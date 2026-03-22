ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ପିପିଲି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି, ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ
ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଚୋରି ହୋଇଛି । ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ମନ୍ଦିରରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ବୀରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ।
Published : March 22, 2026 at 6:36 PM IST
ପିପିଲି (ପୁରୀ): ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ପିପିଲି ନୂଆଶାସନ ପାଟଣା ସାହି ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି । ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଏକ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଏବେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିଛି । ପିପିଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୂଆଶାସନ ପାଟଣା ସାହିର ଶତାବ୍ଦୀ ପ୍ରାଚୀନ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି । ଗତକାଲି ରାତିରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ମନ୍ଦିରରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଚୋରମାନେ ଭକ୍ତି ଓ ଆସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଅପମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ସିଂହାସନରୁ ତଳକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ସେମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସୁନା ରୂପା ଅଳଙ୍କାର, ପିତ୍ତଳ ଜିନିଷ, ଘଣ୍ଟା, ଘଣ୍ଟି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ମୁକୁଟ ସମେତ ଦାନ ବାକ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ଚୋରି କରି ନେଇଛନ୍ତି ।
ପ୍ରତିଦିନ ପରି ଆଜି ସକାଳେ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ଯେତେବେଳେ ନିତ୍ୟକର୍ମ ପାଇଁ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ, ମନ୍ଦିରର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଅସ୍ଥବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଗାଏବ ଅଛି। ଏହା ଦେଖି ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ।
ଖବର ପାଇ ପିପିଲି ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଏକ ବାଇକରେ ଆସି ଏହି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇବା ପରେ ସେଠାରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା, ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସର କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା ।
ଗାଁର ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୀମସେନ ବେହେରାଙ୍କ କହିବା ହେଲା, "120 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର । ତେବେ ଚୋର ମନ୍ଦିରରୁ ସର୍ବସ୍ବ ନେଇକି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି । ସାଢ଼େ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ରାତିର ଘଟଣା ହେବ । ସୁନା, ରୁପା, କ୍ୟାସ୍ ସବୁକିଛି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ।"
ସେହିପରି ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ,"ରାତି ଦୁଇଟା ବେଳକୁ ଏହି କାମ ହୋଇଛି । ରାତି 10ଟା ଯାଏ ଆମେ ଥିଲୁ । ଭୋର 5ଟା ବେଳକୁ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ, ଠାକୁର ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମନ୍ଦିର ତାଲା ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି । ଠାକୁର ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି । ସବୁ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି ।"
ପୋଲିସ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ସହାୟତାରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପୋଲିସ ହାତରେ କୁଖ୍ୟାତ ମନ୍ଦିର ଲୁଟେରା, ଅଷ୍ଟଧାତୁ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବିଦେଶରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ କରୁଥିଲା ଯୋଜନା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପୋଲିସ କବଜାରେ ମନ୍ଦିର ଲୁଟେରା: ବ୍ଲଗରୁ ଜାଣୁଥିଲା ଖଜାନା, ଗୁଗୁଲରୁ ଟ୍ରାକ୍ କରୁଥିଲା ଲୋକେସନ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପିପିଲି