ଏଭଳି କରୁଥିବେ, ବୋଲି କହିଛନ୍ତି IOCL ଅଧିକାରୀ । ତେବେ ଗ୍ରାହକ ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଉକ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଥିବା ଫିଲଡ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ । IOCL ତୁରନ୍ତ କାଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ । 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 37 ପ୍ରତିଶତ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ କ୍ରୟ ବଢିଛି ।
ରାଜ୍ୟରେ CNG ମଧ୍ୟ ମହଜୁଦ ରହିଛି । ରାଜ୍ୟରେ LPG ମଧ୍ୟ ମହଜୁତ ରହିଛି । ଗ୍ରାହକମାନେ ବୁକିଂ କରିବା ପରେ 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ LPG ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । LPG ସପ୍ଲାଏ ଭଲ ରହିଛି । ରାଜ୍ୟରେ 97% ବୁକିଂ ହେଉଛି । ଯେଉଁମାନେ ବୁକିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଯାଉଛି କି ନାହିଁ ସେନେଇ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିଛି ।
ସେହିପରି ଭାବେ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି କିଣନ୍ତୁ, ଅଯଥା ଅଧିକ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସପ୍ଲାଏ ରିଲିଜ୍ କରିଛୁ । ଗୋଟିଏ ଟାଙ୍କି ପାଖରେ 2ରୁ 3 ଦିନର ତେଲ ଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଅଚାନକ 30ରୁ 40% ବିକ୍ରି ବଢ଼ିଗଲେ ଡ୍ରାଏ ଆଉଟ୍ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜେ । ଦେଶରେ 2ରୁ 3 ଦିନ ଭିତରେ ପେଟ୍ରୋଲ ବିକ୍ରି 37 ପ୍ରତିଶତ ବଢ଼ିଛି । ଏଭଳି ଅଯଥା ଅଧିକ ତେଲ କିଣି ଚାପ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ । ତେଲ କିଣାରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି କଟକଣା ନାହିଁ । ଅଧିକ ଭିଡ଼ ହେଲେ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପମ୍ପ ମାଲିକ ଏଭଳି କରୁଥିବେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର