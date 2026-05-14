ETV Bharat / state

ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦର ପାଇଁ ଇନ୍ଧନ ସଙ୍କଟ ନାହିଁ, ବିବ୍ରତ ନ ହେବାକୁ କହିଲେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ

ଦେଶରେ ଇନ୍ଧନ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି । ଇନ୍ଧନ ଅଭାବରୁ ଅନେକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି । ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡିନାହିଁ । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

there is no fuel crisis for Bhubaneswar airport
ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦର ପାଇଁ ଇନ୍ଧନ ସଙ୍କଟ ନାହିଁ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 14, 2026 at 6:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦେଶରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ତୈଳ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯାଇଛି । ଫଳରେ ଅନେକ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ସେମାନଙ୍କ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି । ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଏକାଧିକ ବିମାନକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଇନ୍ଧନ ସଙ୍କଟର ପ୍ରଭାବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ । ବିମାନ ପାଇଁ ତେଲର ଅଭାବ ନାହିଁ । ଯାତ୍ରୀମାନେ ବିବ୍ରତ ହେବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ । ତେଲ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ।

ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଯାଉଥିବା ବିମାନ ପାଇଁ ତେଲ ସଙ୍କଟ ନାହିଁ । ଏ ଯାଏଁ ତେଲ ସଙ୍କଟ ହୋଇନି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇନି । କୌଣସି ବିମାନ ସଂଖ୍ୟା କମ ହୋଇନି କି ଯାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ବି ପ୍ରଭାବ ପଡିିନି ।

ଯାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟାରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡିନି

ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦର ପାଇଁ ଇନ୍ଧନ ସଙ୍କଟ ନାହିଁ (Etv Bharat)
ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଦୈନିକ 90ଟି ବିମାନ ଆଗମନ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁଛି । 11ରୁ 12 ହଜାର ଯାତ୍ରୀ ଦୈନିକ ଏହି ବନ୍ଦରରୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଯେଉଁ ବିମାନ ଉଡାଣ କରିବା କଥା ତାହା ଠିକ ସମୟରେ କରୁଛି । କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବିମାନର ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ କରାଯାଇନାହିଁ ।
there is no fuel crisis for Bhubaneswar airport
ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦର ପାଇଁ ଇନ୍ଧନ ସଙ୍କଟ ନାହିଁ (Etv Bharat)
ସୂଚନା ଥାଉ କି, ଦେଶରେ ଉଭୟ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲକୁ ନେଇ ବଡ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯାଇଛି । ତୈଳ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ବନ୍ଦ ରହିଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠାରେ ତେଲ ପାଇଁ ଲାଗିଛି ଲମ୍ବା ଲାଇନ । ଦ୍ୱୈତ ନଗରୀ କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ତେଲ ପାଇଁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଦୁଇଚକିଆ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାରିଚକିଆ ଗାଡିର ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ।
there is no fuel crisis for Bhubaneswar airport
ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦର ପାଇଁ ଇନ୍ଧନ ସଙ୍କଟ ନାହିଁ (Etv Bharat)
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଅନୁଭବ କରୁଛି । ଏଥିଯୋଗୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ଲଗାତାର ବଢୁଥିବାବେଳେ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଭାରତୀୟ ବଜାର ଉପରେ ପଡିଛି । ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ।
there is no fuel crisis for Bhubaneswar airport
ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦର ପାଇଁ ଇନ୍ଧନ ସଙ୍କଟ ନାହିଁ (Etv Bharat)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ୨୦ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ରବି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଲକ୍ଷ୍ୟ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେଲା ସୁନା ରୂପା ଦର; ଚିନ୍ତାରେ ଗ୍ରାହକ, ଦିନକରେ ବଢିଲା 13 ହଜାର



TAGGED:

AIRPORT DGCA AAI
FUEL CRISIS
ଓଡିଶାରେ ତୈଳ ସଙ୍କଟ
ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର
FUEL CRISIS IN ODISHA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.