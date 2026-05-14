ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦର ପାଇଁ ଇନ୍ଧନ ସଙ୍କଟ ନାହିଁ, ବିବ୍ରତ ନ ହେବାକୁ କହିଲେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ
ଦେଶରେ ଇନ୍ଧନ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି । ଇନ୍ଧନ ଅଭାବରୁ ଅନେକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି । ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡିନାହିଁ । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : May 14, 2026 at 6:00 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦେଶରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ତୈଳ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯାଇଛି । ଫଳରେ ଅନେକ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ସେମାନଙ୍କ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି । ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଏକାଧିକ ବିମାନକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଇନ୍ଧନ ସଙ୍କଟର ପ୍ରଭାବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ । ବିମାନ ପାଇଁ ତେଲର ଅଭାବ ନାହିଁ । ଯାତ୍ରୀମାନେ ବିବ୍ରତ ହେବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ । ତେଲ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଯାଉଥିବା ବିମାନ ପାଇଁ ତେଲ ସଙ୍କଟ ନାହିଁ । ଏ ଯାଏଁ ତେଲ ସଙ୍କଟ ହୋଇନି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇନି । କୌଣସି ବିମାନ ସଂଖ୍ୟା କମ ହୋଇନି କି ଯାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ବି ପ୍ରଭାବ ପଡିିନି ।
ଯାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟାରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡିନି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ୨୦ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ରବି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେଲା ସୁନା ରୂପା ଦର; ଚିନ୍ତାରେ ଗ୍ରାହକ, ଦିନକରେ ବଢିଲା 13 ହଜାର