କାଲିଠାରୁ ବିଶ୍ବପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜୋରନ୍ଦା ମେଳା; ଛୁଟୁଛି ସାଧୁ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁଅ
ମହିମା ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ୩୧ ତାରିଖ ଚତୁର୍ଦଶୀ ଦିନ ମହିମା ଗୋସ୍ଵାମୀଙ୍କ ଉଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ୧ ତାରିଖରେ ମହିମା ସାଧୁମାନେ ଅଗ୍ନିଉତ୍ସଵ ପାଳନ କରିବେ ।
ଢେଙ୍କାନାଳ: ବିଶ୍ବପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜୋରନ୍ଦା ମାଘ ମେଳା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ମହିମା ଧର୍ମର ମୁଖ୍ୟ ପୀଠ, ଢେଙ୍କାନାଳର ମହିମଗାଦୀ । ସାରା ଦେଶରୁ ଏଠାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧୁ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିବାରେ ଲାଗିଛି । ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ସାଙ୍ଗକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଉଛି ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ।
ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ ୩୧ ତାରିଖଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜୋରନ୍ଦା ମାଘ ମେଳା । ସାରା ବିଶ୍ୱ ତଥା ଭାରତ ବର୍ଷର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଏହି ମହିମା ଗାଦୀକୁ ମହିମା ସାଧୁ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନଙ୍କ ଛୁଟୁଛି ସୁଅ। ଫଳରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଥିବା ମହିମା ଧର୍ମର ମୁଖ୍ୟ ପୀଠ ଜୋରନ୍ଦା ମହିମାଗାଦୀ ଚଳଚଂଚଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜନ ସମାଗମ ସାଙ୍ଗକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ।
ପ୍ରତେକ ବର୍ଷ ପରି ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁଦର୍ଶୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜୋରନ୍ଦା ମାଘ ମେଳା । ମେଳାକୁ ମହିମା ସାଧୁମାନେ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ପାଳୁଥିବା ବେଳେ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଦିନ ଧରି ବେଶ ଧୁମ ଧାମରେ ପାଳିବେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା । ମହିମା ଧର୍ମର ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କର ୧୫୩ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳୁଛନ୍ତି ମାହିମା ସାଧୁ । ବିଭିନ୍ନ ନୀତିକାନ୍ତିର ସହିତ ଗାଦୀ ମନ୍ଦିର ପରିସରର ଚାରିଦ୍ୱାରରେ ଅଖଣ୍ଡ ଧୁନୀ ଜାଳିବେ ମହିମା ସାଧୁ । ଏହି ଅବସରରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଗାଦୀ ମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାରରେ ସରା ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ବିଶାଳକାୟ ଝ।ଡ଼ବତୀ ଜାଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଲାଇଛନ୍ତି ବକଳଧାରୀ ମହିମା ସନ୍ୟାସୀ । ମହିମା ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ୩୧ ତାରିଖ ଚତୁର୍ଦଶୀ ଦିନ ମହିମା ଗୋସ୍ଵାମୀଙ୍କ ଉଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ୧ ତାରିଖରେ ମହିମା ସାଧୁ ମାନେ ଗୁରୁପୁର୍ଣିମା ବା ଅଗ୍ନିଉତ୍ସଵ ପାଳନ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କୌପନୀ ଧାରୀ ମହିମା ସମାଜର ସମ୍ପାଦକ ବାବା ସୁଶାନ୍ତ ଦାସ ।
ପ୍ରତେକ ବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମହିମା ଧର୍ମର ଏହି ମୁଖ୍ୟ ପୀଠ ମହିମଗାଦୀକୁ ସମଗ୍ର ଦେଶ ବ୍ୟାପୀ ମହିମା ସାଧୁ ସନ୍ୟାସୀ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନଙ୍କର ଆଗମନ ଘଟିଛି । ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ମହିମା ଗୋସାଇଁଙ୍କ ଏହି ସମାଧିସ୍ଥଳ ଗୁରୁଧାମ ମହିମାଗାଦୀରେ ମହିମା ସାଧୁମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦେଶ୍ୟରେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସମ୍ମିଳିତ ଅଖଣ୍ଡ ବତୀରେ ମହଣ ମହଣ ଘୃତାହୁତି କରିବେ । ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମହିମା ଗୋସାଇଁଙ୍କ ଅବିର୍ଭାବର ଦୁଇ ଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଥିବା ବେଳେ ମେଳାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସ ଅର୍ଥାତ ୧ ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ମହିମା ଗାଦୀ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଗାଦୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ସଧାରଣ ସଭାରେ ଉଦବୋଧନ ଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଏଥିପାଇଁ ଗାଦୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ଓ ସଭାମଞ୍ଚର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି ପ୍ରଶାସନ ।
ଏପଟେ ମେଳାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜନ ସମାଗମ ଓ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଦୋକାନୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟର ପସରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି । ଅପରପକ୍ଷେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେଳାରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା, ମିନା ବଜାର ଓ ବିଭିନ୍ନ ଦୋଳି ଆଦି ପ୍ରସ୍ତୁତି, ମେଳାକୁ ଆହୁରି ସରଗରମ କରିବ । ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ୧୨ରୁ ଅଧିକ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ସାଙ୍ଗକୁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ । ସେପଟେ ଟ୍ରାଫିକ ପରିଚାଳନା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପରିମଳ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଆଦି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧୁ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମେଳାକୁ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।
