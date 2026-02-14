ETV Bharat / state

ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼, ହେଲେ ସବୁକୁ ଲଙ୍ଘି ଚାଲିଛି ଜୀବନ ଜୀବିକା

ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ହରାଇଥିଲେ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ । ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ରେ କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରି ଶେଷରେ ନିଜର ଅକ୍ଷମତାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବା ଦିଗରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 14, 2026 at 6:06 PM IST

ବାଲେଶ୍ୱର: ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଡେଣା ନୁହେଁ ବରଂ ଆବଶ୍ୟକ ଅଦ୍ୟମ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି । ସେହିପରି ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଦରକାର ହୁଏ ଅସୀମ ଧର୍ଯ୍ୟଶକ୍ତି । ଦିନେ ଯିଏ ଟ୍ରକରେ ହେଲ୍ପର ଭାବେ କାମ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ, ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଆଜି ସେ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ । ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ଜୀବନ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପରେ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଥିଲେ ସତ, ହେଲେ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଉପୁଜିଥିଲା ସମସ୍ୟା । କାହିଁକି ନା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସେ ହରାଇଥିଲେ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ । ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ରେ କ'ଣ କରିବେ, କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ, ପରିବାର କେମିତି ପୋଷିବେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରି ଶେଷରେ ନିଜର ଅକ୍ଷମତାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବା ଦିଗରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ । ଏବେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପାଇଡ଼ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବେଳେ ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ଚଢି ନିଜେ ପଇଡ଼ ତୋଳିବା ଓ ସେସବୁକୁ ନେଇ ବିକ୍ରି କରିବା ଯାଏ ସବୁ କାମ ସେ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି । ସେମିତି ଜଣେ ଧର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ମଣିଷ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ସାଆନ୍ତା ଭୁଇଁପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଭୁ ଗତିକୃଷ୍ଣ ମଲ୍ଲିକ ।

ଅକ୍ଷମତାକୁ ପରାସ୍ତକଲେ ପ୍ରଭୁ

ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ୩୩ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଝିଅ । ଜଣେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି । ଘରେ ବାପା ମା, ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଶାଇ ୬ ଜଣ ସଦସ୍ୟ । ପ୍ରଭୁ ଟ୍ରକରେ ହେଲ୍ପର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପରିବାର ପୋଷୁଥିବା ବେଳେ ୨୦୧୧ ମସିହାରେ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ କଟାଯାଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଅନେକ ଦିନ ଘରେ ବସିବା ପରେ ସେ ହତୋତ୍ସାହିତ ନ ହୋଇ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଆଗେଇ ନେବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ ।

ଜଣେ ଧର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ମଣିଷ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ସାଆନ୍ତା ଭୁଇଁପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଭୁ ଗତିକୃଷ୍ଣ ମଲ୍ଲିକ ।
ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ରେ ବାଇକ ଚଳାଇବା, ସାଇକେଲରେ ପଇଡ଼ ଲଦି ନେଇକି ଯିବା ସମସ୍ତ କାମ ସେ କେବଳ ନିଜର ଇଛାଶକ୍ତି ପାଇଁ ହିଁ କରି ପାରୁଛନ୍ତି । ସମୟ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁନା କାହିଁକି ସେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ସହ ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି ପଣ କରିଛନ୍ତି । କେଉଁଠି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ହାତ ପତାଇବା ନୁହେଁ ବରଂ ନିଜ ପରିଶ୍ରମରେ ଯାହା ମିଳିବ ତାକୁ ନେଇ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ସେ ନେଇଛନ୍ତି ବଜ୍ର ଶପଥ । ପଇଡ଼ ଦୋକାନରୁ ଯାହା ଦୁଇ ପଇସା ମିଳେ ସେଇଥିରେ ପରିବାରର ୬ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଯାଏ ଦାନା । ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ସଂସାରର ବୋଝ ଉଠାଇବା ସହ ନିଜ କାମ ନିଜେ କରି ପାରୁଛନ୍ତି ସେ ।

ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପାଇଡ଼ ବିକ୍ରି କରି ପରିବାର ଗୁଜରାଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ।
କେବେ କାହା ପାଖରେ ହାତ ନ ପାତି ଖଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ । ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ ଆଜି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସି ପଇଡ଼ ବିକ୍ରି କରି ପରିବାର ପୋଷୁଛନ୍ତି । ସେରଗଡ଼ ନୀଳଗିରି ରାସ୍ତା ସାଆନ୍ତା ହାଇସ୍କୁଲ ନିକଟ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ସକାଳ ଠାରୁ ରାତିଯାଏ ପ୍ରଭୁ ପଇଡ଼ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି ଯାଆନ୍ତି । ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାପା ବୟସ୍କ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଗଛ ଚଢ଼ିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ସେଇଥିପାଇଁ ଗଛ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ଏକ ସାମଗ୍ରୀ ବଜାରରୁ କିଣି ନିଜେ ଚଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଅନେକ ଥର ତଳେ ପଡି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେବା ପରେ ଏବେ ସେ ଆରାମରେ ବଡ଼ବଡ଼ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଚଢି ନିଜେ ପଇଡ଼ ତୋଳି ପାରୁଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଗଛ ତଳେ ଥାଇ ବାପା ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି ।

ପଇଡ଼ ଦୋକାନରୁ ଯାହା ଦୁଇ ପଇସା ମିଳେ ସେଇଥିରେ ପରିବାରର ୬ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଯାଏ ଦାନା ।
ଦୁର୍ଘଟଣା ଜୀବନ ଶୈଳୀ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଯାଇଥିବା ସେସବୁ ଅନ୍ଧାର ଅତୀତ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ଆଜିକୁ ଦଶ ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ହେଲ୍ପର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି । ଭାବିଥିଲି ଡ୍ରାଇଭର ହେଇ ଜୀବନ କାଟିବି ବୋଲି । କିନ୍ତୁ ହେଲ୍ପର ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଗଲା, ମୋର ଗୋଡ଼ କଟିଗଲା । ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ଘରେ ବସି ରହିଲି । ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, କିଛି ସମ୍ବଳ ନଥିଲା । ନିଜେ କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲି । କେଉଁଠୁ କିଛି ସହଯୋଗ ମିଳିଲା ନାହିଁ । ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆଇସକ୍ରିମ ବେପାର ଆରମ୍ଭ କଲି । ଛକରେ ଆଇସକ୍ରିମ ବିକିବା ଆରମ୍ଭ କଲି । ଯାହା କିଛି ପଇସା ସେଇଥିରୁ ମିଳିଲା ସେଥିରେ ଘର ଚଳିବା କଷ୍ଟ ହେଲା । ଆଇସକ୍ରିମ ବେପାର ବି କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା । ପୁଣି ଚଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଲି । ସେଇଠୁ ଲୋକ କହିଲେ ପଇଡ଼ ଆଣି ବିକ୍ରି କଲେ ଚଳି ହେବ । ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆଣି ପଇଡ଼ ଏଇଠି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲି । ନେବା ଆଣିବା ବାବଦରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାରୁ ସେମିତି କିଛି ଲାଭ ହେଲାନାହିଁ । ସେଇଠୁ ନିଜେ ଗଛରୁ କାଟି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଠା କଲି। ବାପା ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଗଛ ଚଢି ପାରିଲେ ନାହିଁ ନିଜେ ଗଛ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଠା କଲି । ଆଜିକୁ ୭ ବର୍ଷ ହେଲା ନିଜେ ଚଢି ପଇଡ଼ ତୋଳି ଆଣି ବିକ୍ରି କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛି । ମୁଁ କେଉଁଥିରେ ବି ଜୀବନରେ ହାର ମାନି ନାହିଁ । ସବୁକିଛି କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ମୁଁ ବାଇକ, ସାଇକେଲ ଚଳାଇ ପାରୁଛି । ସମୟ ଯେଉଁ ଆଡକୁ ନେଇଯିବ ସେଇ ଆଡକୁ ଚାଲିଯିବି କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ କେବେ ହାର ମାନିବିନି । ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୋ ଭଳି ବହୁତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାଇମାନେ ମାଗୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ତାହା ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ । ମୁଁ ଚାହିଁଲି ମୋର ବରଂ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଆସୁ କିନ୍ତୁ ହକରେ ଆଣିବି ହକରେ ଖାଇବି, ସେଇଟା ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ।"

ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଅନେକ ଦିନ ଘରେ ବସିବା ପରେ ସେ ହତୋତ୍ସାହିତ ନ ହୋଇ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଆଗେଇ ନେବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ।
ଆଜି ଜଣେ ସକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ନିଜେ କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁପରି ନିଜେ ଖଟି ଖାଉଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ," ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରଭୁର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ କଟିଗଲା, ସେ କିଛି ଦିନ ଗଲାପରେ ନିଜର ଧର୍ଯ୍ୟଶକ୍ତି ହରାଇ ନାହିଁ । ସେ ନିଜର ଇଛାଶକ୍ତି ଓ ଧର୍ଯ୍ୟଶକ୍ତି ନ ହରାଇ ଏକ ଚଢ଼ିବା ମେସିନ ଆଣି ନିଜେ ଚଢି ପଇଡ଼ ତୋଳି ଏକ ଛୋଟିଆ ଦୋକାନ ସାଆନ୍ତା ହାଇସ୍କୁଲ ନିକଟରେ କରିଛି । ସେଥିରେ ଯାହା ବିକ୍ରି କରେ ତାର ଝିଅ ଦୁଇଟିକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସହ ଘର ଚଳାଏ । ନିଜେ ଗୋଡ଼ ହରାଇ ମଧ୍ୟ ସେ କେବେ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର ହୋଇନାହିଁ । ସେ ନିଜେ ତା ଚେଷ୍ଠା ବଳରେ ପଇଡ଼ କାଟି ଦୋକାନରେ ବିକ୍ରି କରେ । ଆମେମାନେ ଆଜି ଗୋଡ଼ ହାତ ଥାଇ ବେକାର ହୋଇ ବୁଲୁଛେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ନଥାଇ ବି ସେ ନିଜ ଇଛାଶକ୍ତି ନ ହରାଇ ନିଜର ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଛି । କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏହି କାମ କରି ଚାଲିଛି।"

ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ସାଆନ୍ତା ଭୁଇଁପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଭୁ ଗତିକୃଷ୍ଣ ମଲ୍ଲିକ ।
ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଇଡ଼ ତୋଳିବା ଓ ଦୋକାନକୁ ନେଇକି ଯିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ତାଙ୍କ ବାପା ନିଶାକର ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ସେ ପଇଡ଼ କାଟିବାକୁ ଯିବା ବେଳେ ମୁଁ ଗଛ ପାଖକୁ ଦଉଡ଼ି, କଟୁରି, ମେସିନ ଆଦି ନେଇ ଯାଇଥାଏ । ପୁଣି ଦୋକାନ ଯାଏ ପଇଡ଼ ବୋହି ନେଇଥାଏ । ଜିନିଷ ପତ୍ର ବୁହାବୁହି କରିଦିଏ । ଦୁଇଟା ଗୋଡ଼ ଥିଲା ବେଳେ ଭଲ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା, ଭଲରେ ଘର ଚଳୁଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଟିକେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛୁ ।"

ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ଦେଖିଥିବା ଓ ତାଙ୍କର ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥିବା ସାଆନ୍ତା ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଯୁବକ ଅଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ," କୌଣସି କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। ସେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆଉ ସିଏ ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ କାମ ଦେଖିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କେହି କାମ ଦେଲେନି । ବହୁ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଚଳିଲେ । ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପଇଡ଼ ବେପାର ରାସ୍ତା ବାଛିଥିଲେ। ସେ ନିଜେ ଗଛ ଚଢି ପଇଡ଼ ବିଛାଇ ଏଠି ଆସି ତାଙ୍କ ମା, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

