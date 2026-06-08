ଅସହାୟର ସାହାରା, ନିର୍ବାକ ମଣିଷର ସ୍ବର.. ରାଜଧାନୀର ପ୍ରତାପ ସାହୁ
କର୍ମ ସନ୍ଧାନରେ ରାଜଧାନୀ ଆସିଥିଲେ ହେଲେ ଅସହାୟଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ପାଲଟିଗଲା । ଏବେ ଅବହେଳିତ ମଣିଷମାନେ ଅବିବାହିତ ପ୍ରତାପଙ୍କର ଭରପୂର ସଂସାର ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ-ମିନତି ସିଂହ
Published : June 8, 2026 at 5:09 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର:ରାଜଧାନୀର ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ଆନ୍ଦାଳନ ହେଉ କି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଅସହାୟ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଖରେ ହେଉ ସବୁଠି ଯାହାଙ୍କୁ ଆଗରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ସାହୁ । ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ହକ ପାଇଁ ଲଢେଇ ହେଉ କିମ୍ବା ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଜମି ଅଧିକାର ହେଉ କିମ୍ବା ହେଉ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀ, ଦେହଜୀବୀଙ୍କ ସାମାଜିକ ହକ୍..ସବୁଠି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱର..ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ସାହୁ । ତିନି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସେ ରାଜଧାନୀର ଅସହାୟ ମଣିଷଙ୍କୁ ଏମିତି ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ।
ବିଚଳିତ କରିଥିଲା ଅବହେଳିତ ମଣିଷର ଦୁଃଖ
କର୍ମ ସନ୍ଧାନରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଛୋଟ ଗାଁକୁ ଛାଡି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ପ୍ରତାପ । ସେଦିନର କିଶୋର ଆଜି ୫୦ ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି । ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ, ଏହି ସହର ଦିନେ ତାଙ୍କ କର୍ମଭୂମି ପାଲଟିଯିବ । ଏଠାକୁ ଆସିବା ପରେ ରାଜଧାନୀର ଚକଚକିଆ ଚେହେରା ତାଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରି ପାରି ନ ଥିଲା । ବରଂ ଏହା ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦା, ଉଠା ଦୋକାନୀ, ଯୌନକର୍ମୀ, ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀ, ଘରୋଇ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଓ କଏଦୀଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ, ସଂଘର୍ଷ ଓ ଅବହେଳା ତାଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିଥିଲା। ସେ ଦିନରୁ ଆଜିଯାଏ... ପ୍ରତାପ ଏହି ଅବହେଳିତ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ଏ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଭିତରେ ଅସହାୟଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ପାଲଟି ଯାଇଛି । ଏଇ ଅବହେଳିତ ମଣିଷମାନେ ଅବିବାହିତ ପ୍ରତାପଙ୍କର ଭରପୂର ସଂସାର ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ।
ଅବହେଳିତ ଲୋକଙ୍କର ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଠିକଣା ପ୍ରତାପ ସାହୁ
ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ କିପରି ନିଜ ଅଧିକାର ଦାବି କରିବେ, କେଉଁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ କେଉଁ ମଞ୍ଚରେ ନିଜ କଥା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ପ୍ରତାପ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ଅଧିକାର ହାସଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ସୁବିଧା କିପରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଦୈନନ୍ଦିନ ସମସ୍ୟାର କିପରି ସମାଧାନ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଖୋଜିଥାନ୍ତି ପ୍ରତାପଙ୍କୁ । କହିବାକୁ ଗଲେ, ଦୁଃସମୟର ସାହାରା ପ୍ରତାପ ସାହୁ ଆଜି ଅନେକ ଅବହେଳିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଠିକଣା ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ।
ନିଜ ସଂଘର୍ଷର କଥାକୁ ନେଇ ପ୍ରତାପ କୁହନ୍ତି, "ଯେତେବେଳେ ଅତି ନିକଟରୁ ଏହି ଲୋକ ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଖିଲି ନିଜକୁ ରୋକି ପାରିଲିନି । ଏମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ମନ ବଳେଇଲି । ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ନା କାହିଁକି, ଏମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ୟାଙ୍କୁ ମିଳିବା ଦରକାର । ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ମାନସିକ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲି, ପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲି ଏକ ଲମ୍ବା ଲଢେଇ ପାଇଁ । ବହୁତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ କେବେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନି । ଅନେକ ଲଢେଇରେ ସଫଳତା ମିଳିଛି, କିଛି ସଂଘର୍ଷ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜାରି ରହିଛି, ଚାଲିବ ମଧ୍ୟ ।"
ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସ୍ଥାୟୀ ପଟ୍ଟା ପାଇଁ ଲଢିଛନ୍ତି
90 ଦଶକରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି ପ୍ରତାପ ପ୍ରଥମେ ସହିଦ ନଗର ବସ୍ତିରେ ରହିଲେ । ସେବେଠାରୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ବସ୍ତି ଉଛେଦ ଥିଲା ଅନ୍ୟତମ । "ଯଦିଓ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ବିନା ସହରରେ ରହୁଥିବା ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କ କାମ ଅଚଳ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବା ଅଧିକାର ବିଷୟରେ କେହି ସ୍ୱର ଉଠାଉନଥିଲେ କି ଠିଆ ହେଉନଥିଲେ । ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଗଠନ ହେଲା 'ଓଡିଶା ବସ୍ତି ସଂଘର୍ଷ ସମିତି', ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଭୁ-ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥିଲା । ଏବେ ହଜାର ହଜାର ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସରକାର ସ୍ଥାୟୀ ପଟ୍ଟା ଦେଇଛନ୍ତି" ବୋଲି ପ୍ରତାପ କୁହନ୍ତି ।
ଉଠା ଦୋକାନୀ ଭେଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜୋନ ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉଠାଇଛନ୍ତି
କେବଳ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ନୁହେଁ, ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା ସହିତ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ 'ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଭେଣ୍ଡର୍ସ (ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଭେଣ୍ଡିଂ) ଆକ୍ଟ-୨୦୧୪' ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିଲା ।
"ଯେତେବେଳେ ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ନେଇ କୌଣସି ନିୟମ ନଥିଲା ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଥିଲୁ । ଆଜି କିଏ ଏଠୁ ଉଠେଇଲେଣି ତା କାଲି କିଏ ତଡ଼ିଲେଣି । ପ୍ରତାପ ଭାଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ । ଆଜି ସହରରେ ଯେଉଁ ଭେଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜୋନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉଠା ଦୋକାନୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି, ତାହା ପ୍ରତାପ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିଛି । ପ୍ରତାପ ଭାଇ ନିଃସ୍ଵାର୍ଥପର ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି" ବୋଲି କୁହନ୍ତି ୟୁନିଟ-୧ ହାଟର ଜଣେ ଉଠା ଦୋକାନୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ସାହୁ ।
ଓଡ଼ିଶାର ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀ ସମୁଦାୟଙ୍କୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଓ ସରକାରୀ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ଲଢ଼େଇରେ ପ୍ରତାପ ସାହୁଙ୍କ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିଚୟପତ୍ର ପ୍ରଦାନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂରକ୍ଷଣ, ପୃଥକ ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ସୁବିଧା ଏବଂ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ ଭଳି ଦାବିକୁ ନେଇ ସେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସଂଗ୍ରାମ କରିଆସୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଦାବି ଉଠାଇବା ନୁହେଁ, ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀ ସମୁଦାୟର ସମସ୍ୟାକୁ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। "କେବଳ ଯେ ଆମର ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତାପ ଭାଇ ସବୁବେଳେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି," ବୋଲି କୁହନ୍ତି ରାଣୀ କିନ୍ନର ।
ସେତିକି ନୁହେଁ, ଦୈବୀ ଦୁର୍ବିପାକ ହେଉ ବା କରୋନା ଭଳି ମହାମାରୀ ସମୟରେ ହେଉ, ପ୍ରତାପ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି । ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇ ଲମ୍ବି ଯାଇଥାଏ ତାଙ୍କର ସହାୟତାର ହାତ । "ଫନି ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ଏକ ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ କାଟି ଯାଇଥିଲା, ପ୍ରତାପ ନିଜ ମଟରସାଇକେଲ ପଛରେ ଗୋଟେ ଜେନେରେଟର ବାନ୍ଧି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଜେନେରେଟରରୁ ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ କରାଉଥିଲେ । କରୋନା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକେ ରୋଗ ଭୟରେ ପରସ୍ପରକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଡରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରତାପ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଉଥଲେ, ଘର ସାନିଟାଇଜ କରୁଥିଲେ, ଶବ ସତ୍କାର ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବାପାଇଁ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନୋବଳ ଦରକାର, ଯାହା ପ୍ରତାପ ପାଖରେ ଅଛି" ବୋଲି କୁହନ୍ତି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ସସ୍ମିତା ସାହୁ ।
ଅସୁସ୍ଥ ପଶୁଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଦାୟିତ୍ୱ ବି ନେଇଛନ୍ତି
କେବଳ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରହିଛି ଅଗାଧ ଭଲପାଇବା। ଖରାଦିନରେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ପାତ୍ର ରଖିବା, ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଓ ଅସୁସ୍ଥ ପଶୁଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ। ସବୁଦିନେ ସକାଳୁ ଗାଡି ପଛରେ ଗୋଟେ ବଡ ଡ୍ରମରେ ପାଣି ଆଉ ବ୍ୟାଗରେ ବିସ୍କୁଟ, ପାଉଁରୁଟି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତି ପ୍ରତାପ ।
"ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆଉ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସେବା କଲେ ମୋତେ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ । ମୋ ବାପା-ମା ମୋ ପାଇଁ ଗର୍ବ କରନ୍ତି । ସେଥିରୁ ହିଁ ମୁଁ ମନବଳ ପାଏ । ଏ ସବୁ କାମ ପାଇଁ କିଛି କିଛି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ସେହି ପଇସାରେ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଜୀବନ ଥିବା ଯାଏଁ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆସୁଥିବି" ବୋଲି କୁହନ୍ତି ପ୍ରତାପ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ବରର ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସ୍କୁଲ, ରାସ୍ତାକଡ଼ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଏକ ବରଦାନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପରିଣତ ବୟସରେ ପର୍ଶୁରାମଙ୍କ ଜୈବିକ ଚାଷ, 2 ଏକର ଜମିରେ ଫଳାଉଛନ୍ତି ସୁନା