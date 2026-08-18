ETV Bharat / state

'ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ଗୋଖାଦ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅଛି, ଜିଲ୍ଲାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ପଠାଯାଉଛି'- ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ

ବନ୍ୟାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ପଶୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ରିଲିଫ୍ ଓ ଚିକିତ୍ସା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ

'There is enough cow fodder in the flood affected area it is being sent as per the requirement'- Minister
'ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ଗୋଖାଦ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅଛି, ଜିଲ୍ଲାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ପଠାଯାଉଛି'- ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 18, 2026 at 7:58 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

MINISTER ON FLOOD RELIEF AND ANIMAL HELP, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବ କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୀମିତ ରହିନାହିଁ, ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି । ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବଶେଷ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଲକ୍ଷାଧିକ ପଶୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ରିଲିଫ୍ ଓ ଚିକିତ୍ସା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ।

'ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ଗୋଖାଦ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅଛି, ଜିଲ୍ଲାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ପଠାଯାଉଛି'- ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)

ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି l ଏନେଇ ଆଜି ବିଭାଗୀୟ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି l ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ କେମିତି ଗୋଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ ସେ ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି l ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ ସେଠାରେ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି l

ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବ କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୀମିତ ରହିନାହିଁ, ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବଶେଷ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଲକ୍ଷାଧିକ ପଶୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ରିଲିଫ୍ ଓ ଚିକିତ୍ସା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ।


"ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ଗୋଖାଦ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଅଛି l ଜିଲ୍ଲାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ପଠାଯାଉଛି", ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ।

ବନ୍ୟାରେ ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପରି 7ଟି ଜିଲ୍ଲା ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି l ଏ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସତର୍କ ସୂଚନା ସହ ଗୃହ ପାଳିତ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି l

ବନ୍ୟାରେ 88 ବ୍ଳକରେ 83 ହଜାର 265 ଚାଷୀଙ୍କର 2 ଲକ୍ଷ 92 ହଜାର 194 ଗାଈ ମଇଁଷି, 1 ଲକ୍ଷ 61 ହଜାର 983 ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଓ 44 ହଜାର 459 କୁକୁଡ଼ା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି l

ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ 36ଟି ରାପିଡ୍ ରେସପନ୍ସ ଟିମ୍ ମୁତୟନ ଥିବାବେଳେ 50 ଅନିମଲ ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ଟୀକାକରଣ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି l ଏହା ସହିତ ଟୋଲ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଜାରି କରାଯାଇଛି l

ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ୟା ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତା ଦିଆଯାଉଛି l ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଯାଇ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଓ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି l ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି, ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ନେଇ ତଥ୍ୟ ରଖିଲେ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବୈତରଣୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନେଇ ଆଶଙ୍କା: ଦୁଇ ନଦୀ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

MINISTER GOKULANANDA MALLIK
FLOOD RELIEF AND ANIMAL HELP
FLOOD AND DOMESTIC ANIMALS
ବନ୍ୟାରେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀ
FLOOD RELIEF AND ANIMAL HELP

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.