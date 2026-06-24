ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହେବେ ସୁଜାତା ପାଣ୍ଡିଆନ
ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଜାତା ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହେବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । କିନ୍ତୁ ସୁଜାତାଙ୍କ ସାମିଲ ନେଇ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନାହିଁ । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : June 24, 2026 at 7:03 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଅବସାନ ଘଟାଇ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଶାସିକା ସୁଜାତା ଆର. ପାଣ୍ଡିଆନ । ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଜାତା ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହେବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । କିନ୍ତୁ ସୁଜାତାଙ୍କ ସାମିଲ ନେଇ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ । ସୁଜାତାଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଅଧିକ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଉଛି । ଆଜି ନବୀନ ନିବାସରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ବୈଠକ ବସିଥିଲା । ସେପଟେ ଦଳରେ ସୁଜାତାଙ୍କ ସାମିଲ ହେବାକୁ ନେଇ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି, ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ବିତ ନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର ।
ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଫର୍ଦ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ବିଜେଡିରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ସାମିଲ ହେବେ ପ୍ରଶାସିକା ସୁଜାତା ପାଣ୍ଡିଆନ । ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ସୁଜାତା ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିବେ ବୋଲି ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଶଙ୍ଖ ଭବନ ଓ ନବୀନ ନିବାସରେ ଏନେଇ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ବିଜେଡିର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହେବା ସୁଜାତାଙ୍କ ବିଜେଡି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ମୋହର ମାରୁଛି । ଟୁକୁନି ସାହୁ, ପ୍ରତାପ ଜେନା, ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକଙ୍କ ଭଳି ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ନବୀନ ନିବାସରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସୁଜାତାଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନେଇ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ନବୀନ କରିପାରନ୍ତି ଘୋଷଣା । ଏଥିପାଇଁ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ନବୀନ ବଡ଼ ବୈଠକ ଡାକିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ଦଳର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ଓ ନେତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ବିଜେଡିର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କମିଟି (PAC) ସଦସ୍ୟ ଟୁକୁନି ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ନବୀନ ବାବୁ ଯଦି ଚାହିଁବେ ସୁଜାତା ମ୍ୟାଡାମ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେବେ । ଦଳରେ ସୁଜାତା ସାମିଲ ହେଲେ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ । ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଓ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ସୁଜାତା ସଚିବ ଥିଲେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା କିଭଳି ସଶକ୍ତ ହେବେ ତାହା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା । ମିଶନ ଶକ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଗୋଟେ ବିଭାଗ କରାଯାଇଥିଲା । 5 ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ନେଇଥିଲେ । ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ମଡେଲ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା । ରୋଷେଇ ଘରେ ଥିବା ମହିଳା ବିଦେଶ ଯାଇପାରୁଥିଲା । ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱ-ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ । ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଉକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସେ ସଫଳ କରିଥିଲେ । ବିଜେଡିରେ ସୁଜାତାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ," ବୋଲି ଚୁକୁନି କହିଛନ୍ତି ।
ନାଁ ନନେଇ ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁଜାତାଙ୍କୁ ନିଶାନା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମୟୀ । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, "2025ରେ କହିଥିଲି, ଟାଇଟେନିକ ବୁଡ଼ିବା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି । ଜେମାମଣୀଙ୍କ ପାଦୁକା ପୂଜା କରାଇବାକୁ ତେଲମରା ଭକ୍ତ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ନିଜେ ବୁଲି 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳକୁ ପରାଜିତ କରି ମନ ଭରିଲାନାହିଁ । ଏବେ ପୁଣି ତାମିଲ ବୋହୂକୁ ମିଶାଇ ଦଳକୁ ନିଜ ଦଖଲକୁ ନେବା ପାଇଁ ଭଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ । ଦିଲ୍ଲୀରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରି ଘର ଦଖଲକୁ ନେଇ ସାରିଲେଣି," କହି ସେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିବେ କି ସୁଜାତା ? ହସ୍ପିଟାଲରେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ବଢିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର